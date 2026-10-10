Υπουργείο Πολιτισμού: Παρουσιάστηκαν τα 48 κειμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία

Λίνα Μενδώνη: «Μετά από 109 χρόνια πολύτιμα ιστορικά και εκκλησιαστικά κειμήλια, τεκμήρια της πίστης και της ιστορίας της Μακεδονίας επιστρέφουν εκεί όπου ανήκουν»

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Υπουργείο Πολιτισμού: Παρουσιάστηκαν τα 48 κειμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Επιστράφηκαν στην Ελλάδα μετά από 109 χρόνια 48 εκκλησιαστικά κειμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία το 1917, σύμφωνα με Μνημόνιο Κατανόησης του 2026 μεταξύ των δύο χωρών.
  • Τα κειμήλια προέρχονται από ιστορικές μονές της Μακεδονίας και εκτίθενται προσωρινά στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη πριν την επιστροφή τους στις μονές τους.
  • Η επιστροφή των κειμηλίων θεωρείται ιστορική αποκατάσταση και δικαίωση, ενώ ανοίγει το δρόμο για επιστημονική τεκμηρίωση και περαιτέρω διεκδικήσεις πολιτιστικών αντικειμένων.
  • Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν λειτουργικά εκκλησιαστικά σκεύη, εικόνες, άμφια, έργα αργυροτεχνίας και έναν επισκοπικό θρόνο, χρονολογούμενα από τον 16ο ως τον 19ο αιώνα.
  • Στην εκδήλωση των εγκαινίων συμμετείχαν υψηλόβαθμοι θεσμικοί και θρησκευτικοί εκπρόσωποι, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιστροφής για την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.
Snapshot powered by AI

Σε κλίμα συγκίνησης, ιστορικής δικαίωσης και ηθικής ικανοποίησης, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε την περιοδική έκθεση των 48 εκκλησιαστικών κειμηλίων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, που αποσπάστηκαν, το 1917, από Ιερές Μονές της Μακεδονίας και μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία.

Μετά από 109 χρόνια, τα πολύτιμα τεκμήρια της ορθόδοξης πίστης, της πνευματικής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, επέστρεψαν στην Ελλάδα αποκαθιστώντας έναν ιστορικό δεσμό που δεν διακόπηκε ποτέ στη συλλογική μας μνήμη.

34-iiiiiiiiiiioi-ii-iiiiiiiiiiii-iiiiii-iiiiiiiiiiiii-ioii-iiiiiii-iiiiii-i-iiiiioiiiii-ioi-1812-1821.jpg

Λειψανοθήκη με παραστάσεις Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Αγίας Παρασκευής κ.α., 1821

Την επιστροφή τους και την πρώτη έκθεσή τους στο Μουσείο υποδέχθηκαν, με έκδηλη συγκίνηση και ικανοποίηση, τόσο θεσμικοί εκπρόσωποι, όσο και ιεράρχες, εκπρόσωποι του Κλήρου και της μοναστικής κοινότητας, αναγνωρίζοντας σε αυτήν μια πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης, αλλά και την επανασύνδεση πολύτιμων εκκλησιαστικών κειμηλίων στις ιστορικές Μονές τους. Τα κειμήλια επέστρεψαν βάσει του Μνημονίου Κατανόησης που υπεγράφη, στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας.

ii-iiiiiii-icurrency-iiiiiiiiiiiiiii-i-iiiiiiii-i-iioiiiiiiioii-i-iiiiiiiiii-ipoundi-iiiiiiiiiii-ioii-iiiiiiiiiiiii-ioio-iiiiiiiii-iiiiiiiii-iiii.jpg

Μενδώνη: Επιστρέφουν εκεί που ανήκουν ιστορικά εκκλησιαστικά κειμήλια μετά από 109 χρόνια

Στην ομιλία της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ανέφερε: «Αυτή η Συμφωνία μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στη διεκδίκηση και των υπολοίπων. Η επιστροφή τους αναγνωρίζει έμμεσα ιδιοκτησία τους από την Ελλάδα.

i-iyeniiiiiiii-i-iiiiiiiiii-iiiii-iiiiiiii.jpg

Ας κρατήσουμε αυτό: Μετά από 109 χρόνια, πέρα από την επιστροφή αυτών των κειμηλίων, η Συμφωνία προβλέπει ότι αυτή είναι η πρώτη φάση, διότι πλέον αυτό το οποίο δεν μπορούσε να γίνει με τρόπο επιστημονικά δεοντολογικό, δηλαδή δικοί μας επιστήμονες να πάνε στα καθιδρύματα και στα μουσεία της Βουλγαρίας, να δουν και να τεκμηριώσουν περαιτέρω έργα, αντικείμενα και χειρόγραφα, τώρα μπορούν να το κάνουν. Δεν είναι εύκολες διαδικασίες, όμως η εντολή του Πρωθυπουργού είναι το Υπουργείο Πολιτισμού να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα τεκμηρίωσης αυτών των κειμηλίων. Και εγώ, εδώ, θέτω το ερώτημα: Ποιος άλλος πέτυχε τον επαναπατρισμό, όλα αυτά τα χρόνια, έστω και ενός από αυτά τα κλεμμένα κειμήλια; Όσα επαναπατρίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια ήταν από την αγορά της τέχνης».

Ποια είναι τα 48 κειμήλια που επέστρεψαν

Τα 48 κειμήλια, προερχόμενα από την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, και την Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος Ναούσης, είχαν μεταφερθεί στη Σόφια, το 1917, και εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας.

13-iiiiiiiioii-iiiiiiiiiiioi-ii-iiiiii-ioiiiiiii-1744.jpg

Μεταλλική λειψανοθήκη σε σχήμα κεφαλής. 1744

Από την πλευρά της, η Ελλάδα παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που ανευρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχίλλειου, το 1965, από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο και που έχουν ταυτοποιηθεί, ως ανήκοντα στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας (997-1014), μαζί με το λοιπό ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε στις συνολικά τέσσερις σαρκοφάγους, εντός της Βασιλικής που πιθανόν συνδέονται με συγγενικά του πρόσωπα.

17-iiiiiiiiiiii-iiiiiiii-ii-iiiiiiiioii-iiiiiiiii-1615.jpg

Ξυλόγλυπτος σταυρός με μεταλλική επένδυση. 1615

Τα εν λόγω λείψανα φυλάσσονταν τα τελευταία χρόνια στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στη Θεσσαλονίκη. Η μεταφορά τους στο Υπουργείο Πολιτισμού της Βουλγαρίας συνδέεται με τη σύγχρονη διεθνή πρακτική, η οποία αναγνωρίζει τη σημασία των ανθρώπινων καταλοίπων, όχι μόνο ως αρχαιολογικών ευρημάτων, αλλά και ως στοιχείων πολιτιστικής ταυτότητας, ιστορικής μνήμης και συνέχειας.

48-iiiiiiiii-iiiiiiiiii.jpg

Ναόσχημο αρτοφόριο

Τη φιλοσοφία της έκθεσης και τα εκτιθέμενα αντικείμενα από τις Μονές προέλευσής τους, παρουσίασε η Διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκης Φλώρα Καραγιάννη. Η απόδοση των αντικειμένων στις ιστορικές τους εστίες τεκμηριώθηκε με βάση τις επιγραφές που φέρουν τα ίδια τα αντικείμενα, καθώς και τη διαθέσιμη βιβλιογραφία.

43-iiiiiiiii.jpg

Αναλόγιο

Τα αντικείμενα είναι διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα. Πρόκειται για λειτουργικό εξοπλισμό που προέρχεται, κυρίως, από τα δύο ιστορικά μοναστήρια, τη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και Παναγίας Εικοσιφοινίσσης. Αποτελείται από εκκλησιαστικά σκεύη, δισκάρια, δισκοπότηρο, λειψανοθήκες, εικόνες, ριπίδια, άμφια, ένας ολόκληρος επισκοπικός θρόνος, μια πύλη και ένα αναλόγιο. Χρονολογικά, ο εξοπλισμός αυτός ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο, από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των εξαιρετικών εκθεμάτων περιλαμβάνονται:

44-iiiiioiiiioiii-iiiiiii.jpg

Επισκοπικός θρόνος

Λειτουργικά σκεύη και αντικείμενα λατρείας: Σταυροθήκες, λειψανοθήκες (πολλές εκ των οποίων είναι ενεπίγραφες και αποδίδονται στη Μονή Εικοσιφοινίσσης), σταυροί λιτανείας και αγιασμού, καθώς και ένα δισκοπότηρο. Ξεχωριστή θέση κατέχουν τα εξαιρετικά ριπίδια από τη Μητρόπολη Σερρών και τη Μονή Τιμίου Προδρόμου με περίκλειστα σμάλτα, καθώς και η εντυπωσιακή ξύλινη θύρα από τον ίδιο ναό.

45-iiiii.jpg

Θύρα

Φορητές εικόνες και άμφια: Ιερές εικόνες (συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων/«πουκαμίσων» τους) και σπάνια αρχιερατικά άμφια. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν δύο εξαιρετικά επιγονάτια από τη Μονή Εικοσιφοινίσσης το ένα φέρει επιγραφή που το αποδεικνύει, καθώς και το όνομα της τεχνήτριας Αργυρούς από την Κωνσταντινούπολη.

12-iiiiiiiiiiioi-ii-iiioiiii-iii-i-iiiiiiii-ioii-iiiiii-iiiiii-ioii-iiiiiii-iiiiiiiioii-iiiiiii-25-iiiiiiii-1821.jpg

Λειψανοθήκη με εικόνα της Παναγίας, τμήμα ξύλου και ένθετο μεταλλικό σταυρό, 1821

Έργα αργυροτεχνίας: Εντυπωσιακά, ενυπόγραφα έργα αργυροτεχνίας φιλοτεχνημένα από επώνυμους αργυροχόους από την περιοχή της Ηπείρου και ιδίως από το Λινοτόπι.

3-iiiiiiiioii-iiiiiiiii-iiioiiiii-ai-iiiiiii-i-iiiiiiiiiia-1765.jpg

Μεταλλική επένδυση εικόνας «Παναγία η Οδηγήτρια». 1765

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού φιλοξενεί τα κειμήλια στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων. Μετά τις 5 Νοεμβρίου θα λάβουν τον δρόμο της επιστροφής στις ιστορικές Μονές και στις Εκκλησίες που ανήκουν.

29-iiiiiiiiiiioi-iii-iiiiii-iiiiii-1803.jpg

Λειψανοθήκη του Αγίου Κοσμά. 1803

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεος, ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας, ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγος, ο Επίσκοπος Δομενίκου κ.κ. Αθηναγόρας, ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας, ο Επίσκοπος Αμορίου και Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βλατάδων κ.κ. Νικηφόρος και εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Δράμας, η Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών, Φεβρωνία με τη συνοδεία της και η Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας Εικοσιφοινίσσης, Αντωνίνη με τη συνοδεία της.

14-iiiiiiiioii-iiiiiiiiiiioi-ii-iiiiii-ioiiiiiii-iii-iiiiii-iiiiiiiii.jpg

Μεταλλική λειψανοθήκη σε σχήμα κεφαλής της Αγίας Ματρώνας

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, οι βουλευτές Δημήτρης Κυριαζίδης, Δημήτρης Κούβελας, Φωτεινή Αραμπατζή και Αγγελική Δεληκάρη, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο Διοικητής ΑΣΔΗΜ Αντιστράτηγος Γρηγόργης Μπουντιλιάκης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απότμημα της κάρας του Τιμίου Προδρόμου επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη ύστερα από 822 χρόνια

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Σούπερ τάνκερ προσέκρουσε σε νάρκη στο Ορμούζ - Βίντεο

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Επιχείρηση διάσωσης 54χρονου Πολωνού που εγκλωβίστηκε στο φαράγγι του Γοργοπόταμου

21:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην εκδήλωση τιμής για τον Μίνωα Ζομπανάκη: Αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για καλύτερη ζωή των πολλών

21:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Προμηθέας Π. - Παναθηναϊκός AKTOR 59-84: Η Πάτρα είναι πράσινη, ο Παναθηναϊκός είναι ισοπεδωτικός

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Άνδρας σκοτώθηκε μετά από επίθεση τίγρη σε ζωολογικό πάρκο

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον Ζελένσκι: «Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο»

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη φωτιά σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη - Βίντεο

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι ΗΠΑ στράφηκαν στη Ρωσία για ντίζελ - Τέσσερις αναλυτές εξηγούν γιατί είναι δύσκολο να τηρήσει τη συμφωνία η Μόσχα

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Νεκρό ξεβράστηκε δελφίνι στην παραλία Καμάρων - Είχε μπλεχτεί σε αλιευτικά δίχτυα

20:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αθήνα: Συνελήφθη 26χρονος Τούρκος με διεθνές ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Προϋπολογισμός Ε.Ε.: Πρόταση για περικοπές ύψους 140 δισ. – Δεν είναι αρκετές, λέει η Γερμανία

20:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η λειψανοθήκη του 1821, η νεκρική μάσκα του Αγίου Διονυσίου, σταυροί λιτανείας - Ποια είναι τα κειμήλια που επέστρεψαν από τη Βουλγαρία

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: «Η θανατική ποινή είναι απαράδεκτη»

19:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Λατρεία για τον Παναθηναϊκό στην Πάτρα: Καθολική αποθέωση στον Ομπράντοβιτς - Δείτε βίντεο

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Τυφώνας Isaias: 2 νεκροί και εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

19:40ΥΓΕΙΑ

Τι φλεγμονή προκαλεί ρωγμές στις γωνίες του στόματος – Κολλάει με το φιλί;

19:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Τσέλσι «πέντε αστέρων» σκόρπισε τη Μπόρνμουθ - Άντεξε η Μπράιτον με Κωστούλα βασικό

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Νεκρός 51χρονος οδηγός μέσα στο φορτηγό του

19:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τιμωρήθηκε με αποκλεισμό λόγω αποχώρησης από την εθνική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Αρναούτογλου: Οι βροχές πλησιάζουν - Ποιες περιοχές θα προσπεράσουν

15:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα ξεκινήσουν οι βροχές και μέχρι πότε θα διαρκέσουν

16:06ΕΘΝΙΚΑ

Τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό καλώδιο; Χουριέτ: Αποκλιμάκωση ότι η επίβλεψη μεταβιβάστηκε από το Πολεμικό Ναυτικό στο Λιμενικό

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Νέες εξελίξεις για το «χρυσό» ζευγάρι - Στα 45 εκατ. ευρώ τα κατασχεμένα χρήματα

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας ενώ άπλωνε ρούχα - Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

14:02ΕΥ ΖΗΝ

Μήλο ή αχλάδι; Ποιο είναι καλύτερο για το σάκχαρο του αίματος;

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Προσοχή το Σαββατοκύριακο για ισχυρές καταιγίδες – Πότε έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη φωτιά σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη - Βίντεο

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον Ζελένσκι: «Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

17:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Ελλάς Μελβούρνης κατέκτησε το Κυπελλο Αυστραλίας

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Αναβρασμός στους Πομάκους της Θράκης: Ζητούν σχολεία χωρίς υποχρεωτικά τουρκικά - Στη Βουλή το ζήτημα

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι ΗΠΑ στράφηκαν στη Ρωσία για ντίζελ - Τέσσερις αναλυτές εξηγούν γιατί είναι δύσκολο να τηρήσει τη συμφωνία η Μόσχα

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Κρίστα Πάικ: Έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Στη φυλακή η συνέχεια της ανάρρωσής της

20:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η λειψανοθήκη του 1821, η νεκρική μάσκα του Αγίου Διονυσίου, σταυροί λιτανείας - Ποια είναι τα κειμήλια που επέστρεψαν από τη Βουλγαρία

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων - Βρέθηκαν στην κατοχή του εκατοντάδες βίντεο

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Άνδρας σκοτώθηκε μετά από επίθεση τίγρη σε ζωολογικό πάρκο

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε κηδεία: Η κόρη είδε στο φέρετρο άγνωστη ντυμένη με τα ρούχα της μητέρας της

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Θηβών: Η οικογενειακή τραγωδία της 24χρονης Φιόρης - Είχε χάσει και τον 18χρονο εξάδελφό της σε τροχαίο

19:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Τσέλσι «πέντε αστέρων» σκόρπισε τη Μπόρνμουθ - Άντεξε η Μπράιτον με Κωστούλα βασικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ