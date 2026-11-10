Ολίβια Ντιν: Η 27χρονη που έγραψε ιστορία στην Apple Music και έγινε η καλλιτέχνιδα της χρονιάς

Η 27χρονη Βρετανίδα κατέκτησε τη διεθνή μουσική σκηνή με το άλμπουμ «The Art of Loving», κέρδισε Grammy και τέσσερα BRIT Awards και έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα από το Ηνωμένο Βασίλειο που λαμβάνει τη διάκριση της Apple Music

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ολίβια Ντιν: Η 27χρονη που έγραψε ιστορία στην Apple Music και έγινε η καλλιτέχνιδα της χρονιάς

Η Ολίβια Ντιν

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ολίβια Ντιν αναδείχθηκε καλλιτέχνιδα της χρονιάς για το 2026 από την Apple Music, ως η πρώτη Βρετανίδα που λαμβάνει αυτή τη διάκριση.
  • Το άλμπουμ της «The Art of Loving» κυκλοφόρησε το 2025 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία, με τραγούδια όπως το «So Easy (To Fall in Love)» να ξεχωρίζουν.
  • Κέρδισε Grammy για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη και τέσσερα BRIT Awards, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς.
  • Η συνεργασία της με τον Σαμ Φέντερ στο «Rein Me In» κατέρριψε ρεκόρ παραμονής στην κορυφή των βρετανικών singles charts.
  • Τον Νοέμβριο του 2026 θα συμμετάσχει στην ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Grammy 2027 μαζί με γνωστούς καλλιτέχνες.
Snapshot powered by AI

Η Ολίβια Ντιν είναι η καλλιτέχνιδα της χρονιάς για το 2026, σύμφωνα με την Apple Music, η οποία της απένειμε τη συγκεκριμένη διάκριση, αναγνωρίζοντας τη δυναμική πορεία της στη διεθνή μουσική σκηνή. Η 27χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός έγινε μάλιστα η πρώτη καλλιτέχνιδα από το Ηνωμένο Βασίλειο που κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο.

Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, σε μια χρονιά που αποδείχθηκε καθοριστική για την καριέρα της. Το δεύτερο άλμπουμ της, «The Art of Loving», που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2025, εξελίχθηκε σε μεγάλη εμπορική επιτυχία, ενώ τραγούδια όπως τα «Man I Need», «Nice To Each Other» και «So Easy (To Fall in Love)» έφεραν τη μουσική της σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

Η επιτυχία της δεν περιορίστηκε στα charts. Η Ντιν απέσπασε το Grammy για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη, καθώς και τέσσερα BRIT Awards, μεταξύ των οποίων εκείνο της Καλλιτέχνιδας της Χρονιάς.

Ποια είναι η Ολίβια Ντιν

Γεννημένη το 1999 στο Χάρινγκι του βόρειου Λονδίνου, η Ολίβια Ντιν μεγάλωσε στο Χάιμ Παρκ και από μικρή ήρθε σε επαφή με τη μουσική. Συμμετείχε σε γκόσπελ χορωδία, ενώ δοκίμασε και την εμπειρία του να τραγουδά στον δρόμο. Στη συνέχεια σπούδασε μουσικό θέατρο και τραγουδοποιία στη γνωστή BRIT School, από όπου έχουν περάσει και άλλοι σημαντικοί Βρετανοί καλλιτέχνες.

Τα πρώτα της μουσικά βήματα έγιναν μέσα από EP, με το «Ok Love You Bye» του 2019 να αποτελεί μία από τις πρώτες κυκλοφορίες που τράβηξαν την προσοχή. Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, με τίτλο «Messy», το οποίο έφτασε στην τέταρτη θέση των βρετανικών charts και απέσπασε υποψηφιότητα για το Mercury Prize.

Η μουσική της κινείται ανάμεσα στην ποπ, τη soul και την jazz, με επιρροές από διαφορετικές δεκαετίες. Στα τραγούδια της κυριαρχούν οι προσωπικές ιστορίες, οι σχέσεις, ο έρωτας και η φιλία, στοιχεία που έχουν συμβάλει στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης σχέσης με το κοινό της.

Τα τραγούδια που την έφεραν στην κορυφή

Το 2025 αποτέλεσε σημείο καμπής για την καριέρα της. Το «The Art of Loving», το δεύτερο άλμπουμ της, κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς και γνώρισε μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας στην κορυφή του βρετανικού Albums Chart.

Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχώρισαν βρίσκεται το «So Easy (To Fall in Love)», ένα από τα χαρακτηριστικά κομμάτια του δίσκου, με τη ζεστή ερμηνεία και την ανάλαφρη soul-pop αισθητική που χαρακτηρίζει τη μουσική της.

Το «Man I Need» έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, φτάνοντας στην κορυφή των βρετανικών singles charts, ενώ έχει καταγράψει μια αξιοσημείωτη παρουσία στο Apple Music: σύμφωνα με την εταιρεία, βρίσκεται καθημερινά στο Daily Top 100 από τις 29 Αυγούστου 2025, όταν πρωτοεμφανίστηκε στη λίστα.

Εξίσου σημαντική ήταν η συνεργασία της με τον Σαμ Φέντερ στο τραγούδι «Rein Me In». Το ντουέτο κατέγραψε ιστορική επίδοση στη Βρετανία, παραμένοντας στην πρώτη θέση του επίσημου singles chart για 23 μη συνεχόμενες εβδομάδες και καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε επί δεκαετίες.

Η διάκριση από την Apple Music και το επόμενο βήμα

Η Apple Music ανακοίνωσε ότι η επιλογή της Ντιν συνδέεται με την ικανότητά της να μιλά μέσα από τη μουσική της για την αγάπη και τη φιλία με ειλικρίνεια και συναίσθημα. «Αυτό που κάνει την Ολίβια να ξεχωρίζει είναι ότι κάθε φορά μιλά μέσα από την καρδιά της», δήλωσε η Ρέιτσελ Νιούμαν, συνεπικεφαλής της Apple Music. Όπως πρόσθεσε, τα τραγούδια της σε κάνουν να θέλεις να τηλεφωνήσεις σε έναν φίλο, να χορέψεις στην κουζίνα και να πεις σε κάποιον ότι τον αγαπάς.

https://www.instagram.com/p/Dfhu8a3RhN0/

Από την πλευρά της, η τραγουδίστρια δήλωσε ενθουσιασμένη με τη διάκριση, λέγοντας πως το να αναγνωρίζεται ως καλλιτέχνιδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στη μουσική είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Η χρονιά της αναμένεται να έχει και συνέχεια, καθώς στις 16 Νοεμβρίου θα συμμετάσχει μαζί με τον Φάρελ Γουίλιαμς, τον Χέρμπι Χάνκοκ και άλλους καλλιτέχνες στην ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Grammy του 2027.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:36ΕΛΛΑΔΑ

Ερρίκος Πετιλόν: Αφέθηκε ελεύθερος για το κύκλωμα φοροδιαφυγής - «Δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος»

15:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Το 42% των ενοικιαστών δεν μπορεί να νοικιάσει μόνο του σπίτι και δεν... εμπιστεύεται συγκάτοικο

15:29WHAT THE FACT

Πρώην πιλότος αποκαλύπτει: Το πιο επικίνδυνο σενάριο σε μια πτήση δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Πιτ Χέγκσεθ: Σε εξέλιξη η συνέντευξη Τύπου - «Προσπάθεια σαμποτάζ η πρόταση μομφής εναντίον μου»

15:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι - Οι ημερομηνίες

15:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Παραιτήθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής - Συν ένας βουλευτής για τον ΣΥΡΙΖΑ

15:13LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Υπό καταστολή, σε μηχανική υποστήριξη και σε βαριά κλινική κατάσταση ο ηθοποιός

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ταυτοποιήθηκε δράστης τηλεφωνικής απάτης που απέσπασε πάνω από 1.500 ευρώ και χρυσαφικά

15:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Η Ελλάδα στην 6η χειρότερη θέση αναφορικά με τη σχέση τιμών κατοικιών - εισοδήματος

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για Μικρασιατική Καταστροφή: «Πριν 103 χρόνια νικήσαμε τους εισβολείς που απειλούσαν την ύπαρξή μας»

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο Βρετανός σταρ που κυνηγούσε νεαρές για σεξουαλικούς σκοπούς - Έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα

14:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές από το απόγευμα της Τρίτης - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

14:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη-φοροδιαφυγή: «Δεν έχω καμία σχέση», είπε στην απολογία του ένας από τους «λογιστές»

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού καταγράφηκε την Τρίτη η χαμηλότερη θερμοκρασία με μόλις 1 βαθμό

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σε απεργία οι μηχανοδηγοί μετά το πολύνεκρο δυστύχημα - Αναστάτωση για χιλιάδες επιβάτες

14:27TRAVEL

Κρήτη: Κορυφαίος προορισμός διακοπών γαι τη βρετανική «The Sun» ο Άγιος Νικόλαος Λασιθίου

14:27LIFESTYLE

Η Ναταλία Δραγούμη και η νοσταλγική ανατριχίλα του καλοκαιριού

14:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς από Κρήτη: «Να φτιάξουμε έναν ισχυρό μηχανισμό για όλα τα είδη φυσικών καταστροφών»

14:19LIFESTYLE

Η πικάντικη εξομολόγηση του Ντάστιν Χόφμαν: Στο κρεβάτι με παντρεμένη και ένα όπλο στο κεφάλι - «Θα πεθάνω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:12ΚΟΣΜΟΣ

Φονική καραμπόλα τουλάχιστον 70 οχημάτων στη Βουλγαρία: Πληροφορίες για 12 νεκρούς

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται... εκτόξευση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για δύο γυναίκες στο Αγρίνιο - Ανυψώθηκαν βυθιζόμενες μπάρες και τραυματίστηκαν

14:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές από το απόγευμα της Τρίτης - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ – Πόσα χρήματα χρειάζονται, τι είδους τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παναγιώτης Λιαδέλης: Από την υπόθεση τοκογλυφίας του 2002 και τους πυροβολισμούς στον Βόλο μέχρι τη δικογραφία των 206 εκατ. ευρώ

15:13LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Υπό καταστολή, σε μηχανική υποστήριξη και σε βαριά κλινική κατάσταση ο ηθοποιός

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Δύο ανατολές και δύο ηλιοβασιλέματα σε μία πτήση: Airbus έσπασε κάθε ρεκόρ και μπήκε στο Γκίνες

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 48 τραυματίες

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Φοροδιαφυγή - Θεσσαλονίκη: Είχα δώσει τους κωδικούς του Taxisnet για ένα μηνιάτικο, είπε ο Πετιλόν - Δεν γνώριζα για τις απάτες - Ανθρωποκυνηγητό για τους δύο επιχειρηματίες που το έσκασαν

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Αληθινή μαρτυρία: «Αυτομόλησα από τη Βόρεια Κορέα – Πώς είναι πραγματικά η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν»

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το super Ελ Νίνιο βρίσκεται εκτός κάθε ελέγχου - Οι 3 χώρες που θα «χτυπηθούν» περισσότερο

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού καταγράφηκε την Τρίτη η χαμηλότερη θερμοκρασία με μόλις 1 βαθμό

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στρατοσφαιρική θέρμανση, πολικός στρόβιλος και χιόνια - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Τζένσεν Χουάνγκ: Πόσο ακριβά θα πληρώσει ο CEO της Nvidia την απιστία του σε περίπτωση διαζυγίου - Ίσως το ακριβότερο

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Δύο ναυτικοί βρέθηκαν νεκροί σε αμπάρι φορτηγού πλοίου

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος έξαλλος με το δημόσιο: Πήγε με εκσκαφέα και τα γκρέμισε όλα

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο Βρετανός σταρ που κυνηγούσε νεαρές για σεξουαλικούς σκοπούς - Έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ