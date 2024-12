Forbes: Οι δέκα μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες εισπρακτικές επιτυχίες στη μεγάλη οθόνη

Τις δέκα πιο επιτυχημένες εισπρακτικά ταινίες για τα Χριστούγεννα παρουσίασε πρόσφατα το Forbes και αν νομίζετε ότι στην κορυφή βρίσκεται το «Μόνος στο σπίτι», ξανασκεφτείτε το.

Στη δέκατη θέση βρίσκεται το «Ο Αγιος Βασίλης μου» (The Santa Clause) του 1994 με τον Τιμ Αλλεν. Η ταινία του Τζον Πάσκιν σημείωσε εισπράξεις 190 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως και έγινε μια από τις πιο σημαδιακές ταινίες της καριέρας του Τιμ Αλλεν ο οποίος όμως δεν ήταν η πρώτη επιλογή για το ρόλο. Η παραγωγή ήθελε αρχικά τον Μπιλ Μάρεϊ και αργότερα τον Τσέβι Τσέις αλλά και οι δύο αρνήθηκαν την πρόταση.

Στην ένατη θέση συναντάμε το «The holiday» του 2006 με την Κάμερον Ντίαζ, τον Τζουντ Λο, την Κέιτ Γουίνσλετ και τον Τζακ Μπλακ. Η ταινία της Νάνσι Μέγιερς έκανε εισπράξεις 205 εκατ. δολαρίων και περιλαμβάνει μάλιστα και ένα cameo πέρασμα του φίλου της, Ντάστιν Χόφμαν σε μια σκηνή αναφορά στον «Πρωτάρη» του 1967.

Η όγδοη θέση στη λίστα ανήκει στο «Ξωτικό των Χριστουγέννων» (Elf) του 2003 με εισπράξεις 227 εκατ. δολάρια σε όλο τον κόσμο. Ο Γουίλ Φέρελ υποδύεται τον Μπάντι Χομπς ο οποίος μεγαλώνει δίπλα στα ξωτικά του Αγιου Βασίλη μέχρι που φτάνει στη Νέα Υόρκη για να γνωρίσει τον βιολογικό του πατέρα που τον υποδύεται ο Τζέιμς Κάαν.

Την ίδια χρονιά, το 2003, έκανε πρεμιέρα και το «Αγάπη είναι» (Love actually) του Ρίτσαρντ Κέρτις που βρίσκεται στην έβδομη θέση με εισπράξεις 248 εκατ. δολάρια και all star πρωταγωνιστική ομάδα από τους Χιου Γκραντ, Λίαμ Νίσον, Κόλιν Φερθ, Λόρα Λίνεϊ, Εμμα Τόμσον, Κίρα Νάιτλι κ.α.

Στην έκτη θέση συναντάμε το animation «Το πολικό εξπρές» (The Polar Express) του Ρόμπερτ Zεμέκις από το 2004 με 316,8 εκατ. δολάρια εισπράξεις σε όλο τον κόσμο. Στις μέρες μας μοιάζει ξεπερασμένο τεχνικά και αισθητικά αλλά δεν παύει να θεωρείται κλασσική χριστουγεννιάτικη ταινία για μικρούς και μεγάλους.

Μια ακόμα ταινία για τα Χριστούγεννα από τον Ρόμπερτ Zεμέκις βρίσκεται στην πέμπτη θέση της λίστας. Πρόκειται για την «Χριστουγεννιάτικη ιστορία» (A Christmas Carol) του 2009 με τον Τζιμ Κάρεϊ στο ρόλο του Σκρουτζ. Η ταινία σημείωσε εισπράξεις 325,2 εκατ. δολάρια, παρά τις όχι και τόσο καλές κριτικές και έκανε πρεμιέρα σε 3D.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται «Ο κατεργάρης των Χριστουγέννων» (The Grinch) του 2000 με τον Τζιμ Κάρεϊ και πάλι στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία του Ρον Χάουαρντ έκανε εισπράξεις 345,8 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως και παρέμεινε στο Νο 1 του αμερικανικού box office για τέσσερις εβδομάδες.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το «Μόνος στο σπίτι 2» (Home alone 2: Lost in New York) του 1992 με εισπράξεις 358,9 εκατ. δολάρια. Πολλοί τη θεωρούν καλύτερη από την πρώτη ταινία, αν και αρχικά δεν είχε την ίδια απήχηση. Είναι η ταινία που κάνει ένα σύντομο πέρασμα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στη δεύτερη θέση της λίστας συναντάμε το μεγάλο φαβορί, το «Μόνος στο σπίτι» του 1990 με τον πιτσιρικά Μακόλι Κάλκιν να αναδεικνύεται σε σταρ πρώτου μεγέθους. Η ταινία έκανε εισπράξεις 476,6 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και βλέπεται ξανά και ξανά αλλά στην κορυφή σε εισπράξεις δεν βρίσκεται άλλο από το animation «Ο Γκριντς» (The Grinch) του 2018 με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς να δανείζει τη φωνή του στον ομώνυμο ήρωα. Έφτασε τα 526,7 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις σε όλο τον κόσμο και αρχικά ο Κάμπερμπατς θα μιλούσε με την αγγλική του προφορά αλλά ο ίδιος ζήτησε να την αλλάξει για να εναρμονισθεί με τους αμερικανούς συναδέλφους του.

Εσείς δεν έχετε παρά να διαλέξετε μία ή και περισσότερες χριστουγεννιάτικες ταινίες να δείτε σήμερα, όπως αρμόζει σε αυτή την μοναδική ημέρα.