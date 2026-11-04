Ο Λιόλιος ξεγυμνώνεται στην απολογία του: Ο Μαυραγάνης νόμιζε ότι ήταν ισχυρός γιατί ήταν δίπλα μου

Λιόλιος ξεγυμνώνεται στην απολογία του: «Ο Μαυραγάνης νόμιζε ότι ήταν ισχυρός επειδή ήταν δίπλα μου»

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Ο Λιόλιος ξεγυμνώνεται στην απολογία του: Ο Μαυραγάνης νόμιζε ότι ήταν ισχυρός γιατί ήταν δίπλα μου
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  • Ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες σχετικά με το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.
  • Αποστασιοποιήθηκε από τους Βαγγέλη Τσάπα και Γιώργο Μαυραγάνη, χαρακτηρίζοντας τον πρώτο ικανό να πλάσει ψευδείς ιστορίες και τον δεύτερο ως απλό φίλο χωρίς ουσιαστική εμπλοκή.
  • Ο Λιόλιος δήλωσε ότι το υδρομασάζ στο Προμηθέας Παρκ ήταν προσωπικό και όχι σπα όπως αναφέρθηκε στη δικογραφία.
  • Υποστήριξε ότι ο Μαυραγάνης απέκτησε ψευδή αίσθηση ισχύος λόγω της σχέσης του μαζί του, χωρίς να γνωρίζει τις λειτουργίες της ΕΟΚ ή των διαιτητικών οργάνων.
  • Η λύση του συμβολαίου του Γιώργου Μπόγρη αποδόθηκε στη δημιουργία κλίκας και προβλημάτων μέσα στην ομάδα.
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Η απολογία του πρώην προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος βρίσκεται πλέον προφυλακισμένος για το σκάνδαλο στο μπάσκετ με τους στημένους αγώνες, ξεκίνησε με την πλήρη άρνηση του κατηγορητηρίου.

O τέως πρόεδρος της ΕΟΚ επιχείρησε μεταξύ άλλων να αποστασιοποιηθεί από δύο πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Τον Βαγγέλη Τσάπα και τον Γιώργο Μαυραγάνη.

«Ο Τσάπας μπορεί να πλάσει μια φανταστική ιστορία»

Ο ένας από τους δύο μάρτυρες που αποκάλυψαν τη δράση του Βαγγέλη Λιόλιου ήταν ο Βαγγέλης Τσάπας. Ο κατηγορούμενος τέως πρόεδρος της ΕΟΚ είπε στις ανακριτικές Αρχές: «Εγώ τον κ. Τσάπα τον γνώρισα το 2015 ως πρόεδρο του Φάρου Κερατσινίου. Τότε ήμουν πρόεδρος στον Προμηθέα και παίζαμε ο ένας εναντίον του άλλου. Τότε σε εκείνον τον αγώνα ήρθε και γνωριστήκαμε, πήγαμε φάγαμε και μιλήσαμε για το μπάσκετ. Δεν ήξερα τίποτα για την ιστορία του, ήξερα ότι ασχολείται με το μπάσκετ. Το 2016 όντως συναντηθήκαμε στο Coffee Island στην Ακρόπολη και μου ανέφερε ότι δεν ήθελε ο "Φάρος" να ανέβει Α1. Δεν αναφέρθηκε κάτι για χρήματα.

Αν δεν ανέβαινε ο "Φάρος" θα ανεβαίναμε εμείς ή ο Εθνικός που παίζαμε μεταξύ μας Play Off. Πριν τους αγώνες με τον Εθνικό με καλεί ο κ. Τσάπας σπίτι του να πιούμε καφέ και να μιλήσουμε ως πρόεδροι. Κάποια στιγμή έρχεται στο σπίτι και ο κ. Καβαλιεράτος, τον οποίο εγώ δεν γνώριζα και συστήθηκε ως φίλος του Εθνικού. Ειπώθηκε εκεί ότι η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ομάδων πρέπει να κατευναστεί.

Σε καμία περίπτωση η συνάντηση αυτή δεν μπορεί να έγινε την ημέρα που παίζαμε. Ο κ. Τσάπας έχει τρομερή πειθώ και μπορεί με αφορμή ένα αληθινό γεγονός να πλάσει μία φανταστική ιστορία. Ή να φτιάξει μία πλήρη φανταστική ιστορία».

Σύμφωνα με τον κ. Λιόλιο, ο Τσάπας τον προσέγγισε και του πρότεινε δύο επιχειρηματικά σχέδια.

«Το ένα αφορούσε μία επιχείρηση με κάτι κότερα στο Κατάρ και το δεύτερο ήταν κρυπτονομίσματα. Και τα δύο τα θεωρούσα απαράδεκτα. Ποτέ δεν έχω κάνει συνάντηση με τον κ. Τσάπα και να αναφερθώ σε παιχνίδια. Δεν έχει κανένα στοιχείο ότι του έδωσα χρήματα».

Το σπα στο Προμηθέας Παρκ

Στη δικογραφία γίνεται αναφορά και στην ύπαρξη σπα στο Προμηθέας Παρκ, με τον Λιόλιο να δίνει τη δική του εκδοχή:

«Δεν υπάρχει κάποιο σπα στο Προμηθέας Παρκ, μόνο δίπλα στο γραφείο μου, το οποίο είναι στο υπόγειο, έχει τοποθετηθεί το 2021 ένα υδρομασάζ προσωπικό μου. Την ύπαρξη αυτού του υδρομασάζ την ήξερε εκτός από εμένα και την οικογένειά μου μόνο ο κ. Παπαθεοδώρου (σ.σ.: πρώην προπονητής Προμηθέα). Ο Παπαθεοδώρου το είπε στον Τσάπα και ο Τσάπας εκ των υστέρων μιλάει για σπα.

Μετά, αφού βγήκα πρόεδρος της ΕΟΚ, ήρθε ο κ. Τσάπας στο γραφείο μου και ζήτησε να γίνει general manager της Εθνικής Ομάδας και φυσικά του αρνήθηκα. Τον κ. Τσάπα τον είδα τελευταία φορά τυχαία στο αεροδρόμιο της Γενεύης, αν θυμάμαι καλά ή το 2022 ή το 2023»

.Η σχέση με τον Μαυραγάνη

Στις περισσότερες καταθέσεις, ο δεύτερος πρωταγωνιστής του «Basketgate», ο Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, χαρακτηρίζεται ως «δεξί χέρι» του Λιόλιου.

Ο τέως πρόεδρος της ΕΟΚ, ωστόσο, εμφανίστηκε να κρατά αποστάσεις από τον άλλοτε στενό συνεργάτη του: «Τον κ. Μαυραγάνη τον γνώρισα το 2014 ως υποψήφιο παίκτη του Προμηθέα. Δεν ήρθε ποτέ στον Προμηθέα. Ήταν πολύ καλός παίκτης στο μπάσκετ. Το 2016 περίπου έγινε πρόεδρος στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας. Είχαμε επικοινωνία και μιλούσαμε και αναπτύξαμε και προσωπική σχέση. Τον ρωτούσα, όπως και πολλούς, για θέματα προπονητών, παικτών και παραγόντων στην Αθήνα επειδή εγώ τα ήξερα. Μιλούσαμε και για γενικότερα θέματα.

Στη συνέχεια αποκτήσαμε και επιχειρηματική σχέση. Ήταν φίλος μου. Στην πορεία έγινα πρόεδρος της ΕΟΚ και πριν βγω τον ρωτούσα να με φέρει σε επαφή με ομάδες στα πλαίσια της προεκλογικής μου εκστρατείας, κυρίως ομάδες της Αθήνας. Ήταν ένας άνθρωπος στον οποίο είχα εμπιστοσύνη. Αυτή ήταν η σχέση μου, δεν είχαμε άλλη σχέση. Στην ΕΟΚ ερχόταν γιατί ήταν φίλος μου.

Δεν γνωρίζω τίποτα για ποιο λόγο ο κ. Μαυραγάνης λέει όσα λέει στα μηνύματά του στον κ. Καλογερόπουλο (σ.σ.: μάρτυρας διαιτητής). Μπορώ να πω ότι έχω απογοητευτεί γιατί ήταν άνθρωπος εμπιστοσύνης μου. Τον κ. Καλογερόπουλο δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ».

«Όταν κάποιος είναι δίπλα σε έναν ισχυρό, νομίζει ότι είναι και ο ίδιος ισχυρός»

Το «άδειασμα» του Γιώργου Μαυραγάνη από τον Βαγγέλη Λιόλιο είχε και συνέχεια, με τον πρώην πρόεδρο της ΕΟΚ να υποστηρίζει ότι ο άλλοτε στενός συνεργάτης του δεν είχε ουσιαστική γνώση της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων του μπάσκετ.

«Όταν κάποιος είναι δίπλα σε έναν ισχυρό άνθρωπο, νομίζει ότι και ο ίδιος είναι ισχυρός. Ο κ. Μαυραγάνης δεν είχε γνώση ούτε για την ΕΟΚ ούτε για τη λειτουργία της ΚΕΔ ούτε για την ΟΔΚΕ. Δεν γνώριζα ούτε για τις συναντήσεις του κ. Μαυραγάνη με διαιτητές στην καφετέρια του. Ο κ. Μαυραγάνης πήρε δύναμη από τη θέση που είχε δίπλα μου».

Για τον Μαυραγάνη ισχυρίστηκε, δε, ότι του ζήτησε να ανοίξει μία θυρίδα στην Εθνική Τράπεζα και στα δύο ονόματα.

«Το συμβόλαιο του Μπόγρη λύθηκε λόγω της συμπεριφοράς του»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος αναφέρθηκε και στην υπόθεση της λύσης του συμβολαίου του μπασκετμπολίστα Γιώργου Μπόγρη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση συνδέθηκε με τη συμπεριφορά του παίκτη μέσα στην ομάδα.

Όπως κατέθεσε: «Ο Μπόγρης δημιούργησε μία κλίκα τριών-τεσσάρων παικτών προκειμένου να κάνει κουμάντο στην ομάδα. Τον καλώ μαζί με τον μάνατζέρ του στο Προμηθέας Παρκ, στο γραφείο μου και του λέω ότι επειδή έχει κάνει όσα έχει κάνει, από εμένα έχεις τελειώσει και απευθύνθηκα στο μάνατζέρ του να βρούμε τρόπο να λύσουμε το συμβόλαιο. Ο Μπόγρης σοκαρίστηκε. Βρήκε ο μάνατζέρ του τη λύση και λύσαμε το συμβόλαιο κοινή συναινέσει».

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