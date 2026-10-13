Eurojackpot 13/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 120 εκατ. ευρώ
Δείτε ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (13/10), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 120 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι οι εξής:
11, 17, 20, 22, 35.
Τζόκερ οι αριθμοί: 4 και 8.
Το Eurojackpot των 120 εκατομμυρίων ευρώ κερδήθηκε στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.
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