Dave Mustaine, θα δούμε ποτέ τους Megadeth στην ίδια σκηνή με τους Metallica;

Τζωρτζίνα Ντούτση

26/05/2024 10:36

O Dave Mustaine ιδρυτής και frontman των Megadeth μιλάει στο Newsbomb.gr με αφορμή την επιστροφή τους στην Ελλάδα μετά από αρκετά χρόνια. Για να μαθαίνουν οι νεότεροι (οι παλιοί θυμούνται) οι Megadeth είναι μέλος των περίφημων Big Four της thrash-metal σκηνής και ένα από τα κορυφαία και πιο επιτυχημένα ονόματα του σκληρού ήχου.



Επιστρέφουν στη χώρα μας για να παρουσιάσουν ένα show γεμάτο τραγούδια-ύμνους στο stage του Release Athens, την Παρασκευή 14 Ιουνίου.

Επιστρέφετε στην Ελλάδα έπειτα από αρκετά χρόνια και στις 14 Ιουνίου θα σας δούμε ως headliners στο φετινό Release Athens. Θέλω να σου πω ότι οι φαν σας περιμένουν ένα mind blowing live show.

Νομίζω ότι σίγουρα θα περάσουμε πολύ καλά! Θα παίξουμε μερικά νέα τραγούδια των Megadeth, νέο υλικό από το τελευταίο μας άλμπουμ που μας δίνεται η ευκαιρία να το παρουσιάσουμε και στην Ελλάδα και φυσικά παλαιότερα τραγούδια που θέλει να ακούσει ο κόσμος, αλλά και κομμάτια που δεν έχουμε παίξει εδώ και χρόνια. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ερχόμαστε ξανά στην Ελλάδα, έχουμε μόνο καλές αναμνήσεις από τη χώρα σας, θέλω να αναφερθώ στο ελληνικό κοινό γιατί είναι υπέροχο και πολύ εκδηλωτικό. Δεν ξέρω αν θα είναι mind blowing συναυλία, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα παιδιά, είναι ότι θα περάσουμε καταπληκτικά, καλύτερα και από mind blowing!

Αναφέρθηκες στο τελευταίο σας άλμπουμ που έχει τίτλο «The Sick, The Dying... And The Dead!».



Ναι είναι ο δίσκος που κυκλοφορήσαμε πέρσι, το 16ο άλμπουμ μας. Έχουμε παίξει κομμάτια του στην περιοδεία μας στη Νότια Αμερική και έχουμε καλό feedback, αρέσουν στο κοινό. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε περισσότερη ενέργεια και όρεξη από ποτέ!



Πρώτα παίζεις για εσένα ή για τους φαν;

Σίγουρα όταν τραγουδάω μοιράζομαι ένα μέρος δικό μου με το κοινό. Τα τραγούδια περιγράφουν διάφορες καταστάσεις που μπορεί να έχω ζήσει πραγματικά ή που μπορεί να έχω φανταστεί άρα ανήκουν στη φαντασία μου. Μου αρέσει να μοιράζομαι στιγμές της ζωής μου και κομμάτια δικά μου. Είμαι ειλικρινής με τους θαυμαστές μου, θα τους δείξω και θα τους πω αυτό που πραγματικά είναι, δεν κρύβομαι. Δεν το κάνουν όλοι αυτό.

Κατά τη γνώμη σου ποιο είναι το καλύτερο άλμπουμ των Megadeth;

Ο κόσμος αγαπάει πολύ τα Countdown to Extinction και Rust In Peace. Για εμένα αυτό αλλάζει συχνά. Έτσι, κάποια στιγμή θα είναι το Rust In Peace, μετά από λίγο θα είναι το Countdown to Extinction και μετά κάποιο άλλο για παράδειγμα.

Τι σημαίνει για εσένα να έχεις τη δική σου σειρά κιθάρας Gibson «Dave Mustaine Collection»;

Είναι τρομερό! Αυτή η συλλογή σημαίνει τα πάντα για εμένα.

Έχεις ακόμα τη φιλοδοξία να κάνεις τους Megadeth τη μεγαλύτερη metal μπάντα στον κόσμο;

Ναι φυσικά! Πάντα θα έχω αυτή τη φιλοδοξία, μέχρι το τέλος. Θέλω οι Megadeth να γίνουν η μεγαλύτερη metal μπάντα στον κόσμο!



Ποια είναι η ιστορία πίσω από το όνομα των Megadeth;



Όταν έφυγα από τους Metallica και έκανα το συγκρότημα, χρειαζόμουν ένα όνομα που θα ήταν και θα ακουγόταν βαρύτερο από το όνομα «Metallica». Έπρεπε λοιπόν να βρω ένα πολύ βαρύ όνομα. Και αυτό το βρήκα στο όνομα «Megadeth». Aυτή είναι η αληθινή ιστορία.

Και μιλώντας για τους Metallica, τι θα τους έλεγες σήμερα; Πολλοί φαν θα ήθελαν να δουν live τους Megadeth μαζί με τους Metallica στην ίδια σκηνή.



Αν είναι γραφτό να γίνει, τότε θα γίνει. Δεν θα ήταν και πολύ έξυπνο να απορρίψεις την πρόταση να παίξεις σε ένα μεγάλο φεστιβάλ, άσχετα με το ποιοι άλλοι παίζουν σε αυτό. Όταν παίζουμε σε ένα φεστιβάλ και δεν συμμετέχουν τόσο μεγάλα ονόματα όσο εμείς, προκαλεί μια ανησυχία σε όλους. Οπότε, όταν είναι μεγαλύτερο το συγκρότημα από εμάς ασφαλώς και θα το σκεφτούμε να παίξουμε.



Ποια είναι η κατάσταση του metal σήμερα, θεωρείς πως είναι ένα είδος που ακούν οι νέοι άνθρωποι;

Ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν, ακούν και εμπνέονται από τη metal μουσική και τα συγκροτήματα. Αυτό που έχω να πω είναι πως αν θέλει μια σύγχρονη μπάντα να πάρει κάποια έμπνευση από τη metal μουσική, τότε να πάει κατευθείαν στην πηγή. Αν θέλεις να ακούγεσαι όπως οι Motörhead, μην μάθεις πώς να ακούγεσαι σαν εκείνους, αλλά να ανακαλύψεις πώς θα ήθελαν οι Motörhead να ακούγονται. Αυτό έχει περισσότερο νόημα και σημασία, έτσι πας κατευθείαν στην πηγή.

Όλοι γνωρίζουμε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισες, με τον καρκίνο του λάρυγγα. Εύχομαι να είσαι υγιής και δυνατός τώρα. Εκτός από τη ζωή σου, φοβήθηκες μήπως χάσεις ή επηρεάσει τη φωνή σου;

Νομίζω ότι όταν έδινα μάχη με τον καρκίνο δεν φοβήθηκα μήπως χάσω τη φωνή μου από αυτό, αλλά από την προηγούμενη ζωή που έκανα! Δεν φρόντιζα για τη φωνή μου πριν από τον καρκίνο. Όταν το ξεπέρασα και καθάρισα από τον καρκίνο, πήρα έναν δάσκαλο φωνητικής και πλέον δουλεύουμε πολύ σκληρά, πολύ σοβαρά και εντατικά. Μαθαίνω πώς να τραγουδώ διαφορετικά, πώς να αναπνέω διαφορετικά, πώς να στέκομαι διαφορετικά όταν τραγουδάω, πώς να ερμηνεύω αλλιώς λέξεις, προτάσεις ολόκληρες στο κάθε τραγούδι, ξέρεις οι απαιτήσεις στο στούντιο είναι διαφορετικές από το live. Στο στούντιο όλα είναι οκ, υπάρχουν και τα μηχανήματα. Αλλά όταν είσαι στη σκηνή, όταν θες να κάνεις μια live ηχογράφηση, τότε εκεί τα πράγματα ζορίζουν, εκεί φαίνεται η δυναμική της φωνής σου, οι ικανότητες σου.

Και όπως ξέρεις καλύτερα από εμάς, το να κάνεις ένα live metal show είναι σωματικά μια πολύ απαιτητική δουλειά, και ειδικά στην ηλικία που είσαι τώρα, δεν είσαι 20 πλέον. Στα 62 σου νιώθεις ότι είναι ιδιαίτερα επίπονο και σκληρό;

Ασφαλώς! Βέβαια, αυτό που περιγράφεις εγώ το ένιωθα ήδη από τα 20 μου (γέλια)!. Είναι πάρα πολύ απαιτητικό είδος μουσικής, τουλάχιστον αυτό που κάνουμε εμείς πάνω στη σκηνή, σωματικά, φωνητικά, τα πάντα. Έχει μεγάλη καταπόνηση. Ό,τι κάνεις πάνω στη σκηνή είναι δύσκολο, ακόμα και τα ταξίδια από πόλη σε πόλη κάθε μέρα. Εκατομμύρια κόσμος έρχεται να σε ακούσει, δεν πρέπει να τον απογοητεύσεις, θέλει το 100% σου και πρέπει να του το δώσεις. Και μόνο headbanging να κάνεις και τίποτα άλλο, αρκεί για να πονάς ολόκληρος, να τραυματιστείς στην πλάτη, στον αυχένα, για όλη σου τη ζωή. Και το έχω πάθει.

Οι Megadeth είναι τελικά ένα συγκρότημα ή το σόλο πρότζεκτ σου;

Είναι οι δικοί μου τύποι που θέλω να αναγνωρίζουν την αξία τους και να τους σέβονται. Όταν παίζουμε λοιπόν μαζί υπάρχει το «Εμείς» και το «Εμάς» που μετράει. Δεν είναι το «Εγώ» και δεν θέλω να μας αντιμετωπίζει ο κόσμος ή ο Τύπος ως μονάδα, είναι «Εμείς», είναι απόλυτα ομαδική δουλειά οι Megadeth.

Το 2005 αρνήθηκες να παίξεις με το ελληνικό γκρουπ Rotting Christ. Γιατί συνέβη αυτό και τι θα τους έλεγες για τότε;

Δεν θα ήθελα να σκαλίσω το παρελθόν, είναι κάτι που έγινε, έχει μείνει πίσω, πέρασε και δεν επηρεάζει σε κάτι τώρα.

Ποια είναι τα επόμενα σχέδια σε στούντιο και σκηνή;

Ω, αυτή είναι ερώτηση-παγίδα (γέλια). Συνεχίζουμε την περιοδεία μας σε διάφορα μέρη του κόσμου μαθαίνοντας πώς να τραγουδάμε καλύτερα παλιά αλλά και νέα μας τραγούδια. Και καθώς το μαθαίνουμε αυτό, μαθαίνουμε και πώς να γράφουμε νέα τραγούδια και πώς να γράφουμε Megadeth μουσική καλύτερα! Έχουμε διαλέξει 35 τραγούδια και κάθε βράδυ συνήθως επιλέγουμε ποια θα βάλουμε ή θα βγάλουμε από το setlist. Κάπως έτσι οι φαν έχουν να περιμένουν εκπλήξεις κάθε φορά.





