Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Agatha: Προβολές ταινιών στο Πολεμικό Μουσείο

Το 6ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Agatha, σε συνεργασία με το New York College, διοργανώνει μια ειδική προβολή αστυνομικών ταινιών μικρού μήκους με Έλληνες συντελεστές. Δημιουργίες νέων και ταλαντούχων σκηνοθετών, που προσφέρουν τη δική τους, φρέσκια ματιά και αναδεικνύοντας το μυστήριο και την αγωνία σε κάθε καρέ.

Η προβολή των ταινιών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Μαΐου 2025, στις 16:00, στη Μεγάλη Αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2-4, Αθήνα), στο πλαίσιο του κεντρικού τριήμερου εκδηλώσεων του φεστιβάλ.

Τις ταινίες και τους δημιουργούς τους θα παρουσιάσει ο συγγραφέας Βαγγέλης Μπέκας.

Θα προβληθούν οι ταινίες CLEANER, του Κώστα Γεραμπίνη, Lou, της Αντονίνας Φρόκου, In Between, της Εύας Καζαντζή, That Night, του Κωνσταντίνου Γουργιώτη, Η Μπλε Φάλαινα, του Παναγιώτη Γλυνού και Ο θάνατος του Κηπουρού, της Χριστίνας Σπηλιοπούλου.

Οι ταινίες

Cleaner

Ο Έκτορας δουλεύει τη μέρα ως απεντομωτής. Μία φορά τη βδομάδα πηγαίνει στη ΜΚΟ που του παρέχει ψυχολογική υποστήριξη από τότε που αποφυλακίστηκε. Η ψυχολόγος του παρατηρεί πως ο Έκτορας δείχνει άυπνος και τού ζητάει να της εξιστορήσει τι συνέβη το προηγούμενο βράδυ. Ο Έκτορας ξεκινάει την αφήγηση αλλά τα λόγια του μπερδεύονται με τα γεγονότα της χθεσινής νύχτας αποκαλύπτοντας σταδιακά το παρελθόν, το παρόν και μία νυχτερινή δουλειά η οποία τον στέλνει τα χαράματα στα ανοιχτά του Σαρωνικού κόλπου.

Cast

Αλέξης Αραμπατζίδης

Χριστίνα Χριστοδούλου

Μαρία Αντουλινάκη

Περικλής Λειβαδίτης

Κωνσταντίνος Μαυραγάννης

Δημήτρης Κονδύλης

Δημήτρης Καπετάνιος

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Κώστας Γεραμπίνης

Lou (2023)

H Λου έχει μόλις πέσει θύμα βιασμού και προσπαθεί ν’ αποφασίσει αν θα το καταγγείλει στην αστυνομία. Ακινητοποιημένη στο πάτωμα του μπάνιου της, περνάει από διάφορα στάδια μέχρι να συνειδητοποιήσει αυτό που της έχει συμβεί. Παρόλο που η φίλη της είναι εκεί για να την βοηθήσει, δυσκολεύεται να πάρει μια απόφαση, μέχρι που επανέρχεται στη μνήμη της τι της είπε ο δράστης.

Cast

Χρυσάνθη Θεοδόση

Κατερίνα Παπαδάκη

Γιάννης Δαμάλας

Σενάριο & σκηνοθεσία: Αντονίνα Φρόκου

**Οfficial selection στο φεστιβάλ Δράμας DISFF, στο φεστιβάλ Χανίων CFF, στο Πανόραμα ταινιών μικρού μήκους της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών και στο WIFT festival.

In between

Μια νεαρή γυναίκα προσπαθεί να παλέψει με τους φόβους της και να βρει διέξοδο σε ένα μαρτύριο που δεν έχει τελειωμό. Η μόνη της ελπίδα είναι να αποδεχτεί την «αμαρτία» της.

Cast

Ξένια Γουρούβα

David Barairo

Ναταλί Ντογαντζή

Αλεξάνδρα Πλάκαλη

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Εύα Καζαντζή

That Night

Μία 20χρονη κοπέλα ζει μόνη της σε ένα απομονωμένο σπίτι στο δάσος. Κατά την διάρκεια μια κρύας νύχτας του χειμώνα, παρατηρεί ότι ένας άγνωστος άντρας τριγυρνάει στον κήπο της. Ο φόβος της επιβίωσης ξεχειλίζει. Η ζωή της βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο. Ο φόβος και η αδρεναλίνη την φτάνουν στα άκρα και την μεταμορφώνουν στον χειρότερο της φόβο.

Cast

Βίκυ Μαϊδάνογλου

Γιώργος Λεοντακιανάκος

Fivos Imellos

Σκηνοθέτης: Κωνσταντίνος Γουργιώτης

Η Μπλε Φάλαινα (2022)

Η Άννα είναι μια νεαρή κοπέλα που υποφέρει από κατάθλιψη, αποφασίζει να συμμετάσχει στο Blue Whale Challenge για να γίνει διάσημη influencer, όμως το παιχνίδι την οδηγεί σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Cast

Αγγελική Ντολαψή

Σίλια Γεωργέλου

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Παναγιώτης Γλυνός

Ο Θάνατος του Κηπουρού

Ενας άντρας κρύβεται σε ένα κακόφημο hostel. Ο αρχιμαφιόζος «Κηπουρός» - διάσημος γιατί τοποθετεί ένα χρυσό ποτιστήρι στον τόπο των εγκλημάτων του - κυκλοφορεί ελεύθερος. Το ξημέρωμα ο άντρας βρίσκει το χρυσό ποτιστήρι στην πόρτα του: ο Κηπουρός ήρθε για να «ποτίσει».

Καθώς η βροχή τρυπώνει στις υδρορροές και το Κακό γλείφει τους τοίχους, θύτης και θύμα συναντιούνται στον ενδιάμεσο χώρο όπου συμβιώνουν τα πολύχρωμα όνειρα με τους εφιάλτες.

Cast

Στέλιος Βάσιλας, Δάφνη Ντουβίκα, Δημήτρης Ασπρούδης, Διονύσης Παπαδάτος, Φρίντα Σαρακατσιάνου, Κάτια Νικολακάκη

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Χριστίνα Σπηλιοπούλου

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά

Το Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Agatha, η διοργάνωση-σταθμός για την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία, έρχεται ξανά, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, να φέρει κοντά αναγνώστες, συγγραφείς και εκδότες στη μεγάλη γιορτή του βιβλίου.

Το 6ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Agatha τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιo του προγράμματος This Is Athens, και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Λέσχης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας (ΕΛΣΑΛ).

Κεντρικός Χορηγός Επικοινωνίας: ΕΡΤ.