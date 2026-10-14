Γερμανία: Οι αρχές κατέσχεσαν ρομπότ που φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά 16χρονη

Οι γερμανικές αρχές κατέσχεσαν ένα ρομπότ που φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά μια 16χρονη σε δρόμο της Κολωνίας, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Ένας 16χρονος και ένας 19χρονος χειρίζονταν το ρομπότ, οι οποίοι κατηγορούνται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ένα αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και δύο έτη.

Σύμφωνα με το Associated Press, όλα έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το ρομπότ, ύψους 1,20 μ., πλησίασε τη 16χρονη από πίσω ενώ εκείνη περπατούσε σε έναν δρόμο της πόλης μαζί με δύο φίλες της. Τότε το ρομπότ «άγγιξε την κοπέλα στο ύψος των γλουτών και έκανε κινήσεις προς τα εμπρός και πίσω στα οπίσθιά της».

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι νεαροί βιντεοσκόπησαν το περιστατικό και το μετέδωσαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Βίντεο που έχει δημοσιευτεί στο TikTok δείχνει το ρομπότ, συνοδευόμενο από τους δύο εφήβους, να κολλάει πάνω στη νεαρή κοπέλα, η οποία, τρομάζει, αρχίζει να φωνάζει και απομακρύνεται από το σημείο.

Δείτε βίντεο:

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τους υπόπτους και το ρομπότ κρυμμένο στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Κατάσχεσαν τόσο το ρομπότ όσο και τα δύο κινητά τηλέφωνα των νεαρών.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κολωνίας, Κρίστοφ Μπέρμελ, δήλωσε ότι οι ερευνητές εξετάζουν αν οι κινήσεις του ρομπότ ήταν προγραμματισμένες ή αν ελέγχονταν σε πραγματικό χρόνο.

«Είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα τέτοιο περιστατικό», είπε ο Μπέρμελ στο Associated Press. «Δεν είχαμε αντιληφθεί ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια υπόθεση μέχρι τώρα», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «νέο πεδίο για εμάς».