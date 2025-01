Bruce Dickinson: «Setlist που θα μείνει στην ιστορία» υπόσχεται για την περιοδεία Run For Your Lives

Η παγκόσμια περιοδεία για την επέτειο των 50 χρόνων των Iron Maiden με τίτλο «Run For Your Lives» ξεκινάει τον ερχόμενο Μάιο και ήδη είναι sold out.

Η μπάντα θα παίξει τραγούδια αποκλειστικά από τους εννέα πρώτους δίσκους της και όπως δήλωσε ο frontman των Iron Maiden, Bruce Dickinson, θα παίξουν υλικό που δεν έχουν παίξει ποτέ πριν live.

Υποσχέθηκε μάλιστα ότι το σόου θα είναι φαντασμαγορικό, αφού θα είναι μια ιδιαιτέρως ακριβή παραγωγή. «Ξοδέψαμε πολλά για αυτήν την περιοδεία, όμως είναι ήδη sold out».

«Αν μας έχετε δει στο παρελθόν, ετοιμαστείτε για μια εμπειρία σε ένα τελείως άλλο επίπεδο» είχε πει ο Dickinson σε προηγούμενες δηλώσεις του. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί το 2026.

