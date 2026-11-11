Στέισι Κιτς: Το γνώριμο πρόσωπο του Χόλιγουντ που δύσκολα ξεχνάς

Ο ηθοποιός που έχεις δει σε δεκάδες παραγωγές και πάντα θα αναρωτιέσαι «πού τον έχω ξαναδεί;»

Χρήστος Κάβουρας

Στέισι Κιτς: Το γνώριμο πρόσωπο του Χόλιγουντ που δύσκολα ξεχνάς
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  • Ο Στέισι Κιτς είχε καριέρα άνω των έξι δεκαετιών με πάνω από 200 συμμετοχές σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.
  • Πέθανε στις 10 Νοεμβρίου 2026, σε ηλικία 85 ετών, μετά από μακροχρόνια μάχη με καρδιολογικά προβλήματα.
  • Ξεχώρισε ως Μάικ Χάμερ στη δεκαετία του '80 και '90, αλλά είχε επίσης σημαντικούς ρόλους σε παραγωγές όπως το American History X, Jesus of Nazareth και Prison Break.
  • Στο Prison Break, ο χαρακτήρας του Χένρι Πόουπ είχε ανθρώπινη διάσταση εμπνευσμένη από πραγματική εμπειρία του Κιτς.
  • Ο Κιτς είχε ευρύ φάσμα ρόλων, από σαιξπηρικούς μέχρι σύγχρονους, και αναγνωρίζεται για την πολυδιάστατη παρουσία του στο Χόλιγουντ.
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Είναι άπειροι οι ηθοποιοί που τους θυμάσαι για έναν συγκεκριμένο ρόλο, και μια σπέσιαλ κατηγορία εκείνων που δεν γνωρίζεις καν το όνομά τους, αναγνωρίζεις αμέσως το πρόσωπό τους. Ο Στέισι Κιτς ήταν ο τύπος που έκανε σπουδαία καριέρα στον κόσμο της υποκριτικής, ξεπερνώντας έξι δεκαετίες παρουσίας, με περισσότερες από 200 συμμετοχές σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, ο οποίος είχε την ιδιαίτερη ικανότητα να εμφανίζεται σε μια σειρά ή μια ταινία και να σου δημιουργεί την αίσθηση ότι τον ξέρεις από πάντα. Αν δεν ήταν σπουδαίος, σίγουρα δεν θα είχε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ (το 2019).

Matt LeBlanc, Stacy Keach, Malgosia Tomassi Keach

Ο Αμερικανός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 10 Νοεμβρίου 2026, σε ηλικία 85 ετών, στο σπίτι του στην Πολωνία, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα. Για τους παλαιότερους θα είναι πάντα ο Μάικ Χάμερ, ο σκληροτράχηλος ιδιωτικός ντετέκτιβ των μυθιστορημάτων του Μίκι Σπιλέιν, τον οποίο ενσάρκωσε με μεγάλη επιτυχία στην τηλεόραση τη δεκαετία του '80 και του '90.

Η υποκριτική του διαδρομή, ωστόσο, είχε πολύ μεγαλύτερο εύρος. Με σπουδές στο Γέιλ, σημαντική θεατρική παρουσία και σαιξπηρικούς ρόλους όπως ο Άμλετ και ο Μάκβεθ, ο Κιτς δεν περιορίστηκε ποτέ σε ένα συγκεκριμένο είδος, καθώς είχε μια παρουσία που πάντα σου έμενε. Και σίγουρα είναι τρεις οι παραγωγές που μας κάνουν πάντα να σταματάμε για λίγο και να λέμε: «Μισό λεπτό, αυτός δεν είναι ο Στέισι Κιτς;».

American History X (1998)

Στην ταινία του Τόνι Κέι, με τον Έντουαρντ Νόρτον να παραδίδει μία από τις πιο χαρακτηριστικές ερμηνείες της καριέρας του, ο Κιτς υποδύθηκε τον Κάμερον Αλεξάντερ. Πρόκειται για τον άνθρωπο που λειτουργεί ως καθοδηγητής του Ντέρεκ Βίνιαρντ, επηρεάζοντας τη ριζοσπαστικοποίησή του και την ένταξή του σε μια νεοναζιστική οργάνωση.

Ο ρόλος του δεν απαιτούσε απαραίτητα να βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο, απαιτούσε, όμως, μια φυσιογνωμία που να εκπέμπει εξουσία και να μπορεί να γίνει πειστική ως ένας άνθρωπος που χειραγωγεί τους γύρω του. Ο Κιτς το έκανε με χαρακτηριστική άνεση, συμμετέχοντας σε μία από τις πιο δυνατές και σκληρές ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου των '90s.

Jesus of Nazareth (1977)

Τόσοι και άλλοι τόσοι είχαν συμμετάσχει στο έπος του Φράνκο Τζεφιρέλι, ο Κιτς θα τη γλίτωνε; Και πρόσεχε, δεν υποδύθηκε κάποιον άκυρο χαρακτήρα. Πολύ πριν από το American History X, ο Στέισι Κιτς είχε συμμετάσχει στη μίνι σειρά, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ενσαρκώνοντας τον Βαραββά, τον κρατούμενο που απελευθερώνεται αντί του Ιησού, όταν ο Πόντιος Πιλάτος θέτει το δίλημμα στο πλήθος.

Η μίνι σειρά του 1977 συγκέντρωσε ένα εντυπωσιακό καστ, με τους Ρόμπερτ Πάουελ, Λόρενς Ολίβιε, Άντονι Κουίν, Πίτερ Ουστίνοφ και Τζέιμς Μέισον και ο Κιτς βρέθηκε ανάμεσα σε σπουδαία ονόματα, δίνοντας ζωή σε έναν χαρακτήρα που, παρά τον περιορισμένο χρόνο παρουσίας του, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της βιβλικής αφήγησης.

Prison Break (2005-2007)

Και φτάνουμε σε μια παραγωγή που γνώρισε σε μια εντελώς διαφορετική γενιά τηλεθεατών τον Στέισι Κιτς. Στο Prison Break υποδύθηκε τον Χένρι Πόουπ, τον διευθυντή των φυλακών Fox River, εκεί όπου ο Μάικλ Σκόφιλντ έθεσε σε εφαρμογή το περίφημο σχέδιό του για να αποδράσει μαζί με τον αδερφό του.

Ο Πόουπ δεν ήταν ένας ακόμη σκληρός δεσμοφύλακας, περισσότερο ίσως ένας άνθρωπος με αρχές, ευαισθησίες και προσωπικά προβλήματα, που έβλεπε στους κρατούμενους κάτι περισσότερο από αριθμούς και φακέλους. Η σχέση του με τον Μάικλ αποτέλεσε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των πρώτων κύκλων της σειράς και ο Κιτς έδωσε στον χαρακτήρα την απαραίτητη ανθρώπινη διάσταση.

Ο ίδιος ο Κιτς είχε αποκαλύψει ότι εμπνεύστηκε τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον Πόουπ από τον πραγματικό διευθυντή των φυλακών όπου είχε κρατηθεί ο ίδιος στην Αγγλία, το 1984.

Ο Στέισι Κιτς είχε μια διαδρομή που δύσκολα χωρά σε έναν τίτλο ή έναν ρόλο. Από τον Σαίξπηρ και τον Μάικ Χάμερ μέχρι το American History X και το Prison Break, κατάφερε να βρίσκεται σε παραγωγές που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές και γενιές θεατών.

Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κομπλιμέντο για έναν ηθοποιό της δικής του γενιάς: να μην τον θυμάσαι μόνο για όσα πρωταγωνίστησε, αλλά να ανακαλύπτεις ξανά την παρουσία του σε ταινίες και σειρές που αγαπάς.

Γιατί, τελικά, ο Στέισι Κιτς ήταν πολύ περισσότερα από τον Μάικ Χάμερ.

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