Το ανανεωμένο Red Bull Art of Motion ταξιδεύει στην πανέμορφη Αστυπάλαια

Μετά την ολοκλήρωση του Red Bull Art of Motion Online Qualifier, presented by Redmi Note 11 Series, 16 από τους καλύτερους αθλητές freerunning θα ταξιδέψουν από κάθε γωνιά του κόσμου και θα βρεθούν στην Αστυπάλαια από 9 μέχρι 12 Ιουνίου, για να διαγωνιστούν στο ανανεωμένο Red Bull Art of Motion, ένα τετραήμερο event με νέο φορμάτ.