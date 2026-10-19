Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Το Νο1 είναι η ανάπτυξη της EuroLeague»

Snapshot Ο Δημήτρης Γιανκόπουλος τόνισε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της EuroLeague.

Υπογράμμισε τη σημασία της ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ των ομάδων.

Τόνισε την ανάγκη συνεργασίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μετόχων για τη βελτίωση της διοργάνωσης.

Η συνάντηση των μετόχων της EuroLeague πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Οκτωβρίου στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας.

Η EuroLeague δημοσίευσε βίντεο με τις δηλώσεις των ιδιοκτητών των ομάδων μετά τη συνάντηση. Snapshot powered by AI

Τις θέσεις των ιδιοκτητών των ομάδων που συμμετέχουν στη EuroLeague για το μέλλον της διοργάνωσης παρουσίασε η ίδια η λίγκα, δημοσιεύοντας βίντεο με δηλώσεις από τη συνάντηση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Οκτωβρίου στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας.

Στο σχετικό βίντεο φιλοξενούνται, μεταξύ άλλων, η τοποθέτηση του διοικητικού ηγέτη του Παναθηναϊκού AKTOR, με σημείο αναφοράς την εξέλιξη της διοργάνωσης και τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη της EuroLeague και την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ των ομάδων.

«Το νούμερο ένα είναι η ανάπτυξη. Πρέπει να πάρουμε παράδειγμα ο ένας από τον άλλο, να βοηθάμε ο ένας τον άλλο, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες για να γίνει καλύτερη η λίγκα. Γιατί είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις των μετόχων της EuroLeague:

Με πληροφορίες από onsports.gr

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