Χρυσή Μπάλα 2026: Στην κορυφή του κόσμου Χάρι Κέιν και Αλεξία Πουτέγιας – Όλοι οι νικητές

Snapshot Ο Χάρι Κέιν κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα 2026, σημειώνοντας 61 γκολ με την Μπάγερν Μονάχου και συμβάλλοντας στην κατάκτηση του γερμανικού πρωταθλήματος.

Η Αλέξια Πουτέγιας κέρδισε για τρίτη φορά τη Χρυσή Μπάλα γυναικών, μετά από μια σεζόν με τρεμπλ στην Μπαρτσελόνα.

Ο Λουίς ντε λα Φουέντε αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής ανδρών, ενώ ο Πέρε Ρομέου τιμήθηκε ως κορυφαίος προπονητής γυναικών.

Ο Λαμίν Γιαμάλ και η Βίκι Λόπεζ έλαβαν τα βραβεία για τους καλύτερους νέους παίκτες ανδρών και γυναικών αντίστοιχα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε κορυφαία ανδρική ομάδα της σεζόν, ενώ η Μπαρτσελόνα ήταν η κορυφαία ομάδα γυναικών. Snapshot powered by AI

Ο Χάρι Κέιν είναι ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας για το 2026. Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας και επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου εξαργύρωσε μια εκπληκτική χρονιά με τους Βαυαρούς και κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το σημαντικότερο ατομικό βραβείο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό London Palladium, στο Λονδίνο, ο 33χρονος Άγγλος άφησε πίσω του τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση, και τον Λαμίν Γιαμάλ, που ολοκλήρωσε την πρώτη τριάδα.

Για τον Κέιν, η φετινή Χρυσή Μπάλα ήρθε στο τέλος μιας σεζόν κατά την οποία οι αριθμοί του μιλούν από μόνοι τους. Ο Άγγλος φορ σημείωσε 61 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπάγερν Μονάχου και έφτασε συνολικά τα 73 με την προσθήκη των τερμάτων του με την εθνική Αγγλίας.

Παράλληλα, είχε καθοριστική συμμετοχή στην κατάκτηση του γερμανικού πρωταθλήματος, ενώ η Μπάγερν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Champions League.

Η εξαιρετική παρουσία του σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, η συνέπειά του στο σκοράρισμα και η επιρροή του στο παιχνίδι των Βαυαρών ήταν τελικά αρκετές για να του χαρίσουν την κορυφή στην ψηφοφορία της Χρυσής Μπάλας.

«Το να φέρνω αυτό το τρόπαιο στην πατρίδα μου είναι κάτι ξεχωριστό»

Ο Κέιν δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο.

«Ουάου, ουάου, ουάου! Είμαι σχεδόν άφωνος. Το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ, στο Λονδίνο, κάνει τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή», είπε αρχικά.

«Ευχαριστώ όλους όσοι με ψήφισαν. Μπορώ να φανταστώ ότι η επιλογή ήταν δύσκολη φέτος. Υπάρχουν στην αίθουσα παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές και τους υποψηφίους».

Μιλώντας αργότερα στο AFP, ο αρχηγός της Αγγλίας παραδέχθηκε ότι ακόμη δυσκολευόταν να συνειδητοποιήσει αυτό που είχε πετύχει.

«Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι έχω συνειδητοποιήσει ακόμη πλήρως τι μου συμβαίνει», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Το να φέρνω αυτό το τρόπαιο στην πατρίδα μου και να βλέπω έναν Άγγλο να το κατακτά είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό, ιδιαίτερα εδώ, στο Λονδίνο. Τι απίστευτη βραδιά».

Ο πρώτος Άγγλος μετά τον Μάικλ Όουεν

Με τη φετινή του επικράτηση, ο Κέιν έγινε ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που κατακτά τη Χρυσή Μπάλα μετά τον Μάικλ Όουεν το 2001.

Παράλληλα, έγινε ο πέμπτος Άγγλος που φτάνει στην κορυφή του θεσμού, μετά τους Στάνλεϊ Μάθιους, Μπόμπι Τσάρλτον, Κέβιν Κίγκαν και Μάικλ Όουεν.

«Υπήρξαν τόσοι πολλοί θρύλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου πριν από εμένα. Το να μπορώ να λέω σήμερα ότι έχω κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα είναι απίστευτο. Είμαι πραγματικά περήφανος», δήλωσε.

Η διάκριση έρχεται τρία χρόνια μετά τη μεγάλη απόφαση του Κέιν να αφήσει την Τότεναμ, την ομάδα με την οποία είχε συνδέσει σχεδόν ολόκληρη την καριέρα του, και να μετακομίσει στο Μόναχο.

«Ήξερα ότι έπρεπε να κάνω αυτό το βήμα. Ήθελα να εξελιχθώ και να γίνω καλύτερος ποδοσφαιριστής και η Μπάγερν ήταν ο ιδανικός σύλλογος για να το πετύχω», είπε.

Δεύτερος ο Μπαπέ, τρίτος ο Γιαμάλ

Ο ανταγωνισμός για τη φετινή Χρυσή Μπάλα ήταν ισχυρός. Ο Κιλιάν Μπαπέ κατέλαβε τη δεύτερη θέση, παρά την εξαιρετική προσωπική του σεζόν, ενώ ο Λαμίν Γιαμάλ βρέθηκε στην τρίτη θέση.

Ο νεαρός Ισπανός μπορεί να μην κατέκτησε το μεγάλο βραβείο, έφυγε όμως από το Λονδίνο με μία ακόμη διάκριση, καθώς κέρδισε για τρίτη διαδοχική χρονιά το βραβείο «Ραϊμόν Κοπά» για τον καλύτερο νέο ποδοσφαιριστή.

Τρίτη Χρυσή Μπάλα για την Πουτέγιας

Στις γυναίκες, η Αλεξία Πουτέγιας βρέθηκε ξανά στην κορυφή. Η Ισπανίδα μέσος κατέκτησε για τρίτη φορά στην καριέρα της τη Χρυσή Μπάλα, μετά από μία σεζόν κατά την οποία πανηγύρισε το τρεμπλ με την Μπαρτσελόνα, καθώς και το ισπανικό Σούπερ Καπ.

Η Πουτέγιας αποχώρησε το καλοκαίρι από την Μπαρτσελόνα, έπειτα από 14 χρόνια παρουσίας στον σύλλογο, για να συνεχίσει την καριέρα της στη Λόντον Σίτι Λάιονες.

Ντε λα Φουέντε ο κορυφαίος προπονητής

Το βραβείο «Γιόχαν Κρόιφ» για τον καλύτερο προπονητή στους άνδρες κατέκτησε ο Λουίς ντε λα Φουέντε, μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την εθνική Ισπανίας.

Στις γυναίκες, το αντίστοιχο βραβείο πήγε στον Πέρε Ρομέου της Μπαρτσελόνα.

Ένας ακόμη παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ισπανία, ο Ουνάι Σιμόν, αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας, ενώ στις γυναίκες το βραβείο «Λεβ Γιασίν» κατέκτησε η Κάτα Κολ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της σεζόν στους άνδρες, μετά τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του Champions League, ενώ στις γυναίκες το αντίστοιχο βραβείο πήγε στην Μπαρτσελόνα.

Ο Κέιν πρόσθεσε μάλιστα ακόμη ένα βραβείο στη βραδιά του, κατακτώντας και το «Γκερντ Μίλερ» ως κορυφαίος σκόρερ της σεζόν.

Όλοι οι νικητές της Χρυσής Μπάλας 2026

Κορυφαίος παίκτης της σεζόν

Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία)

Κορυφαία παίκτρια της σεζόν

Αλέξια Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Βραβείο «Γιόχαν Κρόιφ» στον καλύτερο προπονητή

ΑΝΔΡΕΣ: Λουίς ντε λα Φουέντε (Εθνική Ισπανίας)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Πέρε Ρομέου (Μπαρτσελόνα)

Βραβείο «Ραϊμόν Κοπά» για τον καλύτερο νεαρό/νεαρή

ΑΝΔΡΕΣ: Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Βίκι Λόπεζ (Μπαρτσελόνα)

01 02 Πηγή: AP 02 02 Πηγή: AP

Βραβείο «Λεβ Γιασίν» για τον καλύτερο τερματοφύλακα

ΑΝΔΡΕΣ: Ουνάι Σιμόν (Εθνική Ισπανίας)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Κάτα Κολ (Μπαρτσελόνα)

Κορυφαία ομάδα για τη σεζόν 2025/2026

ΑΝΔΡΕΣ: Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βραβείο «Γκέρντ Μίλερ» στον πρώτο σκόρερ της σεζόν

ΑΝΔΡΕΣ: Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Τσάρλιν Κοράλ (Πατσούκα)

01 02 Πηγή: AP 02 02 Πηγή: AP

Βραβείο «Σόκρατες» (στη μνήμη του διάσημου Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή) σε παίκτη που διακρίνεται για την ανθρωπιστική του δράση

Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ)

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