Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Στα ψέματά σας θα απαντάω με αλήθειες – Τα τηλέφωνα ανοίξανε;»
Νέα «χτυπήματα» από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απαντά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με καυστικές αναρτήσεις σχετικά με το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ.
- Επαναφέρει τη συζήτηση για το αν έχουν ανοιχτεί τα τηλέφωνα των συλληφθέντων στην υπόθεση.
- Δηλώνει έτοιμος να απαντά στα ψέματα με αλήθειες χωρίς να υποχωρεί.
- Θέτει δημόσια το ερώτημα αν έχουν εξεταστεί τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με δύο καυστικές αναρτήσεις του στα social media, επανέρχεται και πάλι στο τεράστιο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ, διερωτώμενος για μια ακόμα φορά αν τα τηλέφωνα των συλληφθέντων άνοιξαν.
Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:
«Έτοιμος είμαι. Ξεκινήσατε τη λάσπη; Ούτε ομπρέλα δεν θα κρατήσω... Αλλά ένα θα σας πω, στα ψέματά σας και στη λάσπη σας εγώ θα απαντάω με αλήθειες. Πάμε! Όποιος κι αν θέλει». Στη συνέχεια με νέο story ανέφερε λακωνικά: «Τα τηλέφωνα ανοίξανε;».
Δείτε το βίντεο του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:27 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Λυράρης έπαιξε λύρα πάνω στη σκεπή εκκλησίας
23:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Συνελήφθη γαμπρός λίγες ώρες πριν από τον γάμο
21:31 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ψηφιακό «κραχ» στο Microsoft 365 μετά από σερί κυβερνοεπιθέσεων στο Outlook
18:56 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο
12:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά
16:11 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ