Eurojackpot 13/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 120 εκατ. ευρώ

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Eurojackpot 13/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 120 εκατ. ευρώ
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (13/10), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 120 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι οι εξής:

11, 17, 20, 22, 35.

Τζόκερ οι αριθμοί: 4 και 8.

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Το Eurojackpot των 120 εκατομμυρίων ευρώ κερδήθηκε στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

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