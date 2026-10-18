Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι: Επιστροφή Ναν και αναζήτηση αντίδρασης

Ο Παναθηναϊκός  AKTOR υποδέχεται το Περιστέρι Betsson την Κυριακή (18/10, 13:00) στο -κεκλεισμένων των θυρών- Telekom Center Athens, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

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Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι: Επιστροφή Ναν και αναζήτηση αντίδρασης
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται το Περιστέρι Betsson την Κυριακή (18/10, 13:00) στο -κεκλεισμένων των θυρών- Telekom Center Athens, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να αφήσει πίσω του την πρώτη ήττα στη φετινή EuroLeague.

Η αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να σηματοδοτήσει την επιστροφή του Κέντρικ Ναν στη δράση, ενώ πιθανή είναι και η επανεμφάνιση του Κώστα Σλούκα.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την ήττα με 91-81 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ένα αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στο αήττητο σερί τους στην Ευρώπη.

Το παιχνίδι με το Περιστέρι προσφέρει την ευκαιρία για μια άμεση απάντηση. Όχι μόνο μέσα από το αποτέλεσμα, αλλά και μέσα από την εικόνα που θα παρουσιάσει η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η επιστροφή του Ναν αναμένεται να προσθέσει ποιότητα στην εκτέλεση και περισσότερες λύσεις στο ένας εναντίον ενός, ενώ ο Σλούκας, εφόσον αγωνιστεί, μπορεί να προσφέρει τη δημιουργία, την ηρεμία και την εμπειρία που έλειψαν σε καθοριστικά σημεία απέναντι στη Χάποελ.

Απέναντί του, πάντως, ο Παναθηναϊκός θα βρει μια ομάδα που έχει ξεκινήσει με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στη Stoiximan GBL. Το Περιστέρι επικράτησε του Προμηθέα στην Πάτρα και του Ηρακλή εντός έδρας, ενώ προέρχεται και από εκτός έδρας νίκη επί της Βαρέζε στο Basketball Champions League. Οι φιλοξενούμενοι θα επιδιώξουν να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί και να εκμεταλλευτούν κάθε σημάδι χαλάρωσης.

Για τον Παναθηναϊκό, το ζητούμενο είναι ξεκάθαρο: να επιβάλει τον ρυθμό του, να βρει ξανά την αμυντική του συνέπεια και να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι ως αφετηρία για την επιστροφή στην κανονικότητα. Γιατί μετά την πρώτη ήττα, η καλύτερη απάντηση δεν είναι τα λόγια, αλλά η εικόνα στο παρκέ.

Η αναμέτρηση θα κάνει τζάμπολ στη 1μ.μ. και θα μεταδοθεί από το ΣΠΟΡFMTV 2

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