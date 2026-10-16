Αλλάζει πρόσωπο ο Άγνωστος Στρατιώτης: Μάρμαρο αντί για άσφαλτο μπροστά από το μνημείο

Snapshot Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων ενέκρινε ομόφωνα την αρχιτεκτονική αναβάθμιση και τη συντήρηση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, αντικαθιστώντας τμήματα της ασφάλτου με μάρμαρο Αλιβερίου.

Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έδωσαν ομόφωνη θετική γνωμοδότηση, με παρατηρήσεις, στην οριστική μελέτη για την επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Στην αναβάθμιση του μουσείου προβλέπεται μείωση του ύψους της πρόσοψης, εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων και χρήση συμπιεσμένου χώματος και σκυροδέματος για τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες αντίστοιχα.

Στον κήπο του μουσείου σχεδιάζεται φύτευση περίπου 250 νέων δέντρων και 5.000 θάμνων, ενώ προβλέπεται η διατήρηση δημόσιου χαρακτήρα με νυχτερινό κλείσιμο για λόγους προστασίας.

Οι μελετητές έχουν εκπονήσει μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων με προτάσεις για τη στάθμευση τουριστικών λεωφορείων και τη μεταφορά σταθμού λεωφορείων, ενώ το επόμενο βήμα είναι η υποβολή μελετών εφαρμογής στα αρμόδια συμβούλια. Snapshot powered by AI

Ομόφωνη θετική γνωμοδότηση για την αρχιτεκτονική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, καθώς και για τη συντήρηση των λίθινων και μεταλλικών στοιχείων του, έδωσε το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ).

Παράλληλα, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) ενέκριναν ομόφωνα, με παρατηρήσεις, την οριστική μελέτη για την επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: Μάρμαρο αντί ασφάλτου και εργασίες συντήρησης

Η αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στην Αθήνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΣΝΜ, το οποίο εξέτασε την αρχιτεκτονική πρόταση, καθώς και τη μελέτη συντήρησης των λίθινων και μεταλλικών στοιχείων της πλατείας.

Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι φθορές που έχουν υποστεί τα υλικά του μνημείου. Τα μαρμάρινα στοιχεία εμφανίζουν ρηγματώσεις, θραύσεις και επικαθίσεις αιθάλης και μαύρης κρούστας, ενώ τα μεταλλικά μέρη χρειάζονται καθαρισμό και συμπληρώσεις. Για την αποκατάστασή τους προβλέπονται εργασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού.

Κεντρικό σημείο της αρχιτεκτονικής πρότασης αποτελεί η αντικατάσταση τμημάτων της ασφάλτου στον περιβάλλοντα χώρο με μάρμαρο Αλιβερίου. Όπως επισημάνθηκε, οι υφιστάμενες ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες συγκεντρώνουν θερμότητα και έχουν γίνει ιδιαίτερα ολισθηρές εξαιτίας της φθοράς τους.

Η επιλογή του μαρμάρου αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, ενώ η γκρίζα απόχρωσή του επιλέχθηκε ώστε να προσεγγίζει το χρώμα της ασφάλτου, σύμφωνα με την αρχική σχεδιαστική αντίληψη του αρχιτέκτονα του μνημείου, Εμμανουήλ Λαζαρίδη.

Το ΚΣΝΜ γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί της πρότασης, ζητώντας παράλληλα να εκπονηθούν αναλυτικές μελέτες φωτισμού και φύτευσης, καθώς και ειδικότερη μελέτη για τα παγκάκια που προβλέπεται να τοποθετηθούν στον χώρο.

Η αρχιτεκτονική μελέτη είχε προηγουμένως εγκριθεί από συμβουλευτική επιτροπή που συγκροτήθηκε από τα υπουργεία Πολιτισμού και Εθνικής Άμυνας.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Εγκρίθηκε η οριστική μελέτη αναβάθμισης

Σημαντικό βήμα για την επέκταση και την αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου αποτελεί η ομόφωνη θετική γνωμοδότηση, με παρατηρήσεις, των μελών του ΚΣΝΜ και του ΚΑΣ επί της οριστικής μελέτης του έργου.

Στις συνεδριάσεις συμμετείχε ο αρχιτέκτονας Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ (David Chipperfield), επικεφαλής του ομώνυμου αρχιτεκτονικού γραφείου, το οποίο έχει αναλάβει τον σχεδιασμό σε συνεργασία με το γραφείο Τομπάζη.

Ο Τσίπερφιλντ χαρακτήρισε τη συνεδρίαση σημαντικό σταθμό για την πορεία του έργου, επισημαίνοντας ότι ο σχεδιασμός βασίστηκε στη συνεργασία των εμπλεκόμενων πλευρών και στον σεβασμό του υφιστάμενου μουσείου.

Όπως ανέφερε, βασικός στόχος ήταν η ανάδειξη της διεθνούς σημασίας των συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με τρόπο που να εξυπηρετεί τόσο τους επισκέπτες από το εξωτερικό όσο και τους κατοίκους της Αθήνας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι νέες παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν ώστε να μην ανταγωνίζονται το ιστορικό κτίριο, αλλά να συμπληρώνουν την παρουσία του με διακριτικό τρόπο.

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Οι αλλαγές στις οριστικές μελέτες

Οι μελετητές ενσωμάτωσαν τις παρατηρήσεις που είχαν διατυπωθεί από τα δύο συμβούλια κατά την εξέταση των προμελετών, προχωρώντας σε τροποποιήσεις επιμέρους στοιχείων του σχεδιασμού.

Μεταξύ των αλλαγών περιλαμβάνεται η μείωση του ύψους της πρόσοψης επί της οδού Πατησίων, το οποίο θα κυμαίνεται από 5,25 έως 7,25 μέτρα, ανάλογα με την κλίση του εδάφους. Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων για τη σύνδεση του υπογείου με το ισόγειο, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο εσωτερικό του μουσείου.

Αλλαγές προβλέπονται και στα υλικά κατασκευής. Για τις εσωτερικές επιφάνειες προτείνεται η χρήση συμπιεσμένου χώματος, το οποίο συμβάλλει στη διαμόρφωση ευνοϊκότερων συνθηκών μικροκλίματος και ακουστικής. Στις εξωτερικές όψεις θα χρησιμοποιηθεί συμπιεσμένο σκυρόδεμα, με έμφαση στην αντοχή και τη μακροχρόνια διατήρησή του.

Παράλληλα, ανασχεδιάστηκαν τα περίπτερα που προβλέπονται στον κήπο του μουσείου. Η αρχική πρόταση για ξύλινη επένδυση αντικαταστάθηκε από μαρμάρινη, ενώ η αρχιτεκτονική τους μορφή απλοποιήθηκε.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και νέες φυτεύσεις

Κατά τη συζήτηση της μελέτης τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις του έργου στην κυκλοφορία, ιδιαίτερα στην οδό Πατησίων, όπου ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα από την προσωρινή στάση τουριστικών λεωφορείων και άλλων οχημάτων.

Σύμφωνα με τους μελετητές, έχει εκπονηθεί μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων, η οποία προτείνει τη χρήση της οδού Βασιλείου Ηρακλείου για την προσωρινή στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και τη μεταφορά του υφιστάμενου σταθμού λεωφορείων του ΟΑΣΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον σχεδιασμό του κήπου, όπου προβλέπεται η φύτευση περίπου 250 νέων δέντρων και 5.000 θάμνων. Ο χώρος θα παραμείνει δημόσιος, με πρόβλεψη να κλείνει κατά τη διάρκεια της νύχτας για λόγους προστασίας.

Τα μέλη των συμβουλίων έθεσαν, επίσης, ζητήματα σχετικά με τη θέση και τον μνημειακό χαρακτήρα της μεγάλης κλίμακας που συνδέει την οδό Πατησίων με τον κήπο, καθώς και με τη διατήρηση ιστορικών στοιχείων του υφιστάμενου μουσείου, όπως το παλιό αμφιθέατρο. Οι μελετητές αναγνώρισαν την ιστορική του αξία και ανέφεραν ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις από το ίδιο το μουσείο, χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Το επόμενο στάδιο

Την ικανοποίησή της για την εξέλιξη του έργου εξέφρασε η γενική γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Βικάτου, επισημαίνοντας ότι η ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των δύο συμβουλίων αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση της αναβάθμισης του σημαντικότερου αρχαιολογικού μουσείου της χώρας.

Μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης, το επόμενο στάδιο αφορά τις μελέτες εφαρμογής, οι οποίες θα υποβληθούν εκ νέου στα αρμόδια κεντρικά συμβούλια του υπουργείου Πολιτισμού προς εξέταση.

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