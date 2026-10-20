Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος για τον Σαββόπουλο: «Δεν έχω αποδεχτεί ότι έφυγε ο Διονύσης»

Snapshot Ο Γιάννης Μπαχ Συρόπουλος δυσκολεύεται να αποδεχτεί τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου έναν χρόνο μετά την απώλειά του.

Η πρώτη συνάντηση του Μπαχ με τον Σαββόπουλο ήταν καθοριστική και τον ενέπνευσε βαθιά ως μουσικό.

Η συνεργασία τους ξεκίνησε μετά από ακρόαση και συμμετοχή στις πρόβες στο Κύτταρο, όπου ανέπτυξαν μια στενή καλλιτεχνική σχέση.

Ο Μπαχ περιγράφει τη σχέση τους ως μια μύηση και αμοιβαία αλλαγή που επηρέασε την προσωπική και καλλιτεχνική του πορεία.

Στη συνέντευξή του, αναφέρεται σε στιγμές από τις πρόβες, τη σκηνή και τη μακρόχρονη φιλία τους με έντονη συγκίνηση και σεβασμό. Snapshot powered by AI

Για τον Γιάννη Μπαχ Σπυρόπουλο, ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τη ζωή του, ήταν ένας σπουδαίος δημιουργός και ένας άνθρωπος με τον οποίο μοιράστηκε τη σκηνή. Και έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, η απουσία του παραμένει κάτι που δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει.

«Δεν τον έχω δει στο όνειρό μου ακόμη. Δεν έχω αποδεχτεί ότι έφυγε. Δεν το 'χω ταξινομήσει ακόμα. Μου φαίνεται σαν δοκιμασία αυτό. Εξάλλου όλη μου η σχέση με τον Διονύση ήταν μια δοκιμασία», εξομολογείται στη συνέντευξή του στο Newsbomb.gr.

Ο συνθέτης και μουσικός Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος υπήρξε συνεργάτης του Σαββόπουλου, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στις ιστορικές εμφανίσεις του στο Κύτταρο. Η σχέση τους, όμως, είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα, όταν ο νεαρός Μπαχ βρέθηκε στο Ροντέο της πλατείας Βικτωρίας για να παρακολουθήσει τον καλλιτέχνη που ήδη θαύμαζε. «Ήταν σαν αλχημιστής. Ξαφνικά ακυρώθηκαν όλα τα πρόσωπα στην αίθουσα και έμεινε μόνο αυτός», θυμάται, περιγράφοντας εκείνη την πρώτη συνάντηση. «Δεν γύρισα ποτέ σπίτι μου ο ίδιος».

Ο Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Ακολούθησε μια αγγελία με την οποία ο Σαββόπουλος αναζητούσε μουσικούς, μια ακρόαση και η πρόσκληση να συμμετάσχει στις πρόβες στο Κύτταρο. Ήταν η αρχή μιας καλλιτεχνικής σχέσης που ο Μπαχ περιγράφει με λόγια σχεδόν τελετουργικά: «Αυτό με όρισε. Ήτανε μία μύηση χωρίς λόγια, μέσα από σιωπηλούς διαλόγους. Άλλαξα αίμα με τον Διονύση και αυτός με μένα».

Στην αποκαλυπτική και βαθιά συγκινητική συνέντευξή του στο Newsbomb.gr, ο Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος μιλά για τον Σαββόπουλο που γνώρισε πάνω και πίσω από τη σκηνή, τις πρόβες, τις μουσικές αναζητήσεις, τις απρόσμενες στιγμές χιούμορ και τη σχέση που τους συνέδεσε για δεκαετίες.

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