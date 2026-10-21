Μουσείο Ακρόπολης: Το Άγαλμα του Ιππέα επέστρεψε στις προθήκες μετά τη συντήρησή του

Snapshot Το Άγαλμα του Ιππέα (510-500 π.Χ.) επανεκτίθεται στο Μουσείο Ακρόπολης μετά από συντήρηση, τοποθετημένο στο αυθεντικό αρχαίο βάθρο του.

Κατά τη συντήρηση αφαιρέθηκαν παλαιά στηρίγματα, και το γλυπτό επανασυνδέθηκε με το ενεπίγραφο βάθρο που είχε αποθηκευτεί στον βράχο της Ακρόπολης.

Το άγαλμα, κατασκευασμένο από παριανό μάρμαρο, παρουσιάζει λεπτομερή ανατομική ακρίβεια και αποδίδει χαρακτηριστικά στοιχεία της αρχαϊκής γλυπτικής τέχνης.

Τα αγάλματα ιππέων ήταν δαπανηρά αναθήματα που προσέφεραν στην Ακρόπολη μέλη των ανώτερων κοινωνικών τάξεων της αρχαίας Αθήνας, όπως οι ιππείς και αθλητές ιππικών αγώνων.

Η επανέκθεση αναδεικνύει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέει την τεχνική αρτιότητα με την κοινωνική και θρησκευτική ιστορία της αρχαίας Αθήνας. Snapshot powered by AI

Ένα σημαντικό έργο της αρχαϊκής γλυπτικής επιστρέφει στην Αίθουσα Αρχαϊκής Ακρόπολης του Μουσείου Ακρόπολης, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασής του. Πρόκειται για το Άγαλμα του Ιππέα Ακρ. 700, που χρονολογείται μεταξύ 510 και 500 π.Χ. και παρουσιάζεται πλέον στους επισκέπτες στη νέα, αποκατεστημένη μορφή του.

Η επανέκθεση του γλυπτού πραγματοποιείται με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης 2026, αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας και της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η επιστροφή στο αυθεντικό αρχαίο βάθρο

Το άγαλμα, κατασκευασμένο από παριανό μάρμαρο, ήταν για δεκαετίες τοποθετημένο σε βάση που είχε κατασκευαστεί την περίοδο 1956-1964, στο πλαίσιο των εργασιών επανέκθεσης του παλαιού Μουσείου Ακρόπολης από τον τότε Έφορο Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως, Γιάννη Μηλιάδη.

Κατά τη νέα επέμβαση συντήρησης, αφαιρέθηκαν τα παλαιά στηρίγματα από πλεξιγκλάς, το γλυπτό συντηρήθηκε και επανασυνδέθηκε με το αρχαίο, ενεπίγραφο βάθρο του. Το βάθρο είχε παραμείνει αποθηκευμένο στον βράχο της Ακρόπολης και η επανατοποθέτησή του επιτρέπει πλέον την παρουσίαση του έργου σε μια μορφή που αναδεικνύει καλύτερα την αρχική του σύνθεση.

Η τέχνη της αρχαϊκής εποχής

Το Άγαλμα του Ιππέα βρέθηκε το 1887, ανατολικά του Ερεχθείου, και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της υψηλής τεχνικής των αρχαίων γλυπτών.

Ο αναβάτης πιθανότατα απεικονίζεται γυμνός και φορά σανδάλια. Οι σόλες τους αποδίδονται με εγχάρακτες γραμμές, ενώ οι ιμάντες τους ήταν ζωγραφισμένοι με κόκκινο χρώμα. Κάθεται κοντά στον λαιμό του αλόγου, με το αριστερό χέρι ακουμπισμένο στον μηρό του.

Το άλογο ανασηκώνει το αριστερό μπροστινό πόδι και στρέφει το κεφάλι προς την ίδια κατεύθυνση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η όρθια χαίτη του, που αποδίδεται με κυματιστές γραμμές και διατηρεί έντονο γαλάζιο χρώμα. Στη χαίτη, όπως και στο αριστερό χέρι του αναβάτη, διακρίνεται διαμπερής οπή, στην οποία προσαρμόζονταν τα χαλινάρια που είχαν κατασκευαστεί ξεχωριστά.

Ξεχωρίζει, επίσης, η λεπτομερής απόδοση των μυών στο σώμα και στο κεφάλι του αλόγου, καθώς και των δακτύλων του ποδιού του ιππέα, στοιχεία που μαρτυρούν την ιδιαίτερη φροντίδα του δημιουργού για την ανατομική ακρίβεια και την επιφάνεια του μαρμάρου.

Τα αγάλματα ιππέων αποτελούσαν ιδιαίτερα δαπανηρά αναθήματα, τα οποία προσέφεραν στην Ακρόπολη μέλη των ανώτερων κοινωνικών τάξεων της αρχαίας Αθήνας. Σε αυτές ανήκαν οι πεντακοσιομέδιμνοι και οι τριακοσιομέδιμνοι ή ιππείς, οι οποίοι είχαν την οικονομική δυνατότητα να συντηρούν πολεμικά άλογα.

Στις ίδιες κοινωνικές ομάδες ανήκαν και αθλητές που συμμετείχαν σε ιππικούς αγώνες, τους οποίους συχνά απεικόνιζαν τέτοιου είδους γλυπτά.

Με την επανέκθεση του Άγαλματος του Ιππέα, το Μουσείο Ακρόπολης δίνει στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα έργο που συνδυάζει την τεχνική αρτιότητα της αρχαϊκής γλυπτικής με την ιστορία της κοινωνίας και των λατρευτικών πρακτικών της αρχαίας Αθήνας.

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