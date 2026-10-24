Σαββατοκύριακο με «Σκοτάδι», Halloween, εκθέσεις και «Το Βαλς των Ονείρων»

Από μια θεατρική εμπειρία στο απόλυτο σκοτάδι και ένα αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο μέχρι το Kids Radio Spooky Festival και βραδιές αφιερωμένες στο ελληνικό animation, η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου έχει επιλογές για κάθε διάθεση

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σαββατοκύριακο με «Σκοτάδι», Halloween, εκθέσεις και «Το Βαλς των Ονείρων»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
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  • Η θεαική παράσταση «Το Σκοτάδι» στο Θέατρο Αργώ προσφέρει μια βιωματική εμπειρία στο απόλυτο σκοτάδι, βασισμένη στο έργο «Οι Τυφλοί» του Μωρίς Μαίτερλινκ.
  • Το Kids Radio Spooky Festival στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων περιλαμβάνει δραστηριότητες για παιδιά με Halloween διάθεση και μουσικές εμφανίσεις το Σάββατο και την Κυριακή.
  • Η ASIFA Hellas γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Κινουμένων Σχεδίων με προβολές και συζητήσεις για το ελληνικό και διεθνές animation στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
  • Η έκθεση «Αμφιδρομίες» στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία παρουσιάζει τη συνύπαρξη φωτογραφίας και ζωγραφικής μέσα από έργα 15 φωτογράφων και 15 ζωγράφων.
  • Στο Gazarte Roof Stage, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, πραγματοποιείται μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Άλκη Αλκαίο με τραγούδια και αδημοσίευτα κείμενα του στιχουργού.
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Θέατρο

«Το Σκοτάδι» με τη σκηνοθετική υπογραφή του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου

Τι συμβαίνει όταν σβήνουν τα φώτα και οι υπόλοιπες αισθήσεις γίνονται ο μοναδικός τρόπος να αντιληφθούμε τον κόσμο;

Η βιωματική θεατρική εμπειρία «Το Σκοτάδι», εμπνευσμένη από το έργο «Οι Τυφλοί» του Μωρίς Μαίτερλινκ, καλεί τους θεατές να εγκαταλείψουν την όραση και να βυθιστούν σε μια συνθήκη απόλυτου σκοταδιού, όπου κυριαρχούν η ακοή, η αφή, η μνήμη και η φαντασία. Τη σύλληψη, τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος.

Πού: Θέατρο Αργώ, Ελευσινίων 15, Μεταξουργείο,

«Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας» στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

Η ιστορία της Ντόρας, μιας νεαρής γυναίκας που ανακαλύπτει τον κόσμο και τη σεξουαλικότητά της όταν διακόπτεται η φαρμακευτική αγωγή που την κρατούσε σε καταστολή, φέρνει στη σκηνή δύσκολα ερωτήματα για την ελευθερία, την αυτοδιάθεση και τα όρια της κοινωνικής ανοχής.

Το έργο του Ελβετού δραματουργού Λούκας Μπαίρφους σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, με τη Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, την Αλεξάνδρα Αϊδίνη και άλλους ηθοποιούς επί σκηνής.

Πού: Θέατρο του Νέου Κόσμου

Για όλη την οικογένεια

Kids Radio Spooky Festival 2026

Το Kids Radio Spooky Festival επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με Halloween διάθεση, μουσική, χορό, μάγους, εργαστήρια slime και επιστημονικές δραστηριότητες, μαγειρική και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους.

https://www.instagram.com/reel/De115ovIpPJ/

Το βασικό πρόγραμμα επαναλαμβάνεται και τις δύο ημέρες, ενώ αλλάζει η εμφάνιση στην κεντρική σκηνή: το Σάββατο ανεβαίνουν στη σκηνή ο Ρένος Χαραλαμπίδης και ο Akylas με το «Press Start Tour», ενώ την Κυριακή ακολουθεί η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Πότε: Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου, από τις 10:00

Πού: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Εικαστικά και κινηματογράφος

Διεθνής Ημέρα Κινουμένων Σχεδίων 2026

Η ASIFA Hellas γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Κινουμένων Σχεδίων με μια βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική και τη διεθνή δημιουργία.

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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολές βραβευμένων ελληνικών ταινιών animation, συζήτηση με θέμα «4 γενιές ελληνικού animation συνομιλούν» και προβολές διεθνών ταινιών μικρού μήκους από χώρες όπως η Γερμανία, η Ταϊβάν, η Εσθονία, η Βραζιλία, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πότε: Η προσέλευση ξεκινά στις 19:00.

Πού: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

«Αμφιδρομίες»: Όταν η φωτογραφία συναντά τη ζωγραφική

Δεκαπέντε φωτογράφοι και δεκαπέντε ζωγράφοι συναντιούνται στην ομαδική έκθεση «Αμφιδρομίες», που διοργανώνει η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία.

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Κάθε φωτογραφία γίνεται αφετηρία για ένα ζωγραφικό έργο, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο δύο διαφορετικές μορφές τέχνης μπορούν να συνομιλήσουν και να δημιουργήσουν νέες ερμηνείες της ίδιας εικόνας.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο Νίκος Λεοντόπουλος, με συνεπιμέλεια και κείμενα από τη Χριστίνα Σωτηροπούλου.

Πότε: Σάββατο 24 Οκτωβρίου, 10:00-15:00.

Πού: Εκθεσιακός χώρος FIAP της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας

Προτάσεις σινεμά

«Βασίλισσα στη Θάλασσα» (Queen at Sea)

Η ταινία του Λανς Χάμερ παρακολουθεί μια γυναίκα που έρχεται αντιμέτωπη με την προχωρημένη άνοια της μητέρας της και με το ερώτημα αν εκείνη είναι πλέον σε θέση να συναινέσει στη σεξουαλική επαφή με τον πατριό της.

Η απόφασή της να καλέσει την αστυνομία πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που εμπλέκει την οικογένεια, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα ιδρύματα φροντίδας, ανοίγοντας μια δύσκολη συζήτηση για τη συναίνεση, την αυτονομία και την αξιοπρέπεια.

«Clayface»: Σωματικός τρόμος από το σύμπαν της DC

Ο Clayface αποκτά τη δική του ταινία τρόμου, σε σκηνοθεσία Τζέιμς Γουότκινς και με πρωταγωνιστή τον Τομ Ρις Χάρις.

Η ιστορία ακολουθεί έναν ηθοποιό με παραμορφωμένο πρόσωπο, ο οποίος απευθύνεται σε μια επιστήμονα και βλέπει το σώμα του να μετατρέπεται σε πηλό, σε μια σκοτεινή διαδρομή γύρω από την απώλεια της ανθρώπινης ταυτότητας.

Μουσική

«Το Βαλς των Ονείρων»: Αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο στο Gazarte

Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάνα Κατσιμίχα παρουσιάζουν μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια που απέκτησαν τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα μέσα από τους στίχους του Άλκη Αλκαίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα κομμάτια όπως η «Ρόζα», το «Πάντα γελαστοί», η «Βικτώρια», το «Πόρτο Ρίκο» και το «Όσο κρατάει ένας καφές», ενώ η συναυλία συνδέεται με τη δισκογραφική δουλειά πάνω σε αδημοσίευτα κείμενα του στιχουργού.

Πότε: Σάββατο 24 Οκτωβρίου, 21:45

Πού: Gazarte Roof Stage

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