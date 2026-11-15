Η «απολογία» της Σαμπαλένκα για το ξέσπασμά της μετά την ήττα από τη Σβιτολίνα - Βίντεο

Snapshot Η Αρίνα Σαμπαλένκα απολογήθηκε δημόσια για το ξέσπασμα θυμού της μετά την ήττα από την Ελίνα Σβιτολίνα, διευκρινίζοντας ότι δεν απευθυνόταν στην αντίπαλό της αλλά σε θεατές που πανηγύριζαν τα λάθη της.

Η Σαμπαλένκα παραδέχτηκε ότι δεν διαχειρίστηκε σωστά τον θυμό της και ζήτησε συγγνώμη από όσους ενδεχομένως προσέβαλε, ενώ αναγνώρισε την καλή εμφάνιση της Σβιτολίνα.

Το περιστατικό έχει πολιτικό υπόβαθρο λόγω της έντασης μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων ή Λευκορώσων αθλητών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η Σβιτολίνα δεν ανταλλάσσει χειραψίες με Ρωσίδες και Λευκορώσες αθλήτριες ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο και σχολίασε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά παραμορφώνουν τα γεγονότα. Snapshot powered by AI

Σε δημόσια απολογία προχώρησε η Αρίνα Σαμπαλένκα, μετά το ξέσπασμα θυμού που ακολούθησε την ήττα της από την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα στους τελικούς του WTA, στο Indian Wells.

Ένα βίντεο από το περιστατικό, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροδότησε αντιδράσεις, καθώς αρκετοί θεώρησαν ότι οι προσβλητικές εκφράσεις της Λευκορωσίδας τενίστριας είχαν αποδέκτη όχι μόνο τη Σβιτολίνα, αλλά και τους Ουκρανούς γενικότερα.

🤬“Those f***ing Ukrainians, for f***’s sake!” Or was it “That f***ing Ukrainian b***h, for f***’s sake!”? These are the words 🏳️ Aryna Sabalenka appears to be saying in Russian, judging by her lip movements during her WTA Finals match against 🇺🇦 Elina Svitolina. What a remarkable display of respect and sportsmanship from the world No. 2. But sure, let's keep asking Ukrainian players why they refuse to shake hands with their Russian and Belarusian opponents. Apparently, that's still the bigger problem in tennis. — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) November 14, 2026

Η πρώην Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης έσπευσε να δώσει τη δική της εκδοχή, απορρίπτοντας τις συγκεκριμένες ερμηνείες. Όπως υποστήριξε, η αντίδρασή της δεν είχε στόχο την αντίπαλό της, αλλά προκλήθηκε από τη συμπεριφορά μερίδας θεατών, οι οποίοι, όπως είπε, πανηγύριζαν τα λάθη της κατά τη διάρκεια του αγώνα.

«Το σχόλιό μου δεν απευθυνόταν στην Ελίνα. Απογοητεύτηκα από μια μικρή ομάδα θεατών που χειροκροτούσαν δυνατά τα λάθη μου και αντέδρασα εν μέσω έντασης», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Instagram.

Η τετράκις πρωταθλήτρια Grand Slam αναγνώρισε, πάντως, ότι δεν διαχειρίστηκε σωστά τον θυμό της και ζήτησε συγγνώμη από όσους ενδεχομένως προσέβαλε. Παράλληλα, αναγνώρισε την εμφάνιση της Σβιτολίνα, ευχόμενή της καλή συνέχεια στη διοργάνωση.

Το πολιτικό υπόβαθρο και η στάση της Σβιτολίνα

Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της τεταμένης σχέσης που επικρατεί μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων ή Λευκορώσων αθλητών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Σβιτολίνα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν ανταλλάσσει χειραψίες με Ρωσίδες και Λευκορωσίδες αντιπάλους της, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο. Μετά τον αγώνα, η Ουκρανή τενίστρια δήλωσε ότι είχε δει μέρος του επίμαχου βίντεο, χωρίς ωστόσο να υιοθετήσει τις ερμηνείες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Όπως εξήγησε, έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με δυσάρεστα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συνδέονται με τον πόλεμο και τη στάση της απέναντι στις αθλήτριες από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

«Έτσι είναι τα πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μερικές φορές τα πράγματα παραμορφώνονται λίγο», σχολίασε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν είναι πάντα εύκολο να αποδοθεί με ακρίβεια το νόημα μιας αντίδρασης που καταγράφεται σε βίντεο και διακινείται αποσπασματικά.

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