Σακίλ υπέρ Γιάννη: «Αν έπαιζα στο NBA θα ήμουν ο Αντετοκούνμπο»

Snapshot Ο Σακίλ Ο'Νιλ εκφράζει δημόσια τη στήριξή του προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Σακίλ θεωρεί ότι παίζει ακόμα στο NBA μέσω του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Υποστηρίζει ότι αν έπαιζε σήμερα, θα ήταν όπως ο Greek Freak, δηλαδή ο Αντετοκούνμπο.

Τονίζει ότι εκτελεί ριμπάουντ και σουτ με υψηλή ευστοχία, όπως ο Γιάννης. Snapshot powered by AI

Ο Σακίλ Ο'Νιλ είναι φαν του Γιάννη Αντετοκούνμπο και δεν το έχει κρύψει ποτέ άλλωστε. Ο Σακ για ακόμα μια φορά δήλωσε δημόσια την στήριξή του προς τον Έλληνα σούπερσταρ και ανέφερε πως... ακόμα αγωνίζεται στο ΝΒΑ μέσω του Greek Freak.

«Μου λένε συνέχεια, ο Σακ δεν θα μπορούσε να παίξει στο σημερινό παιχνίδι. Αλλά δεν προσέχετε: Παίζω, και το όνομά μου είναι Greek Freak. Παίζω ακριβώς όπως ο Γιάννης: Παίρνω το ριμπάουντ, κάνω σουτ με υψηλή ευστοχία. Σουτάρω και κάποια τρίποντα.

Θα ήμουν ο Greek Freak. Οπότε πριν πείτε "ο Σακ δεν θα μπορούσε να παίξει πλέον" - παίζω ήδη. Το όνομά μου είναι Γιάννης Αντετοκούνμπο».

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