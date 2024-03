Χρήστος Βολικάκης: Οι έλεγχοι ντόπινγκ που έχει περάσει, θα κινηθεί νομικά – «Η απάντησή μου»

Some of my doping control urine tests and blood passport ? this is my answer❤️

Μερικοί από τους ελέγχους που έχω περάσει , όπως και το αρνητικό τεστ τον Αύγουστο του 2016 , με βιολογικό διαβατήριο όλα αυτά τα χρόνια και με αιφνίδιους ελέγχους σε όλα τα μέρη του κόσμου ? μέχρι… pic.twitter.com/QumDBpplCH