Ντούα Λίπα και Πάτι Σμιθ συναντήθηκαν στο Λονδίνο - Η συγκινητική εξομολόγηση της τραγουδίστριας

Η Βρετανίδα pop star συνομίλησε με την εμβληματική μορφή της ροκ στο London Literature Festival, με αφορμή το νέο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Πάτι Σμιθ, «Bread of Angels»

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ντούα Λίπα και Πάτι Σμιθ συναντήθηκαν στο Λονδίνο - Η συγκινητική εξομολόγηση της τραγουδίστριας
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  • Η Ντούα Λίπα και Πάτι Σμιθ συναντήθηκαν στο London Literature Festival για να συζητήσουν το νέο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Σμιθ, «Bread of Angels».
  • Η Πάτι Σμιθ αποκάλυψε ότι η συγγραφή αυτοβιογραφιών ξεκίνησε από υπόσχεση που είχε δώσει στον φωτογράφο Ρόμπερτ Μέιπλθορπ λίγο πριν τον θάνατό του.
  • Το βιβλίο «Bread of Angels» αντικατοπτρίζει τις σημαντικές απώλειες και εμπειρίες της ζωής της, ιδιαίτερα την απώλεια του συζύγου της, Φρεντ «Σόνικ» Σμιθ.
  • Η Ντούα Λίπα εξέφρασε την εκτίμησή της για το τραγούδι «Dancing Barefoot» της Πάτι Σμιθ, ενώ η Σμιθ επέλεξε το «Houdini» της Λίπα ως αγαπημένο.
  • Η Πάτι Σμιθ έχει σημαντική επιρροή στη ροκ μουσική και τη λογοτεχνία, με πολυάριθμες διακρίσεις και αυτοβιογραφικά έργα που καταγράφουν την καλλιτεχνική και προσωπική της πορεία.
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Μια συνάντηση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές γενιές της μουσικής, με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη για την τέχνη και τη δύναμη των προσωπικών ιστοριών, πραγματοποιήθηκε στο London Literature Festival.

Η Ντούα Λίπα συνομίλησε με την Πάτι Σμιθ, σε ένα πάνελ που συντόνισε η ίδια, καθώς φέτος έχει αναλάβει τον ρόλο της επιμελήτριας του φεστιβάλ.

Η 31χρονη τραγουδίστρια συναντήθηκε με τη 79χρονη θρυλική μορφή της ροκ στη σκηνή του Royal Festival Hall, με αφορμή το νέο βιβλίο της Σμιθ, «Bread of Angels». Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη συγγραφή, τη μνήμη, τις απώλειες και τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν τη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία της.

https://www.instagram.com/p/De8yjJOjdVX/

Η υπόσχεση στον Ρόμπερτ Μέιπλθορπ λίγο πριν από τον θάνατό του

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συζήτησης ήταν όταν η Πάτι Σμιθ αποκάλυψε πως η πορεία της στην αυτοβιογραφική γραφή ξεκίνησε από μια υπόσχεση που είχε δώσει στον φωτογράφο Ρόμπερτ Μέιπλθορπ, λίγες μόλις ώρες πριν από τον θάνατό του.

Η Σμιθ εξήγησε ότι ο Μέιπλθορπ της είχε ζητήσει να γράψει το βιβλίο «Just Kids», το οποίο κυκλοφόρησε το 2010 και καταγράφει τη σχέση τους και τα νεανικά τους χρόνια στη Νέα Υόρκη. Παρότι αρχικά είχε ορκιστεί ότι δεν θα έγραφε άλλη αυτοβιογραφία, ένα όνειρο την οδήγησε τελικά στη συγγραφή νέων βιβλίων.

Όπως περιέγραψε, στο όνειρό της ένας αγγελιοφόρος έφτασε στο σπίτι της κρατώντας ένα λευκό βιβλίο. Όταν το άνοιξε, ανακάλυψε ότι ήταν ένα έργο που είχε γράψει η ίδια και περιλάμβανε όλα τα στάδια της ζωής της, τα οποία συνδέονταν με διαφορετικά φορέματα: από ένα παιδικό φόρεμα μέχρι εκείνο που της είχε χαρίσει ο Μέιπλθορπ και το νυφικό που της είχε προσφέρει ο σύζυγός της, Φρεντ «Σόνικ» Σμιθ, κιθαρίστας των MC5.

Η καλλιτέχνιδα συνειδητοποίησε ότι οι άνδρες που συνδέονταν με αυτές τις αναμνήσεις, μεταξύ των οποίων και ο θείος της, είχαν φύγει από τη ζωή. Έτσι, η συγγραφή έγινε ένας τρόπος να διατηρήσει ζωντανές τις ιστορίες τους, αλλά και να αφηγηθεί τη δική της πορεία από την παιδική ηλικία έως την καλλιτεχνική καταξίωση, τον γάμο, την απώλεια και την προσπάθεια να αρχίσει ξανά.

«Ένιωσα ότι υπήρχε ένας λόγος που είδα αυτό το όνειρο. Ήταν σαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μου έλεγαν: “Μη μας ξεχάσεις, γράψε και τη δική μας μικρή ιστορία”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκίνηση για τον σύζυγό της, Φρεντ «Σόνικ» Σμιθ

Η συζήτηση έγινε ακόμη πιο συναισθηματική όταν η Ντούα Λίπα παρατήρησε ότι το «Bread of Angels» θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο περιόδους: πριν και μετά τον Φρεντ «Σόνικ» Σμιθ.

Η Πάτι Σμιθ συγκινήθηκε από τα λόγια της και, με δάκρυα στα μάτια, την ευχαρίστησε για την παρατήρηση. Ο σύζυγός της, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, πέθανε το 1994, σε ηλικία 46 ετών. Η απώλειά του αποτελεί ένα από τα σημαντικά σημεία αναφοράς στο έργο και στις προσωπικές αφηγήσεις της τραγουδίστριας.

Το τραγούδι της Πάτι Σμιθ που θα ήθελε να είχε γράψει η Ντούα Λίπα

Η βραδιά περιλάμβανε και πιο ανάλαφρες στιγμές, με τη Ντούα Λίπα να αποκαλύπτει ποιο τραγούδι της Πάτι Σμιθ θα ήθελε να είχε γράψει η ίδια. Η επιλογή της ήταν το «Dancing Barefoot», που κυκλοφόρησε το 1979 με το άλμπουμ «Wave» των Patti Smith Group.

Η τραγουδίστρια του «New Rules» περιέγραψε το κομμάτι ως ένα αισθησιακό τραγούδι, που συνδυάζει την αγάπη με την αίσθηση μιας δύναμης μεγαλύτερης από τον ίδιο τον άνθρωπο.

Από την πλευρά της, η Πάτι Σμιθ αποκάλυψε ότι, αν μπορούσε να είχε γράψει ένα τραγούδι της Ντούα Λίπα, θα επέλεγε το «Houdini», την επιτυχία της Βρετανίδας τραγουδίστριας από το 2023.

Η κληρονομιά της Πάτι Σμιθ στη μουσική και τη λογοτεχνία

Η Πάτι Σμιθ θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της ροκ μουσικής. Το ντεμπούτο άλμπουμ της, «Horses», που κυκλοφόρησε το 1975, συνδύασε την ποίηση με την punk rock και επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη της μουσικής σκηνής.

Ανάμεσα στα γνωστότερα τραγούδια της είναι τα «Gloria: In Excelsis Deo», «Redondo Beach» και «Free Money», ενώ το «Because the Night», που έγραψε μαζί με τον Μπρους Σπρίνγκστιν, έφτασε στο Νο 5 του βρετανικού singles chart το 1978.

https://www.instagram.com/p/DeQvFR1Dvqb/

Η καλλιτεχνική της πορεία αναγνωρίστηκε και με σημαντικές διακρίσεις. Το 2005 τιμήθηκε από το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού με τον τίτλο του Διοικητή του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων, ενώ το 2007 εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Παράλληλα με τη μουσική, η συγγραφή αποτελεί σταθερό μέρος της δημιουργικής της διαδρομής. Εκτός από το «Just Kids», έχει εκδώσει τα αυτοβιογραφικά βιβλία «M Train» (2015), «Year of the Monkey» (2019) και «Bread of Angels» (2025), καθώς και ποιητικές συλλογές και έργα πεζογραφίας.

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