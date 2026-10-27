Euroleague: Στο Άμπου Ντάμπι το Final Four το 2027 και το 2029

Snapshot Το Άμπου Ντάμπι θα φιλοξενήσει το Final Four της EuroLeague το 2027 και το 2029 στις 28 και 30 Μαΐου.

Η Etihad Arena θα υποδεχθεί τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού συλλογικού μπάσκετ για τη διεκδίκηση του τίτλου.

Η συνεργασία μεταξύ του Άμπου Ντάμπι και της Euroleague Basketball θεωρείται σημαντική για την ανάπτυξη του μπάσκετ και την παγκόσμια απήχηση της διοργάνωσης.

Η διοργάνωση συμβάλλει στην ενίσχυση της θέσης του Άμπου Ντάμπι στον διεθνή αθλητικό χάρτη και στην τοπική οικονομία μέσω επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Η επιστροφή του Final Four υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του Άμπου Ντάμπι να γίνει σημαντικός προορισμός για διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Snapshot powered by AI

Το Άμπου Ντάμπι θα φιλοξενήσει ξανά το Final Four της EuroLeague, καθώς το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του εμιράτου (DCT Abu Dhabi) και η Euroleague Basketball ανακοίνωσαν την επιστροφή της κορυφαίας διοργάνωσης στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του Μαΐου 2025, όταν η Φενέρμπαχτσε κατέκτησε το τρόπαιο επικρατώντας της Μονακό στον τελικό, η Etihad Arena ετοιμάζεται να υποδεχθεί και πάλι τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού συλλογικού μπάσκετ. Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 28 και 30 Μαΐου, με τις ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Ο πρόεδρος της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιστροφή της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με το Άμπου Ντάμπι.

«Είναι τεράστια χαρά να ανακοινώσω ότι το Final Four θα επιστρέψει στο Άμπου Ντάμπι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Άμπου Ντάμπι για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη του. Μαζί, διοργανώσαμε ένα από τα καλύτερα Final Four στην 26χρονη ιστορία μας, αποδεικνύοντας την τεράστια παγκόσμια απήχηση της εμπειρίας της EuroLeague. Αυτό το νέο ορόσημο καταδεικνύει την κοινή μας δέσμευση στην ανάπτυξη του μπάσκετ και στη δημιουργία αξέχαστων εμπειριών για τους οπαδούς μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Σαλέχ Μοχάμεντ Αλ Γκεζιρί, γενικός διευθυντής Τουρισμού του DCT Abu Dhabi, στάθηκε στη σημασία της διοργάνωσης τόσο για την ενίσχυση της θέσης του εμιράτου στον διεθνή αθλητικό χάρτη όσο και για την τοπική οικονομία και κοινωνία.

«Η επιστροφή του Final Four το 2027 και το 2029 αντικατοπτρίζει τη δύναμη της συνεργασίας του Άμπου Ντάμπι με την Euroleague Basketball και το αυξανόμενο κύρος του εμιράτου ως έδρας για το μπάσκετ στην περιοχή. Η αξία των εκδηλώσεων αυτής της κλίμακας εκτείνεται πολύ πέρα από το γήπεδο: προσελκύουν επενδύσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας και υποστηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα εμπνέουν μια νέα γενιά παικτών και οπαδών σε όλες τις κοινότητές μας. Αυτός ο διαρκής αντίκτυπος, στην οικονομία μας και στους ανθρώπους μας, είναι που δίνει σε στιγμές σαν κι αυτές την πραγματική τους σημασία», δήλωσε.

Η επιστροφή του Final Four επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία του Άμπου Ντάμπι να καθιερωθεί ως σημαντικός προορισμός για κορυφαίες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη δυναμική της EuroLeague σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διαβάστε επίσης