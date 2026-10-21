Το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης πάει σχολείο με τον «Μυστικό Κόσμο της Λίμνης μας»

Snapshot Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης παρουσιάζει την παράσταση «Ο μυστικός κόσμος της λίμνης μας» σε δημοτικά σχολεία του νομού Κοζάνης από 12 Οκτωβρίου έως 23 Δεκεμβρίου.

Η παράσταση βασίζεται στους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη και επικεντρώνεται στο οικοσύστημα της λίμνης Πολυφύτου και την ανάγκη προστασίας του.

Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη θεατροπαιδαγωγική παράσταση, που ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ομάδες έως 50 παιδιών, με τιμές εισιτηρίων από 2 έως 3 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των αδελφών.

Οι παραστάσεις του Οκτωβρίου και Νοεμβρίου έχουν ήδη καλυφθεί, ενώ για πληροφορίες και κρατήσεις υπάρχει διαθέσιμη επικοινωνία με το θέατρο. Snapshot powered by AI

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης φέρνει το θέατρο μέσα στις σχολικές αίθουσες με την παράσταση «Ο μυστικός κόσμος της λίμνης μας», ένα διαδραστικό θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα που συνδυάζει την αρχαία κωμωδία με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Εμπνευσμένη από τους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη και το φωτογραφικό υλικό του Δημήτρη Βαβλιάρα με τα πουλιά της λίμνης Πολυφύτου, η παράσταση προσκαλεί τα παιδιά να ανακαλύψουν τον φυσικό κόσμο της περιοχής τους και να προβληματιστούν για τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται από τις 12 Οκτωβρίου έως τις 23 Δεκεμβρίου, μέσα στους χώρους των δημοτικών σχολείων του νομού Κοζάνης.

Από τους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στη λίμνη Πολυφύτου

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται το οικοσύστημα της λίμνης Πολυφύτου και η ανάγκη προστασίας του. Μέσα από τη θεατρική αφήγηση, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ζητήματα όπως η αρμονική συνύπαρξη, ο σεβασμός στα δικαιώματα των ανθρώπων και των άλλων ζώων, η κλιματική αλλαγή και η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η δράση φιλοδοξεί να ανοίξει έναν δημιουργικό διάλογο με τη σχολική κοινότητα για το παρόν και το μέλλον του τόπου, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά και να εκφράσουν τις δικές τους σκέψεις.

Οι μαθητές γίνονται μέρος της ιστορίας

Δύο ηθοποιοί μεταμορφώνονται σε πουλιά, με τη συνοδεία ενός πολυοργανίστα που παίζει ζωντανά μουσική. Μέσα από θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές και παιχνίδια, τα παιδιά καλούνται να δουν τον κόσμο από τη σκοπιά του «άλλου» και να αναλογιστούν πώς οι ανθρώπινες επιλογές επηρεάζουν όλα τα πλάσματα που μοιράζονται τον ίδιο τόπο.

Η παράσταση δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση μιας ιστορίας, αλλά ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τη συνεργασία και τη συλλογική λήψη αποφάσεων.

Τη σύλληψη, το κείμενο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Τζωρτζίνα Κακουδάκη, ενώ τη δραματουργία συνυπογράφουν η Χριστίνα Κρίθαρη και η ομάδα. Το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα επιμελούνται η Πηνελόπη Κρίκη και ο Κώστας Κοζικόπουλος, με την Πηνελόπη Κρίκη να έχει και τον ρόλο της βοηθού σκηνοθέτη.

Τα κοστούμια είναι της Έβελιν Καλημέρη και του δημιουργικού εργαστηρίου Re Tali της Άρσις Κοζάνης. Τις φωτογραφίες και το βίντεο υπογράφει ο Δημήτρης Βαβλιάρας, την αφίσα ο Θεόδωρος Χλιάπας, ενώ τη μουσική σύνθεση και εκτέλεση αναλαμβάνει ο Σάκης Κουκουμπέσης.

Στην παράσταση ερμηνεύουν η Γεωργία Αλεξανδρίδη και ο Κώστας Κοζικό

INFO

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα στις σχολικές αίθουσες και απευθύνεται σε ομάδες έως 50 παιδιών ανά παράσταση. Σε κάθε σχολείο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως δύο παραστάσεις την ημέρα.

Ημερομηνίες: 12 Οκτωβρίου – 23 Δεκεμβρίου

Χώρος: Δημοτικά σχολεία του νομού Κοζάνης

Διάρκεια: 70 λεπτά

Τιμή εισιτηρίου: 3 ευρώ για ένα παιδί, 2,50 ευρώ για δύο αδέλφια και 2 ευρώ για τρία αδέλφια.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Στέλιο Σωτηρόπουλο στο production@dipethekozanis.gr ή στο 2461 305 300.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του θεάτρου, οι παραστάσεις για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο έχουν ήδη καλυφθεί.

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