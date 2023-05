Euroleague Final Four 2023: «Δεν θα αποτύχουμε αν δεν πάρουμε το τρόπαιο» - Όσα είπε ο Μπαρτζώκας

Euroleague Final Four 2023: Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπογράμμισε ότι δεν θα αφήσει κανέναν στην ομάδα θα νιώσει ότι απέτυχε, αν ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει το τρόπαιο.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» υπογράμμισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν νιώσουν πίεση.

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου πριν το Final Four του Κάουνας:

Για το αν ο Ολυμπιακός έχει περισσότερη πίεση ως το Νο1 της κανονικής περιόδου: «Δεν νομίζω ότι έχουμε την περισσότερη πίεση. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Ο στόχος μας ήταν να είμαστε εδώ και το αποδείξαμε αυτό. Δεν μπορώ να αφήσω κανέναν στην ομάδα να αισθανθεί άβολα ή ότι αποτύχαμε αν δεν πάρουμε το τρόπαιο. Εκτιμώ αυτό τον θεσμό. Ξέρω ότι οι καλύτεροι παίκτες και προπονητές είναι εδώ».

Για το Final Four: «Μιλώντας με πολλούς προπονητές, μετά το τέλος της σεζόν αισθανόμαστε εξαντλημένοι γιατί παίζουμε τελικούς από τον Οκτώβριο. Κατά την άποψή μου υπάρχουν τρεις διαφορετικές διοργανώσεις: Η κανονική περίοδος, τα playoffs και το Final Four. Πρέπει να το απολαύσουμε. Αυτό προσπαθώ να πείσω τους παίκτες. Πρέπει να τα δώσουμε όλα και αν το κάνουμε, θα είμαστε χαρούμενοι. Σε αυτή την διοργάνωση δεν μπορείς να πεις ότι πέτυχε μόνο η ομάδα που πήρε τον τίτλο. Ακόμα και ομάδες που δεν μπήκαν στα playoffs είναι καλές. Έκαναν καλή δουλειά. Δεν μπορώ να δω καμία ομάδα ως αποτυχημένη στο Final Four. Σίγουρα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρουμε τον τίτλο».

Για το αν αισθάνεται δικαίωση για την πορεία του Ολυμπιακού και την ανάδειξη του Βεζένκοβ σε MVP: «Δεν είναι νίκη για εμένα. Είμαι χαρούμενος που το μπάσκετ που παίζουμε μας έφερε την πρώτη θέση στις ασίστ. Ο Βεζένκοβ βρήκε τρόπο να είναι τόσο σημαντικός και να έχει αυτά τα νούμερα παίζοντας για την ομάδα και όχι τον εαυτό του. Ήταν μέρος μίας ομάδας που ήξερε πώς να παίζει. Είμαι χαρούμενος για αυτόν και τον Ολυμπιακό, που μπόρεσε να φέρει ξανά έναν MVP στην EuroLeague. Είμαι χαρούμενος για τον Σάσα γιατί δουλεύει σκληρά και είναι καλό παιδί, αλλά και για τον σύλλογο που δίνει τέτοιες ευκαιρίες στους παίκτες».

Για το τι συμβουλή θα έδινε στον Σάσα Ομπράντοβιτς και στους παίκτες του: «Δεν θέλω αν δώσω συμβουλές στον Σάσα, επειδή έχουμε αγώνα αύριο μεταξύ μας (γέλια). Για εμένα είναι το 4ο Final Four. Με εξαίρεση τον Παπανικολάου και τον Σλούκας, γενικά είμαστε μία ομάδα με μικρή εμπειρία από τον θεσμό. Αυτό που λέω στους παίκτες μου είναι ότι πρέπει να αφήσουν έξω τι συμβαίνει με τις οικογένειές τους, τα ΜΜΕ και να έχουν την ίδια ρουτίνα που έχουν όλη την σεζόν. Ίδια προπόνηση, ξεκούραση. Σίγουρα είναι κρίσιμο παιχνίδι το αυριανό και ίσως ο τελικός, αλλά δεν πρέπει να αλλάξει η ρουτίνα μας».

Για τον τίτλο του 2013 και τις ομοιότητες με την φετινή ομάδα: «Ήταν διαφορετική κατάσταση τότε. Το 2012 ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει τον τίτλο με τον Ντούσαν Ίβκοβιτς. Με εμένα κερδίσαμε το back to back. Ήταν δύσκολο, ειδικά για εμένα που ήμουν ρούκι σε Final Four. Είχαμε δυνατή ομάδα από την προηγούμενη σεζόν με μερικά νεα κομματια. Η ομάδα είχε αυτοπεποίθηση και πίστευε στον εαυτό της. Ο Ολυμπιακός είχε πάντα σπουδαίους παίκτες παίκτες όπως ο Χάινς, ο Παπανικολάου, ο Σπανούλης και ο Πρίντεζης. Το κλειδί ήταν η ομαδικη προσπάθεια. Αυτό προσπαθούμε να εφαρμόζουμε κάθε χρόνο, αλλά και φέτος. Το να μην είμαστε εγωιστές. Αυτό πρέπει να κάνουμε και σε αυτό το Final Four».

Κώστας Παπανικολάου: «Είναι καθαρά θέμα ημέρας»

Ο Κώστας Παπανικολάου υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κάνει αυτό που έκανε καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αναλυτικά όσα είπε ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων»:

Για το Final Four: «Ελπίζω να απολαύσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ας έχουμε σπουδαία παιχνίδια και να νικήσει η καλύτερη ομάδα».

Για το πόσο ανταγωνιστική ήταν η regular season και πότε πίστεψε ότι ο Ολυμπιακός θα πάει Final Four: «Νομίζω ότι τη φετινή σεζόν σε κανένα σημείο δεν ήξερες αν θα έχεις καλή χρονιά. ‘Ηταν ανταγωνιστική σεζόν και αυτό το βλέπεις από τον τρόπο που άλλαζε η κατάταξη συνεχώς μέσα στην χρονιά. Μέχρι και τους τελευταίους γύρους δεν ξέραμε ποια ομάδα θα είναι 1η, 2η ή 8η. Δεν νομίζω ότι καμία ομάδα είχε την αυτοπεποίθηση ότι θα έχει καλή πορεία. Απλώς προσπαθείς να βελτιώνεσαι, περιμένοντας να δεις τι θα γίνει».

Για το ότι είναι το πρώτο Final Four ως αρχηγός και τι αλλάζει αυτό στο μυαλό του: «Νόμιζα ότι το πιο δύσκολο πράγμα που θα έκανα ήταν η συνέντευξη Τύπου. Αλλά ήταν εύκολο. Ευχαριστώ για αυτό και επειδή δεν μου κάνατε πολλές ερωτήσεις. Στο Final Four πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος και να κάνεις ό,τι έκανες όλη την σεζόν. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις την ίδια συνταγή. Δεν θέλουμε κάποιον να γίνει ήρωας ή να κάνει κάτι ξεχωριστό. Πρέπει να δουλέψουμε με τον ίδιο τρόπο και να φέρουμε το δικό μας στυλ παιχνιδιού στο παρκέ και ανταγωνιστικότητα, να παίξουμε το δικό μας μπάσκετ και θα δούμε τι θα γίνει. Εδώ βρίσκονται τέσσερις ομάδες όπου μπορείς να πεις ότι είχαν ήδη μία καλή σεζόν. Όλοι είχαμε σπουδαία σεζόν και είναι καθαρά θέμα ημέρας και ποιος θα εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματά του σε δύο παιχνίδια για να πάρει το τρόπαιο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ξέρεις πότε θα έχεις ξανά αυτή την ευκαιρία να είσαι σε ένα Final Four».

