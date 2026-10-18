Αρκάς: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα» - Το σκίτσο για τον «κατεστραμμένο» κόσμο των νέων

Ο σκιτσογράφος σχολιάζει το μέλλον των επόμενων γενεών.

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Αρκάς: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα» - Το σκίτσο για τον «κατεστραμμένο» κόσμο των νέων
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  • Ο Αρκάς παρουσιάζει με αιχμηρό χιούμορ την ευθύνη των μεγαλύτερων γενεών για την κατάσταση του κόσμου που κληροδοτούν στους νέους.
  • Το σκίτσο ξεκινά με κατηγορία προς τους μεγαλύτερους και καταλήγει σε σκοτεινή ανατροπή που δείχνει ότι η καταστροφή δεν έχει ολοκληρωθεί.
  • Η εικόνα απεικονίζει τη Γη σε κατάσταση σχεδόν ολοκληρωτικής καταστροφής, ενισχύοντας το μήνυμα για την περιβαλλοντική και κοινωνική κρίση.
  • Ο Αρκάς σχολιάζει τη διαγενεακή αντιπαράθεση και την κληρονομιά που αφήνουν οι παλαιότεροι στις νεότερες γενιές.
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Με το αιχμηρό του χιούμορ, ο Αρκάς επιστρέφει με ένα νέο σκίτσο για την κατάσταση του κόσμου και την ευθύνη των μεγαλύτερων γενεών απέναντι στους νέους.

Στο σκίτσο της Κυριακής, ο γνωστός σκιτσογράφος παρουσιάζει μια φράση που ξεκινά ως κατηγορία της νεότερης γενιάς προς τους μεγαλύτερους και καταλήγει σε μια ανατροπή με σκοτεινό χιούμορ.

«Οι νέοι μας κατηγορούν ότι τους αφήσαμε έναν κατεστραμμένο κόσμο. Ανοησίες! Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα», αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο του σκίτσου.

Ο Αρκάς σχολιάζει τη διαγενεακή αντιπαράθεση και την κληρονομιά που αφήνουν οι μεγαλύτεροι στους νεότερους.

Η εικόνα συμπληρώνει το μήνυμα, με τη Γη να εμφανίζεται σε κατάσταση σχεδόν ολοκληρωτικής καταστροφής και ένα εργαλείο δίπλα της να ενισχύει τον συμβολισμό.

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