Νέες καταθέσεις «καίνε» τον Λιόλιο: «Πρώτα θα μιλάτε με τον Μαυραγάνη και μετά θα ορίζετε»

Snapshot Οι πρώην αρχιδιαιτητές Χριστοδούλου και Πιτσίλκας κατέθεσαν ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Μαυραγάνης επηρέαζαν τη διαιτησία μέσω συγκεκριμένου μηχανισμού.

Κατά τις καταθέσεις, ο Λιόλιος έδινε εντολή να επικοινωνούν πρώτα με τον Μαυραγάνη πριν γίνουν οι διαιτητικοί ορισμοί.

Η μαρτυρία αυτή αντιβαίνει στην προηγούμενη απολογία του Λιόλιου, που αρνείτο θεσμικό ρόλο του Μαυραγάνη στη διαιτησία.

Οι Χριστοδούλου και Πιτσίλκας αποχώρησαν άμεσα από την ΚΕΔ μόλις εντόπισαν τις συνθήκες επιρροής που επικρατούσαν.

Η δικαστική έρευνα διευρύνεται, με έμφαση σε διαιτητές της Greek Basketball League και πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων πέραν των έξι κατηγορουμένων. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως στην υπόθεση των στημένων αγώνων που έχει προκαλέσει ισχυρό σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς οι πρώην αρχιδιαιτητές της ΚΕΔ, Χριστοδούλου και Πιτσίλκας, κατέθεσαν ενώπιον του ανακριτή, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με όσα υποστήριξαν, λειτουργούσε ο μηχανισμός επιρροής του Βαγγέλη Λιόλιου και του Γιώργου Μαυραγάνη στη διαιτησία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αναφορά τους στο μήνυμα που, όπως κατέθεσαν, τους μεταφέρθηκε από τον Λιόλιο όταν ανέλαβαν καθήκοντα στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ): «Πρώτα θα μιλάτε με τον Μαυραγάνη και μετά θα ορίζετε».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε υποστηρίξει ο Λιόλιος κατά τη δική του απολογία ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, παρουσιάζοντας τον Μαυραγάνη ως απλό φίλο του, χωρίς θεσμικό ρόλο ή εμπλοκή στις αποφάσεις της Ομοσπονδίας.

Οι δύο πρώην διαιτητές φέρονται, μάλιστα, να περιέγραψαν ένα περιβάλλον στο οποίο ο Στέλιος Κουκουλεκίδης, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της ΚΕΔ, λειτουργούσαν υπό την επιρροή των Λιόλιου και Μαυραγάνη, αποδίδοντάς τους ουσιαστικά ρόλο εκτελεστικών οργάνων στις αποφάσεις που αφορούσαν τη διαιτησία.

Υπενθυμίζεται ότι ο προφυλακισμένος πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ είχε υποστηρίξει στην απολογία του πως ο Μαυραγάνης ήταν προσωπικός του φίλος. Παράλληλα, είχε αναφέρει ότι, παρά τις συχνές επισκέψεις του τελευταίου στα γραφεία της Ομοσπονδίας, ενεργούσε αυτοβούλως, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τις κινήσεις του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Χριστοδούλου και Πιτσίλκας παρέμειναν στην ΚΕΔ μόλις για μία ημέρα. Όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες, αποχώρησαν άμεσα, όταν διαπίστωσαν τις συνθήκες που, σύμφωνα με τους ίδιους, επικρατούσαν στον χώρο της ελληνικής διαιτησίας.

Διευρύνεται ο κύκλος των καταθέσεων – Στο μικροσκόπιο και διαιτητές της GBL

Η κινητικότητα στο ανακριτικό γραφείο σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των καταθέσεων, μετά από μια σύντομη ανάπαυλα. Τρεις άνθρωποι με γνώση του χώρου της διαιτησίας, οι Φούφης, Πιτσίλκας και Χριστοδούλου, κλήθηκαν να καταθέσουν, προκειμένου να εισφέρουν νέα στοιχεία στη δικαστική έρευνα.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η έρευνα δεν περιορίζεται στους έξι μέχρι στιγμής κατηγορουμένους, αλλά εξετάζει ευρύτερα το πλέγμα των σχέσεων και των προσώπων που ενδέχεται να είχαν εμπλοκή στην υπόθεση. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα δεδομένα ως προς την έκταση του κατηγορητηρίου και τον αριθμό των προσώπων που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις.

Στο επίκεντρο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν και διαιτητές που είχαν οριστεί σε τελικούς της Greek Basketball League (GBL) την τελευταία τριετία, καθώς οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυριών και στοιχείων για να αποσαφηνίσουν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος.

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