Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 9/10/26: Έλληνας στους μεγάλους νικητές

Snapshot Έλληνας παίκτης κέρδισε 180.126 ευρώ στην τρίτη κατηγορία του Eurojackpot στις 9 Οκτωβρίου 2026.

Στην τρίτη κατηγορία βρέθηκαν συνολικά 13 νικητήρια δελτία.

Δύο δελτία κέρδισαν από 11,5 εκατομμύρια ευρώ στη δεύτερη κατηγορία (5+1 αριθμοί).

Δεν υπήρξε νικητής στην πρώτη κατηγορία, με αποτέλεσμα τζακ ποτ. Snapshot powered by AI

Ένα δελτίο που κατατέθηκε στην Ελλάδα συγκαταλέγεται στους νικητές της κλήρωσης του Eurojackpot την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.

Οι τυχεροί αριθμοί για 120.000 ευρώ που ανέδειξε η κλήρωση είναι οι εξής:

18, 38, 41, 43, 46 και 7, 10.

Το δελτίο πέτυχε τους πέντε βασικούς αριθμούς και κέρδισε στην τρίτη κατηγορία.

Στην ίδια κατηγορία βρέθηκαν ακόμη 12 τυχερά δελτία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 13.

Στη δεύτερη κατηγορία, με επιτυχία 5+1, δύο δελτία κερδίζουν από 11,5 εκατ. ευρώ το καθένα.

Δεν προέκυψε νικητής στην πρώτη κατηγορία.