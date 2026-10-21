Μουσείο Ακρόπολης: Το Άγαλμα του Ιππέα επέστρεψε στις προθήκες μετά τη συντήρησή του

Το γλυπτό του 6ου αιώνα π.Χ. επανεκτίθεται στην Αίθουσα Αρχαϊκής Ακρόπολης, στηριγμένο πλέον στο αυθεντικό αρχαίο βάθρο του

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Μουσείο Ακρόπολης: Το Άγαλμα του Ιππέα επέστρεψε στις προθήκες μετά τη συντήρησή του
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Άγαλμα του Ιππέα (510-500 π.Χ.) επανεκτίθεται στο Μουσείο Ακρόπολης μετά από συντήρηση, τοποθετημένο στο αυθεντικό αρχαίο βάθρο του.
  • Κατά τη συντήρηση αφαιρέθηκαν παλαιά στηρίγματα, και το γλυπτό επανασυνδέθηκε με το ενεπίγραφο βάθρο που είχε αποθηκευτεί στον βράχο της Ακρόπολης.
  • Το άγαλμα, κατασκευασμένο από παριανό μάρμαρο, παρουσιάζει λεπτομερή ανατομική ακρίβεια και αποδίδει χαρακτηριστικά στοιχεία της αρχαϊκής γλυπτικής τέχνης.
  • Τα αγάλματα ιππέων ήταν δαπανηρά αναθήματα που προσέφεραν στην Ακρόπολη μέλη των ανώτερων κοινωνικών τάξεων της αρχαίας Αθήνας, όπως οι ιππείς και αθλητές ιππικών αγώνων.
  • Η επανέκθεση αναδεικνύει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέει την τεχνική αρτιότητα με την κοινωνική και θρησκευτική ιστορία της αρχαίας Αθήνας.
Snapshot powered by AI

Ένα σημαντικό έργο της αρχαϊκής γλυπτικής επιστρέφει στην Αίθουσα Αρχαϊκής Ακρόπολης του Μουσείου Ακρόπολης, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασής του. Πρόκειται για το Άγαλμα του Ιππέα Ακρ. 700, που χρονολογείται μεταξύ 510 και 500 π.Χ. και παρουσιάζεται πλέον στους επισκέπτες στη νέα, αποκατεστημένη μορφή του.

Η επανέκθεση του γλυπτού πραγματοποιείται με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης 2026, αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας και της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η επιστροφή στο αυθεντικό αρχαίο βάθρο

Το άγαλμα, κατασκευασμένο από παριανό μάρμαρο, ήταν για δεκαετίες τοποθετημένο σε βάση που είχε κατασκευαστεί την περίοδο 1956-1964, στο πλαίσιο των εργασιών επανέκθεσης του παλαιού Μουσείου Ακρόπολης από τον τότε Έφορο Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως, Γιάννη Μηλιάδη.

Ιππέας - Μουσείο Ακρόπολης

Κατά τη νέα επέμβαση συντήρησης, αφαιρέθηκαν τα παλαιά στηρίγματα από πλεξιγκλάς, το γλυπτό συντηρήθηκε και επανασυνδέθηκε με το αρχαίο, ενεπίγραφο βάθρο του. Το βάθρο είχε παραμείνει αποθηκευμένο στον βράχο της Ακρόπολης και η επανατοποθέτησή του επιτρέπει πλέον την παρουσίαση του έργου σε μια μορφή που αναδεικνύει καλύτερα την αρχική του σύνθεση.

Η τέχνη της αρχαϊκής εποχής

Το Άγαλμα του Ιππέα βρέθηκε το 1887, ανατολικά του Ερεχθείου, και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της υψηλής τεχνικής των αρχαίων γλυπτών.

Ο αναβάτης πιθανότατα απεικονίζεται γυμνός και φορά σανδάλια. Οι σόλες τους αποδίδονται με εγχάρακτες γραμμές, ενώ οι ιμάντες τους ήταν ζωγραφισμένοι με κόκκινο χρώμα. Κάθεται κοντά στον λαιμό του αλόγου, με το αριστερό χέρι ακουμπισμένο στον μηρό του.

Ιππέας - Μουσείο Ακρόπολης

Το άλογο ανασηκώνει το αριστερό μπροστινό πόδι και στρέφει το κεφάλι προς την ίδια κατεύθυνση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η όρθια χαίτη του, που αποδίδεται με κυματιστές γραμμές και διατηρεί έντονο γαλάζιο χρώμα. Στη χαίτη, όπως και στο αριστερό χέρι του αναβάτη, διακρίνεται διαμπερής οπή, στην οποία προσαρμόζονταν τα χαλινάρια που είχαν κατασκευαστεί ξεχωριστά.

Ιππέας - Μουσείο Ακρόπολης

Ξεχωρίζει, επίσης, η λεπτομερής απόδοση των μυών στο σώμα και στο κεφάλι του αλόγου, καθώς και των δακτύλων του ποδιού του ιππέα, στοιχεία που μαρτυρούν την ιδιαίτερη φροντίδα του δημιουργού για την ανατομική ακρίβεια και την επιφάνεια του μαρμάρου.

Ιππέας - Μουσείο Ακρόπολης

Τα αγάλματα ιππέων αποτελούσαν ιδιαίτερα δαπανηρά αναθήματα, τα οποία προσέφεραν στην Ακρόπολη μέλη των ανώτερων κοινωνικών τάξεων της αρχαίας Αθήνας. Σε αυτές ανήκαν οι πεντακοσιομέδιμνοι και οι τριακοσιομέδιμνοι ή ιππείς, οι οποίοι είχαν την οικονομική δυνατότητα να συντηρούν πολεμικά άλογα.

Ιππέας - Μουσείο Ακρόπολης

Στις ίδιες κοινωνικές ομάδες ανήκαν και αθλητές που συμμετείχαν σε ιππικούς αγώνες, τους οποίους συχνά απεικόνιζαν τέτοιου είδους γλυπτά.

Με την επανέκθεση του Άγαλματος του Ιππέα, το Μουσείο Ακρόπολης δίνει στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα έργο που συνδυάζει την τεχνική αρτιότητα της αρχαϊκής γλυπτικής με την ιστορία της κοινωνίας και των λατρευτικών πρακτικών της αρχαίας Αθήνας.

Ιππέας - Μουσείο Ακρόπολης

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:09ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα ονομαστεί η αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη; Ανοιχτή πρόσκληση από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος για ιδέες

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα, Αθήνα και άλλες 12 ελληνικές πόλεις στο 30% της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Έβρισε κι απείλησε δημοσιογράφο ο Τραμπ: «Δεν ξέρω ποιος διάολο είσαι, αλλά να προσέχεις»

08:58ANNOUNCEMENTS

Η υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος και το κυκλοφοριακό ζήτημα στην Νότια Αθήνα

08:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αλλαγές σε προσλήψεις και μισθούς από 1η Νοεμβρίου - Τι θα ισχύει

08:40LIFESTYLE

Η «κατάρα» των Κένεντι: Η δυναστεία που άγγιξε την κορυφή του κόσμου και βυθίστηκε στην τραγωδία - Από το τελευταίο αντίο στον JFK μέχρι την απώλεια της Κάιλ Κένεντι

08:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μουσείο Ακρόπολης: Το Άγαλμα του Ιππέα επέστρεψε στις προθήκες μετά τη συντήρησή του - Εντυπωσιακές Εικόνες

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνει ο σταθμός Πανεπιστήμιο στις 10:00 ενόψει του συλλαλητηρίου

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διάσωση 46 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έλον Μασκ ετοιμάζεται για απογείωση: Τα σχέδια για τη συγχώνευση SpaceX και Tesla

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις έως 25' στην Αττική Οδό

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Land Rover Defender Sport: Έρχεται το μικρό Defender με ηλεκτρική και υβριδική έκδοση

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Επικό αυτοτρολάρισμα Γεωργιάδη: Αναδημοσίευσε AI βίντεο στο οποίο χορεύει breakdance μετά τα «α και ου» στα Ιωάννινα

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (21/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «άγνωστος» Διονύσης Σαββόπουλος: Ένας χρόνος μετά - Οι άνθρωποι που τον έζησαν μιλούν στο Newsbomb για τον «Νιόνιο» πίσω από τον μύθο

07:45WHAT THE FACT

Γιατί γελάμε μέχρι δακρύων και δεν μπορούμε να σταματήσουμε; Νευροεπιστήμονες απαντούν

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Λύθηκε έπειτα από 150 χρόνια το μυστήριο με τον σκελετό που βρέθηκε στο Αβαείο του Ουέστμινστερ

07:38ΜΑΝΤΕΙΟ

Ψυχραιμία λέει ο Χρυσοχοΐδης για τις διαδηλώσεις, 45.000 πράκτορες έχει ο Ράμα, Αλέξης ο νικητής της Αθήνας

07:34ΚΑΙΡΟΣ

«Ελ Νίνιο»: Οι 5 τρόποι με τους οποίους επηρεάζει τον καιρό σε όλο τον κόσμο

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δύσκολα τα βγάζουν πέρα οικονομικά πάνω από 7 στους 10 Έλληνες – Πόσο κοστίζει το μηνιαίο «καλάθι» στο σούπερ μάρκετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Η μετά- Ελλάδα εποχή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - 100.000 δολάρια ανά ομιλία στο Παλμ Μπιτς

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Λύθηκε έπειτα από 150 χρόνια το μυστήριο με τον σκελετό που βρέθηκε στο Αβαείο του Ουέστμινστερ

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Κλείνουν σταθμοί μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Επικό αυτοτρολάρισμα Γεωργιάδη: Αναδημοσίευσε AI βίντεο στο οποίο χορεύει breakdance μετά τα «α και ου» στα Ιωάννινα

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνει ο σταθμός Πανεπιστήμιο στις 10:00 ενόψει του συλλαλητηρίου

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιχορήγηση έως 95% και €36.000 – Ποιες εργασίες καλύπτονται, οι προϋποθέσεις

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Η επόμενη μέρα της κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου: Η πολιτική «Μία Λιβύη» και ο ρόλος της Τουρκίας

08:40LIFESTYLE

Η «κατάρα» των Κένεντι: Η δυναστεία που άγγιξε την κορυφή του κόσμου και βυθίστηκε στην τραγωδία - Από το τελευταίο αντίο στον JFK μέχρι την απώλεια της Κάιλ Κένεντι

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Κάθειρξη 67 ετών σε δύο άνδρες για τη δολοφονία 8χρονης - Είχαν λιντσάρει μέχρι θανάτου την τρίτη κατηγορούμενη

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια κόμματα στηρίζουν τα σημερινά συλλαλητήρια

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Η Αθήνα σηκώνει διπλωματική ασπίδα– Πώς θα μπλοκάρει τις τουρκικές επιδιώξεις

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου επιστρέφουμε στη χειμερινή ώρα

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (21/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλεξανδρούπολη: Τιμάται με τον Αστυνομικό Σταυρό ο αρχιφύλακας που βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει οδηγό ταξί

06:52ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να ρίξετε το ουρικό οξύ: Παράδειγμα μενού 3 ημερών

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

08:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αλλαγές σε προσλήψεις και μισθούς από 1η Νοεμβρίου - Τι θα ισχύει

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δύσκολα τα βγάζουν πέρα οικονομικά πάνω από 7 στους 10 Έλληνες – Πόσο κοστίζει το μηνιαίο «καλάθι» στο σούπερ μάρκετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ