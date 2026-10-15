Πέθανε στα 91 του ο σπουδαίος αρχαιολόγος Μάλκολμ Γουίνερ - Η ανακοίνωση της Λίνας Μενδώνη

Snapshot Υπήρξε σημαντικός υποστηρικτής της αρχαιολογικής έρευνας, χρηματοδοτώντας υποτροφίες, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακές έδρες.

Διετέλεσε μέλος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και ίδρυσε το Εργαστήριο Wiener για την Αρχαιολογική Επιστήμη.

Είχε σημαντικές επιστημονικές δημοσιεύσεις για τους αιγαιακούς πολιτισμούς και έλαβε ύψιστες διακρίσεις από την Ελληνική Δημοκρατία.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τόνισε την ανεκτίμητη συμβολή του στην ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Snapshot powered by AI

Σε ηλικία 91 ετών πέθανε ο διακεκριμένος αρχαιολόγος και σημαντικός υποστηρικτής της αρχαιολογικής έρευνας, Μάλκολμ Γουίνερ, ο οποίος αφιέρωσε περισσότερα από 50 χρόνια από τη ζωή του στη μελέτη, την προστασία και την ανάδειξη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Η μακρόχρονη επιστημονική του πορεία συνδέθηκε με σημαντικές ερευνητικές πρωτοβουλίες, υποτροφίες και ιδρύματα που συνέβαλαν καθοριστικά στη μελέτη της αιγαιακής προϊστορίας.

Τη βαθιά της θλίψη για την απώλειά του εξέφρασε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, με επίσημη ανακοίνωσή της, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς στην ανεκτίμητη συμβολή του τόσο στην αρχαιολογική επιστήμη όσο και στη διαφύλαξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ανακοίνωση της Λίνας Μενδώνη για τον Μάλκολμ Γουίνερ

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Μάλκολμ Γουίνερ, ενός ξεχωριστού ανθρώπου που αφοσιώθηκε στη μελέτη, την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ο Μάλκολμ Γουίνερ ενσάρκωσε έναν σπανιότατο συνδυασμό: Του επιτυχημένου επιχειρηματία και ανυστερόβουλου μαικήνα με τον εμβριθή επιστήμονα.

Περισσότερα από πενήντα χρόνια ο Μάλκολμ Γουίνερ επόπτευε ο ίδιος και χρηματοδοτούσε ένα πλήθος πρωτοβουλιών που είχε δημιουργήσει για την έρευνα και την ανάδειξη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού: Από επιχορηγήσεις και υποτροφίες για έρευνα στο πεδίο, υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Αιγαιακής Προϊστορίας της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ, έως και την ίδρυση και την έμπρακτη στήριξη του Κέντρου Μελέτης Ανατολικής Κρήτης, αλλά και του Εργαστηρίου Wiener για την Αρχαιολογική Επιστήμη, στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών της Αθήνας, της οποίας διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για θεσμούς που αποτελούν ένα μέρος μόνο της προσφοράς του, η οποία περιλαμβάνει και χρηματοδοτήσεις πανεπιστημιακών εδρών και υποτροφιών στην Αμερική και την Ευρώπη, από τις οποίες επωφελήθηκαν εκατοντάδες ερευνητές.

Ο Γουίνερ δεν υπήρξε μόνο γενναιόδωρος υποστηρικτής της έρευνας, αλλά ήταν ο ίδιος διακεκριμένος αρχαιολόγος, με πάμπολλες σημαντικές επιστημονικές δημοσιεύσεις για τους αιγαιακούς πολιτισμούς της Εποχής του Χαλκού και τις σχέσεις τους με τους πολιτισμούς της Ανατολικής Μεσογείου. Υπήρξε εξαιρετικά δραστήριος και γενναιόδωρος άνθρωπος, διαθέτοντας ένα σεβαστό μέρος της περιουσίας του, στην επιστήμη.

Ο Μάλκολμ Γουίνερ αξιώθηκε των ύψιστων διακρίσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των θεσμών της, που παρέμεναν ένα συμβολικό αντίδωρο για τη μακρόχρονη και ανυπολόγιστη προσφορά του.

ΚλείσιμοΣε όσους είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να τον γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε μαζί του, μας άφησε την εικόνα ενός πηγαίου λάτρη της Αρχαίας Ελλάδας που υπηρέτησε την κληρονομιά της, με αφοσίωση, υπό πολλαπλές ιδιότητες του, αλλά και ενός ευπροσήγορου συνομιλητή. Η τεράστια απώλειά του δε διακόπτει το, εν ζωή, έργο του, το οποίο θα εξακολουθήσει να καρποφορεί επί μακρόν χάρη στις γερές ρίζες που ο ίδιος του χάρισε.

Στην οικογένειά του, τους αναρίθμητους φίλους, μαθητές και συνεργάτες του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».