Βραβεία Όσκαρ: Αυτά είναι τα φαβορί και τα αουτσάιντερ της φετινής απονομής

Λίγες μόλις ώρες έμειναν για να μάθουμε τους φετινούς νικητές των βραβείων Όσκαρ και η αγωνία φτάνει στο κατακόρυφο για τους άμεσα εμπλεκόμενους, τους υποψήφιους, αλλά και για τα εκατομμύρια των σινεφίλ που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις στην κινηματογραφική κοινότητα τόσο στη μεγάλη οθόνη όσο και κάτω από αυτήν.

Κάποιες από τις κατηγορίες δεν κρύβουν κανένα σασπένς καθώς η πορεία των υποψηφίων στις βραβεύσεις των σωματείων που έχουν προηγηθεί είναι σχεδόν απόλυτα νικηφόρα. Άλλες όμως παραμένουν ακόμα και τώρα γρίφος και κανείς δεν ξέρει που θα γείρει η ζυγαριά της ψήφου των περίπου 10.000 μελών της Ακαδημίας Κινηματογράφου. Κατηγορίες όπως αυτές της καλύτερης ταινίας, της α’ γυναικείας ερμηνείας, του διασκευασμένου σεναρίου, της καλύτερης διεθνούς ταινίας και άλλων, είναι ακόμα στον αέρα και αναμένεται να μας χαρίσουν εκπλήξεις για τις οποίες θα συζητάμε τις επόμενες ημέρες.

Το newsbomb.gr σάς παρουσιάζει όλες τις κατηγορίες και τις υποψηφιότητες της απονομής των Όσκαρ καθώς και τα προγνωστικά του για τους νικητές της βραδιάς.

Σκηνή από την ταινία "Anora" του Σον Μπέικερ

Καλύτερη ταινία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Κονκλάβιο

Dune: Μέρος Δεύτερο

Emilia Pérez

Είμαι Ακόμη Εδώ

Nickel Boys

The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης

Wicked

Το προβάδισμα έχει η «Anora» του Σον Μπέικερ και το «Κονκλάβιο» του Εντουαρντ Μπέργκερ. Ο Χρυσός Φοίνικας των Καννών δηλαδή με το Bafta καλύτερης ταινίας της χρονιάς. Το σωματείο των ηθοποιών, το πιο πολυπληθές όλων, έδωσε προτεραιότητα στο «Κονκλάβιο» στην πρόσφατη απονομή των δικών του βραβείων αλλά δεν ξεχνάμε ότι το σωματείο των παραγωγών, που πολύ συχνά πέφτει μέσα στην ταινία που βραβεύει με εκείνη που θα αποσπάσει το Όσκαρ, χάρισε στην «Anora» τη δική του μεγάλη διάκριση.

Σκηνοθεσία

Σον Μπέικερ ("Anora")

Μπρέιντι Κορμπέ ("The Brutalist")

Τζέιμς Μάνγκολντ ("A Complete Unknown")

Ζακ Οντιάρ ("Emilia Pérez")

Κοραλί Φαρζά ("The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης")

Εδώ το προβάδισμα έχει ο Μπρέιντι Κορμπέ του «The brutalist» και ο Σον Μπέικερ του «Anora» με τον Κορμπέ να οδηγεί την κούρσα. Η πορεία του στις βραβεύσεις ξεκίνησε από τον Αργυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας αλλά οι συνάδελφοι σκηνοθέτες του ψήφισαν Σον Μπέικερ στα βραβεία του δικού τους σωματείου.

Σκηνή της ταινίας "The Brutalist"

Α' γυναικεία ερμηνεία

Σίνθια Ερίβο ("Wicked")

Κάρλα Σοφία Γκασκόν ("Emilia Pérez")

Μάικι Μάντισον ("Anora")

Ντέμι Μουρ ("The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης")

Φερνάντα Τόρες ("Είμαι Ακόμη Εδώ")

Έως τώρα θεωρούσαμε ότι θα ήταν περίπατος το συγκεκριμένο βραβείο για την Ντέμι Μουρ με την εξαιρετική και απρόσμενη ερμηνεία της στο «The substance» αλλά και με την «επιστροφή» της στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά από δεκαετίες αντιμετώπισής της ως «ηθοποιό του ποπ κορν». Όμως η Μάικι Μάντισον του «Anora» έχει ανεβάσει τις μετοχές της στην τελική ευθεία (βλ. Bafta και Independent Spirt Awards), ενώ η Φερνάντα Τόρες είναι το outsider που πάντα μπορεί να φέρει την έκπληξη.

Η Ντέμι Μουρ στο "The substance"

Α' ανδρική ερμηνεία

Έιντριεν Μπρόντι ("The Brutalist")

Τίμοθι Σαλαμέ ("A Complete Unknown")

Κόλμαν Ντομίνγκο ("Η Παράσταση του Σινγκ Σινκ")

Ρέιφ Φάινς ("Κονκλάβιο")

Σεμπάστιαν Σταν ("The Apprentice")

Ακόμα ένα ντέρμπι έχουμε εδώ ανάμεσα στον Εϊντριαν Μπρόντι και τον Τίμοθι Σαλαμέ. Ο πρώτος είχε το Όσκαρ στα χέρια του εδώ και καιρό αλλά η πρόσφατη βράβευση του δεύτερου από το σωματείο των ηθοποιών έβαλε φωτιά στην κούρσα. Αν οι ψήφοι μοιρασθούν, ευνοημένος θα φανεί ο εξαιρετικός Ρέιφ Φάινς.

"A complete unknown"

Β' γυναικεία ερμηνεία

Μόνικα Μπαρμπάρο ("A Complete Unknown")

Αριάνα Γκράντε ("Wicked")

Φελίσιτι Τζόουνς ("The Brutalist")

Ιζαμπέλα Ροσελίνι ("Κονκλάβιο")

Ζόι Σαλντάνα ("Emilia Pérez")

Η Zόι Σαλντάνα πάει με άνεση να πάρει το Όσκαρ σπίτι της. Έχει σερί βραβεύσεων έως τώρα και το «σκάνδαλο» γύρω από τη συμπρωταγωνίστριά της, Κάρλα Σοφία Γκασκόν, που έχει βυθίσει την ταινία στα προγνωστικά, δεν την αγγίζει.

"Emilia Perez" του Ζακ Οντιάρ

Β' ανδρική ερμηνεία

Γιούρα Μπορίσοφ ("Anora")

Κίραν Κάλκιν ("Αληθινός Πόνος")

Έντουαρντ Νόρτον ("A Complete Unknown")

Γκάι Πιρς ("The Brutalist")

Τζέρεμι Στρονγκ ("The Apprentice")

Αν και ο Γιούρα Μπορίσοφ είναι ο αποδέκτης αγάπης από όλη την προοσκαρική συζήτηση για αυτή την κατηγορία, το Όσκαρ πρέπει να θεωρείται «κλειδωμένο» εδώ στα χέρια του Κίραν Κάλκιν που βραβεύεται απανωτά και διαρκώς.

Σκηνή της ταινίας "Αληθινός πόνος"

Πρωτότυπο σενάριο

Σον Μπέικερ ("Anora")

Μπρέιντι Κορμπέ & Μόνα Φάστβολντ ("The Brutalist")

Τζέσι Άιζενμπεργκ ("Αληθινός Πόνος")

Μόριτζ Μπίντερ & Τιμ Φέλμπαουμ ("5 Σεπτεμβρίου")

Κοραλί Φαρζά ("The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης")

Όλα δείχνουν ότι ο Τζέσι Αϊζενμπεργκ θα κατακτήσει το πρώτο Όσκαρ της καριέρας του και θα υπογράψει τον πιο «νευρωτικό» και «άβολο» ευχαριστήριο λόγο στην ιστορία των απονομών της Ακαδημίας. Το αντίπαλο δέος ακούει στο όνομα Σον Μπέικερ που έχει την ψήφο του σωματείου των σεναριογράφων.

Σκηνή της ταινίας "5 Σεπτεμβρίου"

Διασκευασμένο σενάριο

Τζέιμς Μάνγκολντ & Τζέι Κοκς ("A Complete Unknown")

Πίτερ Στρόγκαν ("Κονκλάβιο")

Ζακ Οντιάρ ("Emilia Pérez")

ΡαΜέλ Ρος & Τζόσλιν Μπαρνς ("Nickel Boys")

Κλιντ Μπέντλι & Γκρεγκ Κβένταρ ("Η Παράσταση του Σινγκ Σινγκ")

Ο ΡαΜέλ Ρος και η Τζόσλιν Μπαρνς είναι το φαβορί σε αυτή την κατηγορία αν και ο Πίτερ Στρόχαν του «Κονκλάβιου» πήρε πρόσφατα το αντίστοιχο Bafta και αναπτέρωσε τις ελπίδες του για το Όσκαρ. Όμως, όπως υπενθυμίζουν οι «ειδικοί», δύσκολα βραβεύεται σεναριογράφος που δεν έχει σκηνοθετήσει την ταινία του.

Σκηνή της ταινίας "Κονκλάβιο"

Διεθνής ταινία

Είμαι Ακόμη Εδώ

Το Κορίτσι με τη Βελόνα

Emilia Pérez

Ο Σπόρος της Ιερής Συκιάς

Flow: Η γάτα που δεν φοβόταν το νερό

Το «Emilia Perez» θα αντέξει το σάλο γύρω από την πρωταγωνίστριά του και πιθανότατα θα πάρει και αυτό το Όσκαρ. Δεκατρείς υποψηφιότητες απέσπασε η ταινία και είναι δύσκολο να αγνοηθεί παντελώς. Το «Είμαι ακόμη εδώ» του Βάλτερ Σάλες έχει καλές πιθανότητες να κάνει την ανατροπή όπως και το animation «Flow: Η γάτα που δεν φοβόταν το νερό» που διεκδικεί δύο Όσκαρ και μάλλον δεν θα πάρει εκείνο για το καλύτερο animation.

Σκηνή της ταινίας "Flow: Η γάτα που δεν φοβόταν το νερό"

Ντοκιμαντέρ

Black Box Diaries

Καμία Άλλη Γη

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d'Etat

Sugarcane

Αν και το «Καμία άλλη γη», για την καταστροφή της Δυτικής Όχθης και το ξερίζωμα των οικογενειών που ζούσαν εκεί, είναι πολυβραβευμένο και έχει προσελκύσει πολύ καλά σχόλια και κριτικές, το προβάδισμα έχει το «Porcelain war» που αφορά σε τρεις Ουκρανούς καλλιτέχνες που βιώνουν με τον δικό τους τρόπο την επίθεση της Ρωσίας στη χώρα τους. Έχει βραβείο από το Sundance καθώς και από το σωματείο των σκηνοθετών.

Σκηνή της ταινίας "Καμία άλλη γη"

Animation μεγάλου μήκους

Flow: Η γάτα που δεν φοβόταν το νερό

Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Το Ατίθασο Ρομπότ

Το «Ατίθασο ρομπότ» πάει με φόρα να πάρει το Όσκαρ σε αυτή την κατηγορία κι ας ήταν το «Τα μυαλά που κουβαλάς 2» η πιο πετυχημένη εισπρακτικά ταινία της χρονιάς και ήταν αναμφίβολα μια από τις καλύτερες καλλιτεχνικά. Πιθανότητες έχει και το «Flow» από τη Λετονία και δεν αποκλελιεται να φέρει την ανατροπή στα προγνωστικά.

Σκηνή της ταινίας "Το ατίθασο ρομπότ"

Διεύθυνση φωτογραφίας

Λολ Κρόουλι ("The Brutalist")

Γκρεγκ Φρέιζερ ("Dune: Μέρος Δεύτερο")

Πολ Γκιγιόμ ("Emilia Pérez")

Εντ Λάκμαν ("Maria")

Γιάριν Μπλάσκε ("Νοσφεράτου")

Τον πρώτο λόγο για το βραβείο έχει ο Λολ Κρόουλι του «The Brutalist» που γύρισε την ταινία σε VistaVision, ο πρώτος που το έκανε από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 και το «Η εκδίκηση είναι δική μου» του Μάρλον Μπράντο, με αποτελέσματα που ταιριάζουν απόλυτα με την ατμόσφαιρα και την ιστορία που αφηγείται η ταινία. Πολύ καλά όμως υπηρέτησαν τις ταινίες τους και οι διευθυντές φωτογραφίας στο «Emilia Perez» και στο «Νοσφεράτου».

Κουστούμια

Complete Unknown

Κονκλάβιο

Μονομάχος II

Νοσφεράτου

Wicked

Το «Wicked» πάει για νίκη σε αυτή την κατηγορία, ενώ αουτσάιντερ θεωρείται το «A complete unknown» και η ωραία αναβίωση της δεκαετίας του ’60 που επιτυγχάνεται στην ταινία μέσα και από τα κοστούμια. Η Αριάν Φίλιπς, η υπεύθυνη σχεδιασμού των κοστουμιών, έφτιαξε 67 κοστούμια μόνο για τον Σαλαμέ που υποδύεται τον Μπομπ Ντίλαν, μαζί φυσικά με τα κοστούμια όλων των υπολοίπων που εμφανίζονται στην ταινία και τα δούλευε για τέσσερα χρόνια.

Μοντάζ

Σον Μπέικερ ("Anora")

Ντέιβιντ Γιάνκσο ("The Brutalist")

Νικ Έμερσον ("Κονκλάβιο")

Τζουλιέτ Γουέλφλινγκ ("Emilia Pérez")

Μάιρον Κέρστιν ("Wicked")

Το φαβορί είναι ο Νικ Εμερσον του «Κονκλάβιου» που αναδεικνύει με την τεχνική του την αντίθεση στην πάλη που μαίνεται στους διαδρόμους με εκείνη που εξελίσσεται στο μυαλό και την καρδιά του κεντρικού ήρωα, Καρδινάλιου Λόρενς. Από κοντά και ο μοντέρ του «The brutalist», Ντέιβιντ Γιάνκσο που η δουλειά του δίνει έναν ρυθμό στην ταινία που συντονίζεται με τις αρχές του Μπρουταλισμού και το μεταπολεμικό τραύμα που φέρει ο κεντρικός ήρωας της ταινίας.

Μακιγιάζ και κομμώσεις

A Different Man

Emilia Pérez

Νοσφεράτου

The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης

Wicked

Το μακιγιάζ και τα προσθετικά στο «The substance» της Κοραλί Φαρζά παίζει καθοριστικό ρόλο στην ταινία και είναι το φαβορί στην κατηγορία αλλά και στο «Wicked» έχει γίνει σπουδαία δουλειά και δεν αποκλείεται να το δούμε να επικρατεί. Δεν έχει περάσει απαρατήρητη και η δουλειά που έγινε στο «A different man» του Ααρον Σίμπεργκ πάνω στον ήρωα που υποδύεται ο Σεμπάστιαν Σταν.

Πρωτότυπη μουσική

Ντάνιελ Μπλούμπεργκ ("The Brutalist")

Βόλκερ Μπέρτελμαν ("Κονκλάβιο")

Κλεμάν Ντικόλ & Καμίλ ("Emilia Pérez")

Τζον Πάουελ & Στίβεν Σβαρτζ ("Wicked")

Κρις Μπάουερς ("Το Ατίθασο Ρομπότ")

Αναμέτρηση για τρεις έχουμε σε αυτή την κατηγορία με τη μουσική του «The brutalist» από τον Ντάνιελ Μπλούμπεργκ να θεωρείται φαβορί αλλά καλές πιθανότητες να έχει τόσο η μουσική στο «Κονκλάβιο» όσο και στο «Wicked». Πιθανότατα θα προτιμηθεί ο πρώτος καθώς η δική του δουλειά, απρόσμενη και weird, εξυπηρετεί πολύ καλά την πλοκή της ταινίας και μένει στη μνήμη. Αν τελικά το Όσκαρ πάει στον Φόλκερ Μπέρτελμαν για το «Κονκλάβιο», θα είναι το δεύτερο μέσα σε δύο χρόνια για τον Γερμανό συνθέτη.

Πρωτότυπο τραγούδι

"El Mal" ("Emilia Pérez")

"The Journey" ("The Six Triple Eight")

"Like A Bird" ("Η Παράσταση του Σινγκ Σινγκ")

"Mi Camino" ("Emilia Pérez")

"Never Too Late" ("Elton John: Never Too Late")

Στο «El Mal» από το «Emilia Perez» θα πάει πιθανότατα αυτό το Όσκαρ αλλά η Ντάιαν Γουόρεν του «The journey» από την ταινία «The six triple eight», έχει 16 υποψηφιότητες και καμία νίκη στο βιογραφικό της. Έχει μόνο ένα τιμητικό Όσκαρ από το 2022 και φέτος ίσως είναι η χρονιά της.

Σκηνογραφία

The Brutalist

Κονκλάβιο

Dune: Μέρος Δεύτερο

Νοσφεράτου

Wicked

Παιχνίδι για δύο αυτό το βραβείο με το «Wicked» και το «The brutalist» να κοντράρονται στήθος με στήθος. Το πρώτο, πολύχρωμο και πληθωρικό, έχει τα προγνωστικά μαζί του, αλλά το δεύτερο, λιτό, μινιμαλιστικό αλλά και ογκώδες, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχία της ταινίας.

Ήχος

A Complete Unknown

Dune: Μέρος Δεύτερο

Emilia Pérez

Wicked

Το Ατίθασο Ρομπότ

Τα προγνωστικά «βλέπουν» το «Wicked» αλλά καραδοκεί η δουλειά που έγινε στο «A complete unknown» με τις ηχογραφήσεις να πραγματοποιούνται ζωντανά στο πλατό, με τους ηθοποιούς να τραγουδάνε οι ίδιοι τα τραγούδια τους.

Ειδικά εφέ

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Μέρος Δεύτερο

Το Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων

Wicked

Το Όσκαρ εδώ πιθανότατα θα καταλήξει στο «Dune: Μέρος δεύτερο» και αν συμβεί αυτό θα είναι το δεύτερο Όσκαρ για την ίδια ομάδα μετά την πρώτη ταινία της τριλογίας του Ντενί Βιλνέβ. Αντίπαλο δέος τα εφέ της ταινίας «Το βασίλειο του πλανήτη των πιθήκων».

Μυθοπλασία μικρού μήκους

A Lien

Anuja

I'm Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Το «The man who could not remain silent» από την Κροατία κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα για ταινία μικρού μήκους και είναι το φαβορί. Αφηγείται την ιστορία της απαγωγής και της δολοφονίας 24 Μουσουλμάνων τον Φεβρουάριο του 1993 από τραίνο στη Βοσνία από Σέρβους παραστρατιωτικούς.

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Το «I am ready, warden», για την ιστορία του Τζον Χένρι Ραμίρεζ που καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία ενός υπαλλήλου καταστήματος το 2008, έχει το προβάδισμα.

Animation μικρού μήκους

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Το Ολλανδικό stop-motion «Wander to wonder», μια ιστορία για τον θάνατο ενός δημιουργού παιδικών τηλεοπτικών εκπομπών στη δεκαετία του ’80 και της τύχης των μικρών πρωταγωνιστών του, έχει τα προγνωστικά υπέρ του για το συγκεκριμένο Όσκαρ.