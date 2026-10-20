Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Κομψοί στα μαύρα στην πρεμιέρα όπερας στη Νέα Υόρκη

Το ζευγάρι έκανε μία ακόμη κοινή εμφάνιση , με τις στιλιστικές επιλογές τους να κινούνται στην ίδια αισθητική γραμμή

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Κομψοί στα μαύρα στην πρεμιέρα όπερας στη Νέα Υόρκη
LIFESTYLE
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  • Η Ντούα Λίπα και ο Κουμ Τέρνερ εμφανίκαν μαζί στην πρεμιέρα της όπερας «Lincoln in the Bardo» στη Νέα Υόρκη.
  • Και οι δύο επέλεξαν μαύρο χρώμα, συνδυάζοντας κομψότητα με διακριτική λάμψη.
  • Η Ντούα Λίπα φορούσε ένα στράπλες βραδινό φόρεμα με διαφάνειες και βαθύ σκίσιμο στο πλάι.
  • Ο Κάλουμ Τέρνερ επέλεξε κλασικό μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο και επίσημα παπούτσια.
  • Η εμφάνισή τους ανέδειξε διαφορετικές προσεγγίσεις στο ίδιο χρώμα, διατηρώντας προσωπικό στιλ.
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Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα της όπερας «Lincoln in the Bardo» στη Νέα Υόρκη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι αποτελούν ένα από τα πιο καλοντυμένα ζευγάρια της διεθνούς showbiz.

Με κοινό παρονομαστή το μαύρο χρώμα, οι δυο τους επέλεξαν εμφανίσεις που συνδύαζαν την κομψότητα με τη διακριτική λάμψη, χωρίς να στερούνται προσωπικού στιλ.

Η τραγουδίστρια τράβηξε τα βλέμματα με ένα εντυπωσιακό βραδινό φόρεμα σε γραμμή στράπλες, που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους της. Η φούστα ξεχώριζε για τις λαμπερές λεπτομέρειες, τις διαφάνειες και το βαθύ σκίσιμο στο πλάι, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα.

Dua Lipa

Ολοκλήρωσε το look της με μαύρα μυτερά παπούτσια, τα οποία είχαν μεταλλικές λεπτομέρειες.

https://www.instagram.com/p/DetT5bRFuGT/

Στο πλευρό της, ο Κάλουμ Τέρνερ κινήθηκε σε πιο κλασικές γραμμές, επιλέγοντας μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και επίσημα παπούτσια.

Η εμφάνισή του ακολούθησε την ίδια χρωματική παλέτα με εκείνη της συντρόφου του, χωρίς να χάνει τον διαχρονικό χαρακτήρα της.

Με διαφορετικές προσεγγίσεις στο ίδιο χρώμα, η Ντουά Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ έδωσαν τη δική τους εκδοχή στο συντονισμένο ντύσιμο για μια βραδινή έξοδο.

Dua Lipa

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