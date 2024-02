Η Πέννυ Μπαλτατζή δεν χάνει το κέντρο της: Ένα κορίτσι από «χιώτικο» εξωτικό χαρμάνι

Τζωρτζίνα Ντούτση

16/02/2024 15:46

Τη γνωρίσαμε μέσα από το «χιώτικο» -όπως το λέει η ίδια- «Εξωτικό Χαρμάνι». Η Πέννυ Μπαλτατζή, το κορίτσι με το ρετρό στιλ και την βελούδινη φωνή, μπήκε αμέσως στις καρδιές μας και δέκα (και πλέον) χρόνια μετά έχουμε σιγοτραγουδήσει μαζί της κομμάτια όπως τα: «Ένα φιλί», «Κορίτσι», «Ο Κόσμος Ένα Πάρτι», «Χρώματα» και το πρόσφατο «Πες τα σε μένα» με τους ΕΚΜΕΚ.



Η πάντα φρέσκια και δημιουργική Πέννυ μιλάει στο Newsbomb.gr, με αφορμή τις εμφανίσεις της κάθε Παρασκευή στον Σταυρό του Νότου Plus, και κάνει τον μίνι απολογισμό της, μας αποκαλύπτει τα τραγούδια που λέει μαζί με τα παιδιά της, εξομολογείται τι θα έλεγε στον νεότερο εαυτό της, θυμάται τον Λουκιανό Κηλαηδόνη τον οποίο είχε την τύχη να γνωρίσει και μιλάει για την εμπειρία της στο talent show τραγουδιού, «Just the 2 of us».

Εμφανιστήκατε δισκογραφικά το 2013 με τους Swingin’ Cats, όταν κυκλοφορήσατε το «Retro». Θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε έναν μίνι απολογισμό αυτών των 10 χρόνων και να μας πείτε για τα «μαθήματα» που πήρατε.

Άρχισα να αποκαλύπτω το υλικό και τα τραγούδια μου το 2008 όταν και έφτιαξα την πρώιμη μορφή τους τότε. Έγινε ένας δίσκος ρετρό και μετά ακολούθησαν αυτά που ξέρετε! Απολογισμός γίνεται κάθε μέρα. Θα έλεγα πως αφού έχω ένα ολόδικό μου κομμάτι στη συνείδηση και την καρδιά του κόσμου είναι μεγάλη επιτυχία.

Όσο για τα εμπόδια, είναι στο δρόμο μας για να μας δείχνουν πώς να μη στεκόμαστε σε αυτά και να μην χάνουμε το στόχο και την προσήλωση μας στο όραμά μας.

Θυμάμαι όταν πρωτοβγήκε το «Εξωτικό Χαρμάνι», πολλοί ψαχνόντουσαν αν είναι κάποια διασκευή. Φαντάζομαι, το είχατε αντιληφθεί.

Με ρωτούσαν και το έλεγαν ξεκάθαρα. Αλλά κι εγώ όταν το έγραψα είπα «έγραψα ένα "χιώτικο"». Μεγάλη επιρροή, μεγάλη αγάπη και μεγάλη μου τιμή να νομίζουν πως είναι μια διασκευή παλιού καλού τραγουδιού. Αυτό σημαίνει πως τους κάνει να νιώθουν κάτι όμορφο και οικείο.

Αναγνωρίζετε δικά σας λάθη; Τι θα λέγατε στον νεότερο εαυτό σας, αν φανταστούμε ότι υπήρχε αυτή η δυνατότητα;

Όλα τα λάθη στο καλάθι, όπως λέω και στο τραγούδι μου. Τα αφήνουμε στην άκρη τα παλιά για να καλωσορίσουμε τα καινούρια διότι είναι αδύνατο να απαλλαγείς από αυτά. Τι θα έλεγα; «Περίμενε να δεις πόσα λάθη έχεις να κάνεις και να διαχειριστείς ακόμη! Μη χάνεις το κέντρο σου!».

Εκτός από επαγγελματική ενασχόληση, πώς αλλιώς λειτουργεί για εσάς το τραγούδι και η μουσική;

Το τραγούδι και η μουσική για μένα δεν είναι μόνο επαγγελματική ασχολία αλλά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της ψυχής μου. Εμπνέομαι πάρα πολύ, ηρεμώ, θεραπεύομαι. Είναι ένας τρόπος να βρίσκω τον εαυτό μου και να ταξιδεύω.

Τι σας «χαλάει» περισσότερο στον χώρο της μουσικής;

Δεν μπορώ να πω ότι με χαλάει κάτι γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχω φροντίσει να κρατάω αποστάσεις ασφαλείας. Δεν το κάνω με σκοπό, έχει συμβεί στο βάθος του χρόνου να θέλω να είμαι με το ένα πόδι στο βουνό και με το άλλο στη μουσική.

Τι σας άφησε η συμμετοχή σας σε talent show; Ποιος ήταν ο λόγος που αποφασίσατε να συμμετέχετε και επίσης, θα το ξανακάνατε;

Λάτρεψα όλα τα παιδιά που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες και σε όλη την παραγωγή ώστε να βγει το αποτέλεσμα. Έμαθα πολλά και γνώρισα υπέροχους ανθρώπους. Σαφέστατα και το έκανα την περίοδο που δεν υπήρχε επιλογή για εργασία και όπως έχω ξαναπεί ζω μέσα από τη μουσική, δεν είναι απλά ένα χόμπι. Η περίοδος της καραντίνας ουσιαστικά ήταν που έκανα τηλεόραση. Όσο για το αν θα το ξαναέκανα, δεν το ξέρω. Εξαρτάται από τις συνθήκες και τη φάση στην οποία θα βρίσκομαι.

Λόγω τη συμμετοχής σας στο άλμπουμ «Τραγούδια της Ριρίκας», της Μαρίας Κηλαηδόνη, ποια τραγούδια λέτε στα παιδιά σας και τι εύχεστε για εκείνα;

Τραγουδάμε πολύ με τα παιδιά μου! Τραγουδάει και η μικρή μου που είναι ενάμιση, από «Τεμπέλη Δράκο» μέχρι παλιά παιδικά τραγούδια που μεγάλωσα με αυτά κι εγώ. Και φυσικά χορεύουμε σαν τρελά τα καγκουρό από τη Ριρίκα!

Ορμώμενη από το retro στιλ που σας χαρακτηρίζει, σε ποια άλλη εποχή θα θέλατε να ζούσατε; Ή σε ποιο έτος στο μέλλον και γιατί;

Ιδανικά νομίζω πως θα ήθελα να μεταφέρομαι πίσω - μπρος στο χωροχρόνο και να ανακαλύπτω διαδρομές και απαντήσεις! Κάθε εποχή έχει τα καλά και τα ωραία της και θα μου άρεσε να τα ζω. Το μόνο σίγουρο είναι πως σαν γνήσιος Υδροχόος δεν θα βαριόμουν ποτέ!

Θα χρησιμοποιήσω τον τίτλο του τραγουδιού «Χρώματα» για να σας ρωτήσω ποια χρώματα περιλαμβάνει η παλέτα ζωής της Πέννυς Μπαλτατζή.

Κάθε λογής χρώματα κι όλες τις αποχρώσεις. Με δυο παιδιά και φουλ ενεργή στη μουσική και το σπίτι, τα πράγματα γίνονται ακραία απαιτητικά και βιώνεις όλα τα συναισθήματα και χρώματα με συχνές εναλλαγές. Γενικότερα, όλων οι ζωές αποτελούνται από πολλά χρώματα. Κάθε περίοδος έχει τις δικές της αποχρώσεις.

Πώς είναι να ανοίγεις τη συναυλία του Marc Almond;

Συγκινητικά, μαγικά, τρεμουλιαστά! Μεγάλες στιγμές και μεγάλες εμπειρίες! Έκρηξη συναισθημάτων και σίγουρα υπέροχες αναμνήσεις.

Μιλήστε μου για τη συμμετοχή σας στο άλμπουμ «Σ’ευχαριστώ Λουκιανέ» και για το τι σημαίνει Λουκιανός Κηλαηδόνης για εσάς.

Μεγάλωσα με τα τραγούδια του κι από τη μαμά μου αλλά κι από τον μπαμπά μου που μας τα τραγουδούσε το βράδυ για να κοιμηθούμε! Είχα τη χαρά να παίξω μαζί του και να τον γνωρίσω, να μιλήσουμε, να τον αφουγκραστώ μέσα από πρόβες και live. Να μάθω και να ζησω κάποια «κομμάτια» και αξίες του ακλόνητες. Ένας άνθρωπος πολύ καθαρός! Μεγάλη μου χαρά και συγκίνηση να έχω μπει μέσα στην οικογένειά του!

Ποιες είναι οι δημιουργικές σας αγωνίες;

Έχω πολλά που στροβιλίζονται στο μυαλό και την καρδιά μου και ψάχνουν κάπου να χωρέσουν. Σε ένα δίσκο, στο ψυχόδραμα, σε πρότζεκτ.

Τι ακούμε τις Παρασκευές στον Σταυρό του Νότου Plus;

Τραγούδια δικά μου που μου ζητάει ο κόσμος και τα έχει αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια. Θα θυμηθούμε τα χρόνια που έχουν περάσει μέσα από ένα αρκετά εξωστρεφές προγραμμα. Δεν θα λείψουν όμως και τραγούδια βαθιά αισθαντικά, όπως και κάποια τραγούδια-λαϊκά, έκπληξη!

Και κλείνοντας, ποια επόμενα σχέδια έχετε στα σκαριά;

Καρναβάλια, βόλτες, ταξίδια. Να μοιραστούμε πολλή μουσική. Κουβέντες, αγκαλιές. Έχω κάτι στο μυαλό μου για την άνοιξη αλλά δεν μπορώ ακόμη να πω λεπτομέρειες.







Διαβάστε επίσης





Γιάννης Κότσιρας στο Newsbomb.gr: «Τα παιδιά μου με έκαναν καλύτερο άνθρωπο»

Η Τζώρτζια ακούει και στο «Γιωργάρη», κάνει μακάβριες σκέψεις και πάει κόντρα στους φόβους της

Μαρία Κηλαηδόνη: «Ο Λουκιανός με πέρασε από οντισιόν» - Η «Παναγιωταρά», η σύγκριση, η ψυχοθεραπεία