Eurojackpot 16/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 19 εκατ. ευρώ
Δείτε ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Η κλήρωση του Eurojackpot στις 20/10 μοίραζε 18 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
- Οι τυχεροί αριθμοί ήταν 5, 16, 32, 34, 38 και οι αριθμοί Eurojackpot 9 και 8.
- Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στις 21:15 ώρα Ελλάδος στο Ελσίνκι.
- Τα βίντεο της κλήρωσης είναι διαθέσιμα στο επίσημο κανάλι Eurojackpot στο YouTube.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (20/10), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 18.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (274) για τα 18.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 5, 16, 32, 34, 38 και αριθμοί Eurojackpot το 9 και 8.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:35 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Σπάτα: Συνελήφθη οδηγός βυτιοφόρου που άδειαζε παράνομα λύματα
20:22 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τσίπρας: «Θα συγκρουστούμε με τα μεγάλα συμφέροντα»
05:36 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ