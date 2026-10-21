Το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης πάει σχολείο με τον «Μυστικό Κόσμο της Λίμνης μας»

Μια διαδραστική θεατροπαιδαγωγική παράσταση, εμπνευσμένη από τους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη και τα πουλιά της λίμνης Πολυφύτου

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης πάει σχολείο με τον «Μυστικό Κόσμο της Λίμνης μας»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης παρουσιάζει την παράσταση «Ο μυστικός κόσμος της λίμνης μας» σε δημοτικά σχολεία του νομού Κοζάνης από 12 Οκτωβρίου έως 23 Δεκεμβρίου.
  • Η παράσταση βασίζεται στους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη και επικεντρώνεται στο οικοσύστημα της λίμνης Πολυφύτου και την ανάγκη προστασίας του.
  • Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη θεατροπαιδαγωγική παράσταση, που ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
  • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ομάδες έως 50 παιδιών, με τιμές εισιτηρίων από 2 έως 3 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των αδελφών.
  • Οι παραστάσεις του Οκτωβρίου και Νοεμβρίου έχουν ήδη καλυφθεί, ενώ για πληροφορίες και κρατήσεις υπάρχει διαθέσιμη επικοινωνία με το θέατρο.
Snapshot powered by AI

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης φέρνει το θέατρο μέσα στις σχολικές αίθουσες με την παράσταση «Ο μυστικός κόσμος της λίμνης μας», ένα διαδραστικό θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα που συνδυάζει την αρχαία κωμωδία με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Εμπνευσμένη από τους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη και το φωτογραφικό υλικό του Δημήτρη Βαβλιάρα με τα πουλιά της λίμνης Πολυφύτου, η παράσταση προσκαλεί τα παιδιά να ανακαλύψουν τον φυσικό κόσμο της περιοχής τους και να προβληματιστούν για τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται από τις 12 Οκτωβρίου έως τις 23 Δεκεμβρίου, μέσα στους χώρους των δημοτικών σχολείων του νομού Κοζάνης.

Από τους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στη λίμνη Πολυφύτου

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται το οικοσύστημα της λίμνης Πολυφύτου και η ανάγκη προστασίας του. Μέσα από τη θεατρική αφήγηση, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ζητήματα όπως η αρμονική συνύπαρξη, ο σεβασμός στα δικαιώματα των ανθρώπων και των άλλων ζώων, η κλιματική αλλαγή και η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

005.jpg

Η δράση φιλοδοξεί να ανοίξει έναν δημιουργικό διάλογο με τη σχολική κοινότητα για το παρόν και το μέλλον του τόπου, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά και να εκφράσουν τις δικές τους σκέψεις.

Οι μαθητές γίνονται μέρος της ιστορίας

Δύο ηθοποιοί μεταμορφώνονται σε πουλιά, με τη συνοδεία ενός πολυοργανίστα που παίζει ζωντανά μουσική. Μέσα από θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές και παιχνίδια, τα παιδιά καλούνται να δουν τον κόσμο από τη σκοπιά του «άλλου» και να αναλογιστούν πώς οι ανθρώπινες επιλογές επηρεάζουν όλα τα πλάσματα που μοιράζονται τον ίδιο τόπο.

007.jpg

Η παράσταση δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση μιας ιστορίας, αλλά ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τη συνεργασία και τη συλλογική λήψη αποφάσεων.

Τη σύλληψη, το κείμενο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Τζωρτζίνα Κακουδάκη, ενώ τη δραματουργία συνυπογράφουν η Χριστίνα Κρίθαρη και η ομάδα. Το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα επιμελούνται η Πηνελόπη Κρίκη και ο Κώστας Κοζικόπουλος, με την Πηνελόπη Κρίκη να έχει και τον ρόλο της βοηθού σκηνοθέτη.

009.jpg

Τα κοστούμια είναι της Έβελιν Καλημέρη και του δημιουργικού εργαστηρίου Re Tali της Άρσις Κοζάνης. Τις φωτογραφίες και το βίντεο υπογράφει ο Δημήτρης Βαβλιάρας, την αφίσα ο Θεόδωρος Χλιάπας, ενώ τη μουσική σύνθεση και εκτέλεση αναλαμβάνει ο Σάκης Κουκουμπέσης.

Στην παράσταση ερμηνεύουν η Γεωργία Αλεξανδρίδη και ο Κώστας Κοζικό

010.jpg

INFO

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα στις σχολικές αίθουσες και απευθύνεται σε ομάδες έως 50 παιδιών ανά παράσταση. Σε κάθε σχολείο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως δύο παραστάσεις την ημέρα.

011.jpg

Ημερομηνίες: 12 Οκτωβρίου – 23 Δεκεμβρίου

Χώρος: Δημοτικά σχολεία του νομού Κοζάνης

Διάρκεια: 70 λεπτά

Τιμή εισιτηρίου: 3 ευρώ για ένα παιδί, 2,50 ευρώ για δύο αδέλφια και 2 ευρώ για τρία αδέλφια.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Στέλιο Σωτηρόπουλο στο production@dipethekozanis.gr ή στο 2461 305 300.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του θεάτρου, οι παραστάσεις για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο έχουν ήδη καλυφθεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:09ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Τουρισμός όλο τον χρόνο και περισσότερα έσοδα – Η νέα διεθνής καμπάνια

15:04ΥΓΕΙΑ

Τροποποιείται ο πίνακας των εξετάσεων για τους βιοδείκτες του καρκίνου

14:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live blog: Στη ΓΑΔΑ τώρα ο Λιόλιος και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για το σκάνδαλο

14:56ΥΓΕΙΑ

Πονοκέφαλος μετά τα 50 και πόνος στο σαγόνι όταν μασάτε: Τι επείγουσα εξέταση να κάνετε

14:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μεγατόνων στην ΕΟΚ, συνελήφθη ο Λιόλιος - Ποια είναι οι άλλοι 5 που βγήκε εναντίον τους ένταλμα σύλληψης

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 22χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Αύριο ξεκινούν οι παραδόσεις πετρελαίου ντίζελ στις ΗΠΑ μετά τη συνάντηση Γουίτκοφ-Πούτιν

14:47LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Ντουέιν Τζόνσον: Η απίστευτη μεταμόρφωση σε ηλικιωμένο άνδρα για τη νέα του ταινία

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Λήστεψε φαρμακείο, διέφυγε, άλλαξε ρούχα και πήγε για καφέ!

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρά πυρά Μπακογιάννη σε Δούκα για τη Γκράβα: «Σταματήστε να κρύβεστε, δώστε λύσεις»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σε τροχαίο - Προσπάθησε να μην παρασύρει ηλικιωμένη

14:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Λιόλιο: «Περιμένω να καταδικάσουν αυτά που βγήκαν»

14:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Λιόλιου, 2 διαιτητών και 3 μελών του ΔΣ της ΕΟΚ

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση από τη Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στα 30.000 πόδια – Τρεις στο νοσοκομείο, φόβοι για νοροϊό

14:12ANNOUNCEMENTS

Ο Bryan Adams επιστρέφει στην Αθήνα - 19 Δεκεμβρίου στο Telekom Center Athens

14:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης πάει σχολείο με τον «Μυστικό Κόσμο της Λίμνης μας»

13:55LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι: «Θέλω να τα βρούμε» - Το μήνυμα συμφιλίωσης σε Κάρολο και Ουίλιαμ μετά τη μεγάλη επιστροφή

13:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν ο Λιόλιος και άλλοι τρεις

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Επιστρέφουν στη φυλακή μετά την απολογία τους οι δύο κατηγορούμενοι

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επισιτιστική βοήθεια: Πριν από τα Χριστούγεννα το πρώτο voucher έως 1.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:14ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση από τη Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στα 30.000 πόδια – Τρεις στο νοσοκομείο, φόβοι για νοροϊό

13:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν ο Λιόλιος και άλλοι τρεις

14:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Λιόλιο: «Περιμένω να καταδικάσουν αυτά που βγήκαν»

06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

13:39ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Από τα 27άρια στην πτώση της θερμοκρασίας – Η πορεία του καιρού μέχρι το Σάββατο

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Λύθηκε έπειτα από 150 χρόνια το μυστήριο με τον σκελετό που βρέθηκε στο Αβαείο του Ουέστμινστερ

14:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μεγατόνων στην ΕΟΚ, συνελήφθη ο Λιόλιος - Ποια είναι οι άλλοι 5 που βγήκε εναντίον τους ένταλμα σύλληψης

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Έρχονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας - Πότε αλλάζει το σκηνικό

14:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Λιόλιου, 2 διαιτητών και 3 μελών του ΔΣ της ΕΟΚ

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νάντια Γιαννακοπούλου: Ξέσπασε σε κλάματα στον αέρα μετά από καβγά με τον Μακάριο Λαζαρίδη

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Γιαννακοπούλου

12:40ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιχορήγηση έως 95% και €36.000 – Ποιες εργασίες καλύπτονται, οι προϋποθέσεις

08:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αλλαγές σε προσλήψεις και μισθούς από 1η Νοεμβρίου - Τι θα ισχύει

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία που έγινε αφετηρία αλλαγών: Πώς η φονική πλημμύρα του Ποδονίφτη οδήγησε στη γέννηση της Πολιτικής Προστασίας

14:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live blog: Στη ΓΑΔΑ τώρα ο Λιόλιος και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για το σκάνδαλο

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Δύο αδέλφια έθαψαν τη μητέρα τους στον κήπο - Τους κατέδωσε ο έτερος αδελφός τους

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Στο Τζάνειο 21χρονη σε κώμα - Φέρεται να της έδωσε χάπι βιασμού ο φίλος της

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Συνελήφθησαν δύο αδέλφια που έθαψαν τη μητέρα τους σε χωράφι – «Δεν είχαμε χρήματα για την κηδεία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ