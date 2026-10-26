Γιαννακόπουλος: «Όλοι αυτοί που υπερασπιζόσασταν στα δικαστήρια δεν δυσφήμησαν το μπάσκετ;»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γνωστοποίησε ότι του επιδόθηκαν δύο καταγγελίες από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και τους ιδιοκτήτες της, για δυσφήμιση του μπάσκετ 

Μίλτος Τσεκούρας

Γιαννακόπουλος: «Όλοι αυτοί που υπερασπιζόσασταν στα δικαστήρια δεν δυσφήμησαν το μπάσκετ;»
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  • Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έλαβε δύο καταγγελίες από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και τους ιδιοκτήτες της για δυσφήμιση του μπάσκετ λόγω ανάρτησής του στα social media.
  • Η καταγγελία σχετίζεται με ένα σύνθημα της Θύρας 13 για τη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα, στο οποίο αναφέρεται και ο προπονητής Μπαρτζώκας.
  • Ο Γιαννακόπουλος τόνισε ότι η ανάρτηση αφορούσε την Τσαρούχα και όχι τον Μπαρτζώκα και αμφισβήτησε την κατηγορία περί δυσφήμισης.
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γνωστοποίησε μέσω των social media ότι έλαβε δύο καταγγελίες από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και τους ιδιοκτήτες της για δυσφήμιση του μπάσκετ, με αφορμή ανάρτησή του που σχετιζόταν με σύνθημα της Θύρας 13 για τη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναρωτήθηκε «Όλοι αυτοί που υπερασπιζόσασταν τόσες φορές στα δικαστήρια δεν δυσφήμησαν το μπάσκετ; Δεν δυσφήμησαν τα τρόπαια και τους τίτλους που πήρατε μέσα στο γήπεδο;»

Όσα ανέφερε στα stories του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Καθαρά ενημερωτικά με όλα αυτά που γίνονται στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες μέρες: προφυλακίσεις, στημένα, χειραγώγηση αγώνων, τα πάντα όλα. Μου επιδόθηκαν σήμερα δύο καταγγελίες από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και από τους ιδιοκτήτες της επειδή είχα ανεβάσει ένα story χθες, προχθές, πότε ήταν, με το σύνθημα της Τσαρούχα που τραγουδούσε η Θύρα 13 και μέσα στο πλάνο λέει κάτι για τον Πειραιά και τον Μπαρτζώκα. Λες και με απασχολεί ο Μπαρτζώκας. Για αυτό το ανέβασα. Προφανώς το ανέβασα για την Τσαρούχα και το σύνθημα, γ@μ# τα συνθήματα είναι το κομμάτι που αφορά την Τσαρούχα. Και μου κάνανε για δυσφήμιση του μπάσκετ, γιατί στο τέλος του συνθήματος αναφέρεται ο Μπαρτζώκας.

Υπάρχουν λόγια; Όλοι αυτοί που υπερασπιζόσασταν τόσες φορές στα δικαστήρια δεν δυσφήμησαν το μπάσκετ; Δεν δυσφήμησαν τα τρόπαια και τους τίτλους που πήρατε μέσα στο γήπεδο; Ανεπίδεκτοι μαθήσεως».

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