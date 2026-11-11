Ηρακλής: Η επική απάντηση των οπαδών στους Σκοπιανούς με πανό του Κώστα Μακεδόνα

Snapshot Οι οπαδοί του Ηρακλή ανάρτησαν πανό με τον Κώστα Μακεδόνα και το μήνυμα «100% Μακεδόνας» ως απάντηση στο προκλητικό πανό των οπαδών της ΜΖΤ Σκοπίων.

Το πανό των οπαδών της ΜΖΤ Σκοπίων περιείχε χάρτη με περιοχές της Ελλάδας, όπως Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, που εμφανίζονταν ως τμήμα της γειτονικής χώρας.

Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων διεξήχθη στις 6 Οκτωβρίου και το προκλητικό πανό της ΜΖΤ Σκοπίων παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η ΚΑΕ Ηρακλής κατήγγειλε επίσημα το περιστατικό και ενημέρωσε την ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια. Snapshot powered by AI

Με έναν ευρηματικό τρόπο επέλεξαν οι φίλαθλοι του Ηρακλή να απαντήσουν στο προκλητικό πανό που είχαν αναρτήσει οι οπαδοί της ΜΖΤ Σκοπίων στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για το FIBA Europe Cup.

Στο παιχνίδι που διεξήχθη στο Ιβανώφειο, οι οπαδοί του «Γηραιού» ανάρτησαν πίσω από τη μία μπασκέτα ένα πανό με τη φωτογραφία του γνωστού τραγουδιστή Κώστα Μακεδόνα και το μήνυμα «100% Μακεδόνας», στέλνοντας τη δική τους απάντηση σε όσα είχαν προηγηθεί στα Σκόπια.

Η κίνηση αυτή ήρθε ως αντίδραση στο πανό που είχαν σηκώσει οι φίλαθλοι της ΜΖΤ κατά την πρώτη αναμέτρηση, στις 6 Οκτωβρίου. Σε αυτό αναγραφόταν το σύνθημα «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο», ενώ συνοδευόταν από χάρτη στον οποίο εμφανίζονταν ως τμήμα της γειτονικής χώρας περιοχές που σήμερα ανήκουν στην Ελλάδα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, προκαλώντας αντιδράσεις για το περιεχόμενο της ανάρτησης.

Το πανό παρέμεινε στις εξέδρες καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης στα Σκόπια, με το σχετικό οπτικό υλικό να καταγράφεται και να κυκλοφορεί στη συνέχεια.

Τότε, η ΚΑΕ Ηρακλής είχε αντιδράσει επίσημα, προχωρώντας σε καταγγελία και ενημερώνοντας παράλληλα την ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια για το περιστατικό.

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