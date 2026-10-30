Σοκ στον Ολυμπιακό με Μοντέρο: Χειρουργήθηκε και και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 6 μήνες

Snapshot Ο Γιαν Μοντέρο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον μηνίσκο του αριστερού γόνατος και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι μήνες.

Η αρχική εκτίμηση για απουσία τεσσάρων εβδομάδων αναθεωρήθηκε μετά από νεότερες εξετάσεις και ιατρική αξιολόγηση.

Ο τραυματισμός του Μοντέρο αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Ολυμπιακό, επηρεάζοντας τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας.

Ο 23χρονος γκαρντ είχε μέσο όρο 15,5 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 4,5 ασίστ και 1,2 κλεψίματα σε έξι αγώνες της EuroLeague φέτος. Snapshot powered by AI

Μεγάλο πλήγμα για τον Ολυμπιακό αποτελεί ο τραυματισμός του Γιαν Μοντέρο, καθώς ο 23χρονος γκαρντ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι μήνες, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την Παρασκευή (30/10).

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι ο Δομινικανός άσος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για την αντιμετώπιση του προβλήματος στον μηνίσκο του αριστερού γόνατος. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας, ο εκτιμώμενος χρόνος αποθεραπείας του ανέρχεται σε έξι μήνες.

Η εξέλιξη αυτή διαφοροποιεί σημαντικά τα αρχικά δεδομένα, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις μετά τον τραυματισμό του έκαναν λόγο για απουσία περίπου τεσσάρων εβδομάδων. Ο Μοντέρο τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, ωστόσο οι νεότερες εξετάσεις και η ιατρική αξιολόγηση οδήγησαν στην απόφαση για χειρουργική αποκατάσταση.

Η απουσία του δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα στον αγωνιστικό σχεδιασμό των «ερυθρόλευκων», καθώς ο νεαρός γκαρντ είχε προλάβει να δείξει την αξία του στις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague.

Στα έξι παιχνίδια που αγωνίστηκε στη διοργάνωση τη φετινή σεζόν, ο Μοντέρο είχε κατά μέσο όρο 15,5 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 4,5 ασίστ και 1,2 κλεψίματα, σε 23 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα συμμετοχής ανά αγώνα.

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