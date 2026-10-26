Πέθανε στα 73 του χρόνια ο Δημήτρης Τσατσούλης - «Προσέφερε τεράστιες υπηρεσίες στο θέατρο»

Snapshot Ο Δημήτρης Τσατσούλης, κριτικός θεάτρου και χορού, θεωρητικός, συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος, πέθανε σε ηλικία 73 ετών αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στο ελληνικό θέατρο.

Υπηρέτησε το θέατρο μέσω κριτικής, θεωρίας, συγγραφής και πανεπιστημιακής διδασκαλίας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Πατρών.

Άσκησε κριτική σε θεατρικά, χορευτικά και βιβλία σε ημερήσιο και περιοδικό Τύπο και επιμελήθηκε δεκάδες βιβλία θεατρικού περιεχομένου.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε την τεράστια προσφορά του, την ευρύτητα γνώσεων και την αφοσίωσή του στο θέατρο και τον πολιτισμό.

Υπήρξε πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θεάτρου του Υπουργείου Πολιτισμού και υποστηρικτής πολλών καλλιτεχνών με έμφαση στην καινοτομία και ανανέωση της θεατρικής τέχνης. Snapshot powered by AI

Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο Δημήτρης Τσατσούλης, μια σημαντική προσωπικότητα του ελληνικού θεάτρου, με πολυετή παρουσία στην κριτική, τη θεωρία, την πανεπιστημιακή διδασκαλία και τον χώρο των εκδόσεων.

Την απώλειά του αποχαιρέτησε με δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με βαθιά γνώση της τέχνης, ευρύτατη παιδεία και αφοσίωση στο Θέατρο.

«Ο Δημήτρης Τσατσούλης υπήρξε μια προσωπικότητα που προσέφερε, με διακριτικότητα και πάθος, τεράστιες υπηρεσίες στην τέχνη του Θεάτρου», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Πολιτισμού.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Τσατσούλης

Ο Δημήτρης Τσατσούλης υπηρέτησε το θέατρο από διαφορετικές θέσεις, συνδυάζοντας την κριτική και τη θεωρητική προσέγγιση της σκηνικής τέχνης με την πανεπιστημιακή διδασκαλία και τη συγγραφική δραστηριότητα.

Για πολλά χρόνια άσκησε κριτική θεάτρου, χορού και βιβλίου στον ημερήσιο και τον περιοδικό Τύπο, ενώ άφησε σημαντικό έργο και στον εκδοτικό χώρο, ως συγγραφέας και επιμελητής δεκάδων βιβλίων με αντικείμενο το θέατρο.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η ακαδημαϊκή του διαδρομή. Δίδαξε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, συμβάλλοντας στη μελέτη και τη διδασκαλία της θεατρικής τέχνης.

Παράλληλα, διατήρησε ενεργή παρουσία στον χώρο του πολιτισμού, στηρίζοντας καλλιτέχνες και αναζητώντας νέες προσεγγίσεις και καινοτόμες εκφράσεις στο θέατρο.

Η δήλωση της Λίνας Μενδώνη για τον Δημήτρη Τσατσούλη

Η υπουργός Πολιτισμού εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Τσατσούλη, αναφερόμενη τόσο στην προσφορά του στον πολιτισμό όσο και στη συνεργασία τους κατά τη θητεία του ως προέδρου της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θεάτρου του υπουργείου.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Δημήτρη Τσατσούλη, ενός ακάματου και σημαντικού θεατρανθρώπου. Άνθρωπος με ευρύτατες και διαφοροποιημένες σπουδές, αλλά, πολύ περισσότερο, τεράστια παιδεία και καλλιέργεια, ο Δημήτρης Τσατσούλης υπηρέτησε πολύπλευρα το Θέατρο και τον Πολιτισμό, ως κριτικός, ως θεωρητικός, ως πανεπιστημιακός δάσκαλος. Ευθύβολος και ακέραιος κριτικός θεάτρου, χορού και βιβλίου επί πολλά χρόνια στον ημερήσιο και τον περιοδικό Τύπο, άφησε επίσης σημαντικότατη παρακαταθήκη και στον χώρο των εκδόσεων, ως συγγραφέας και επιμελητής δεκάδων βιβλίων με θεματική το θέατρο. Ενώ γονιμότατο υπήρξε και το πέρασμά του από το πανεπιστήμιο, στη Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού και στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Θεατράνθρωπος με βαθιές γνώσεις, αλλά σε διαρκή αναζήτηση της ανανέωσης και της καινοτομίας, ενεργός και ανιδιοτελής συμπαραστάτης πάμπολλων καλλιτεχνών, ο Δημήτρης Τσατσούλης υπήρξε μια προσωπικότητα που προσέφερε, με διακριτικότητα και πάθος, τεράστιες υπηρεσίες στην τέχνη του Θεάτρου. Από τη συνεργασία μας στο Υπουργείο Πολιτισμού, κατά τη θητεία του ως Προέδρου της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θεάτρου, κρατώ την ανάμνηση ενός ανθρώπου με ακατάλυτη και ανυστερόβουλη αφοσίωση στην Τέχνη, από κάθε θέση και με κάθε ιδιότητα.

Στην οικογένειά του, τους πολυάριθμους φίλους και μαθητές του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

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