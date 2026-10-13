Eurojackpot 13/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 120 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (13/10), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 120 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι οι εξής:

11, 17, 20, 22, 35. Τζόκερ οι αριθμοί: 4 και 8.

Το Eurojackpot των 120 εκατομμυρίων ευρώ κερδήθηκε στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.