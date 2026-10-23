Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα εδραιώνεται στη 10η θέση, μεγαλώνει η διαφορά από την Τσεχία

Η Ελλάδα αυξάνει τη διαφορά της από την Τσεχία στους 0,887 βαθμούς, αποκτώντας προβάδισμα για το Top-10

Μιχάλης Παπαδάκος

Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα εδραιώνεται στη 10η θέση, μεγαλώνει η διαφορά από την Τσεχία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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  • Ο Ολυμπιακός πέτυχε τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς στο Europa League, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας UEFA.
  • Η Ελλάδα αυξάνει τη διαφορά της από την Τσεχία στους 0,887 βαθμούς, αποκτώντας προβάδισμα για το Top-10.
  • Η ήττα της Πλζεν από τη Λέφσκι Σόφιας βοήθησε την Ελλάδα να εδραιωθεί στην 10η θέση της UEFA.
  • Ο Παναθηναϊκός έχει 6 βαθμούς στο Conference League, ενώ οι Τσέχοι και οι Πολωνοί βρίσκονται στις 20ή και 23η θέσεις αντίστοιχα.
  • Η Ελλάδα διατηρεί την τύχη της στα χέρια της για την παραμονή στο Top-10 της ευρωπαϊκής βαθμολογίας.
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Η Ελλάδα κάνει αποφασιστικό βήμα για την παραμονή της στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA, με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στο Eυuropa League και την Τσεχία να χάνει πολύτιμο έδαφος.

Οι ελληνικές ομάδες αξιοποίησαν τα αποτελέσματά τους, η διαφορά από τους Τσέχους διευρύνθηκε στους 0,887 βαθμούς και η μάχη για το πολυπόθητο top-10 αποκτά πλέον ξεκάθαρο ελληνικό προβάδισμα.

Η νίκη του Ολυμπιακού - ο οποίος έκανε το 3Χ3 στο Europa League- επί της Σπάρτα Πράγας, σε συνδυασμό με την εντός έδρας ήττα-σοκ της Πλζεν από τη Λέφσκι Σόφιας, έδωσε ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα στη χώρα μας για το πλασάρισμά της στην πρώτη 10άδα της Γηραιάς Ηπείρου.

Δύο νίκες και δύο ήττες για τις ομάδες μας, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες για τους Τσέχους και η Ελλάδα εδραιώνεται στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA. Το σημαντικότερο; Στους 9 πόντους στο Europa ο Ολυμπιακός με τρία στα τρία και 5η θέση στις ισοβαθμίες, στους 4 η Σπάρτα Πράγας (16η) και στους 0 η Πλζεν (33η).

Στους έξι ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός με δύο στα δύο, στον ένα πόντο η Γιάμπλονετς (24η) στο Conference League. Ο βαθμός που πήρε στην έδρα της η Λεχ Πόζναν από τη Σάντερλαντ, δεν άλλαξε καθόλου τις ισορροπίες μετά την εντός έδρας ήττα της Γιαγκελόνια από την Αντερλεχτ με το βαρύ 0-3.

H Eλλάδα πλέον έχει τη 10η καλύτερη συγκομιδή βαθμών στην εφετινή σεζόν, ενώ οι Τσέχοι μόλις την 20ή και οι Πολωνοί την 23η. Αυτό σημαίνει ότι κρατάμε την τύχη στα χέρια μας -ως ελληνικό ποδόσφαιρο- και η εδραίωση στο Top-10 είναι κάτι παραπάνω από προσιτή...

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