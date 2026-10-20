Eurojackpot 16/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 19 εκατ. ευρώ

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Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Eurojackpot 16/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 19 εκατ. ευρώ
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  • Η κλήρωση του Eurojackpot στις 20/10 μοίραζε 18 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
  • Οι τυχεροί αριθμοί ήταν 5, 16, 32, 34, 38 και οι αριθμοί Eurojackpot 9 και 8.
  • Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στις 21:15 ώρα Ελλάδος στο Ελσίνκι.
  • Τα βίντεο της κλήρωσης είναι διαθέσιμα στο επίσημο κανάλι Eurojackpot στο YouTube.
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (20/10), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 18.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (274) για τα 18.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 5, 16, 32, 34, 38 και αριθμοί Eurojackpot το 9 και 8.

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