Κίνα: Ρομπότ εκπαιδεύονται για να καταστέλλουν τις ταραχές με γκλομπ και ασπίδες - Βίντεο

Snapshot Η κινεζική εταιρεία NORINCO εκπαιύει τα ανθρωποειδή ρομπότ Fuxi για συνεργασία με την αστυνομία στην καταστολή ταραχών.

Τα ρομπότ μπορούν να αναγνωρίζουν ανθρώπους, να περιπολούν, να εντοπίζουν ύποπτα άτομα και να απωθούν πλήθη με ασπίδες και γκλομπ.

Ο έλεγχος των ρομπότ γίνεται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος "External Avatar", που μιμείται τις κινήσεις του χειριστή.

Τα ρομπότ Fuxi μπορούν να λειτουργούν ομαδικά και είναι σχεδιασμένα για χρήση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και επικίνδυνες περιοχές.

Η NORINCO θεωρεί τα ρομπότ ως εργαλεία ελεγχόμενα από ανθρώπους και όχι ως πλήρως αυτόνομες μηχανές. Snapshot powered by AI

Η κρατική αμυντική εταιρεία της Κίνας, NORINCO, εκπαιδεύει τα ρομπότ Fuxi της ώστε να συνεργάζονται με την αστυνομία.

Αυτό αναφέρθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το ανθρωποειδές ρομπότ «Fusi» έχει σχεδιαστεί για αναγνώριση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, περιπολίες και επιχειρήσεις σε περιοχές όπου οι άνθρωποι δεν είναι ασφαλείς. Το ρομπότ ζυγίζει περίπου 90 κιλά.

Σε αντίθεση με τα πλήρως αυτόνομα ρομπότ, το Fuxi απαιτεί άμεση συμμετοχή του χειριστή, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση από το μηχάνημα. Για τον έλεγχό του, η NORINCO ανέπτυξε ένα σύστημα που ονομάζεται "External Avatar". Διαβάζει τις κινήσεις του χειριστή και τις μεταδίδει στο ρομπότ. Αυτό σημαίνει ότι το ρομπότ, παρόλο που βρίσκεται σε απόσταση από τον χειριστή, μιμείται τις ενέργειες του χειριστή.

Το «εξωτερικό άβαταρ» αναγνωρίζει τις ανθρώπινες κινήσεις, τις μεταφράζει στην ρομποτική πλατφόρμα και ταυτόχρονα συντονίζει ολόκληρη τη μηχανή. Αυτό το τελευταίο έργο είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τα ανθρωποειδή, καθώς πρέπει να ελέγχουν συντονισμένα τα πόδια, τον κορμό και τα χέρια τους διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία τους.

Τα ρομπότ Fusi είναι ικανά να εργάζονται σε ομάδες.

Είναι εκπαιδευμένα να αναγνωρίζουν ανθρώπους, να δίνουν σήματα όταν εντοπίζεται μια ασυνήθιστη κατάσταση, να περιπολούν μια περιοχή, να εντοπίζουν ύποπτα άτομα, να απωθούν πλήθη με ασπίδες και να εξαπολύουν χτυπήματα με γκλομπ.

Η NORINCO χαρακτηρίζει τα ρομπότ όχι ως ανεξάρτητους μηχανικούς στρατιώτες, αλλά ως μέρος ενός συστήματος στο οποίο ένα άτομο ελέγχει τη μηχανή από απόσταση και εκτελεί ενέργειες απευθείας επί τόπου.

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