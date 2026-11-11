Σακίλ υπέρ Γιάννη: «Αν έπαιζα στο NBA θα ήμουν ο Αντετοκούνμπο»

Ο κυριαρχικός Σακ βλέπει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο τον εαυτό του 

Onsports Team

Σακίλ υπέρ Γιάννη: «Αν έπαιζα στο NBA θα ήμουν ο Αντετοκούνμπο»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Σακίλ Ο'Νιλ εκφράζει δημόσια τη στήριξή του προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
  • Ο Σακίλ θεωρεί ότι παίζει ακόμα στο NBA μέσω του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
  • Υποστηρίζει ότι αν έπαιζε σήμερα, θα ήταν όπως ο Greek Freak, δηλαδή ο Αντετοκούνμπο.
  • Τονίζει ότι εκτελεί ριμπάουντ και σουτ με υψηλή ευστοχία, όπως ο Γιάννης.
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Ο Σακίλ Ο'Νιλ είναι φαν του Γιάννη Αντετοκούνμπο και δεν το έχει κρύψει ποτέ άλλωστε. Ο Σακ για ακόμα μια φορά δήλωσε δημόσια την στήριξή του προς τον Έλληνα σούπερσταρ και ανέφερε πως... ακόμα αγωνίζεται στο ΝΒΑ μέσω του Greek Freak.

«Μου λένε συνέχεια, ο Σακ δεν θα μπορούσε να παίξει στο σημερινό παιχνίδι. Αλλά δεν προσέχετε: Παίζω, και το όνομά μου είναι Greek Freak. Παίζω ακριβώς όπως ο Γιάννης: Παίρνω το ριμπάουντ, κάνω σουτ με υψηλή ευστοχία. Σουτάρω και κάποια τρίποντα.

Θα ήμουν ο Greek Freak. Οπότε πριν πείτε "ο Σακ δεν θα μπορούσε να παίξει πλέον" - παίζω ήδη. Το όνομά μου είναι Γιάννης Αντετοκούνμπο».

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