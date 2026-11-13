Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Στα ψέματά σας θα απαντάω με αλήθειες – Τα τηλέφωνα ανοίξανε;»

Snapshot Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απαντά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με καυστικές αναρτήσεις σχετικά με το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ.

Επαναφέρει τη συζήτηση για το αν έχουν ανοιχτεί τα τηλέφωνα των συλληφθέντων στην υπόθεση.

Δηλώνει έτοιμος να απαντά στα ψέματα με αλήθειες χωρίς να υποχωρεί.

Θέτει δημόσια το ερώτημα αν έχουν εξεταστεί τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων. Snapshot powered by AI

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με δύο καυστικές αναρτήσεις του στα social media, επανέρχεται και πάλι στο τεράστιο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ, διερωτώμενος για μια ακόμα φορά αν τα τηλέφωνα των συλληφθέντων άνοιξαν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Έτοιμος είμαι. Ξεκινήσατε τη λάσπη; Ούτε ομπρέλα δεν θα κρατήσω... Αλλά ένα θα σας πω, στα ψέματά σας και στη λάσπη σας εγώ θα απαντάω με αλήθειες. Πάμε! Όποιος κι αν θέλει». Στη συνέχεια με νέο story ανέφερε λακωνικά: «Τα τηλέφωνα ανοίξανε;».

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