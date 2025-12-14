Ολυμπιακός: Επίθεση σε ΕΠΟ και Λανουά - «Κανείς δεν θα καταφέρει να μας σταματήσει»

Ευθεία «επίθεση» του Ολυμπιακού σε Στεφάν Λανουά, ΚΕΔ και ΕΠΟ για τη διαιτησία στο «Κλεάνθης Βικελίδης» μετά την ισοπαλία με 0-0 απέναντι στον Αρη.

Οι άνθρωποι των Πειραιωτών ήταν έξαλλοι με τα σφυρίγματα του Γερμανού διαιτητή, αναφέροντας μια σειρά από λάθη που θεωρούν πως έκανε.

Αναλυτικά η τοποθέτηση των «ερυθρόλευκων»:

«Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ένα διαιτητή να κάνει ό,τι μπορεί για να χάσει ο σημερινός μας αντίπαλος, ο Άρης. Σήμερα ο διαιτητής έκανε ό,τι μπορούσε για να μη νικήσει ο Ολυμπιακός!

Σωστά απέβαλε τον Γκαρθία αλλά σε αντίστοιχο επικίνδυνο και βίαιο μαρκάρισμα στον αχίλλειο του Τσικίνιο (78ο λεπτό) υπέδειξε… πλεονέκτημα στο πλάγιο άουτ και φυσικά δεν τιμώρησε τον ποδοσφαιριστή του αντιπάλου με κάρτα.

Ξεκάθαρο χτύπημα στα όρια της περιοχής στο πρόσωπο του Πιρόλα (75ο λεπτό) έγινε «παίζετε» ενώ ο ρέφερι προσπαθούσε για τρία λεπτά να σκεφτεί πως δε θα δώσει μια ξεκάθαρη κόκκινη του Φαντιγκά (60ο λεπτό) που ανατρέπει τον μόνο του με τον τερματοφύλακα Ταρέμι!

Έληξε το πρώτο ημίχρονο ένα λεπτό πριν τη λήξη του και υπέδειξε 4 λεπτά καθυστερήσεις σε ένα ματς με όλες τις αλλαγές, δύο αποβολές και ανασκόπηση var και με καθυστερήσεις του αντίπαλου γκολκίπερ. Από αυτά τα τέσσερα λεπτά είναι ζήτημα να παίχτηκε ποδόσφαιρο τα δύο από αυτά!

Αν έτσι είναι οι ελίτ φίλοι του Λανουά της ΚΕΔ και της ΕΠΟ ας μείνουν στη Γερμανία και ας πάει και ο Λανουά εκεί να τους βρει.

Όσο και να προσπαθήσει η ΕΠΟ, η ΚΕΔ ή οποιοσδήποτε άλλος να μας σταματήσει, δεν θα τα καταφέρει».