Ανορθόδοξος πόλεμος: Ιερέας ραντίζει με αγιασμό το σπίτι της γειτόνισσας του που είναι τσακωμένοι

Snapshot Ορθόδοξος ιερέας και η γειτόνισσά του διαφωνούν έντονα για μια λωρίδα γης μεταξύ των σπιτιών τους, με αλληλοκατηγορίες και αστυνομική εμπλοκή.

Η διαμάχη περιλαμβάνει κατηγορίες για παράνομη κατάληψη γης, πρόκληση φθοράς σε θάμνο, εγκατάσταση καμερών ασφαλείας και επίκληση θρησκευτικού αγιασμού.

Η Μπάροους συνελήφθη και κατηγορήθηκε για φθορά, αλλά η υπόθεση διακόπηκε λόγω ανεπαρκών αποδείξεων, ενώ η ίδια καταγγέλλει ψυχολογική πίεση και παρενόχληση.

Και οι δύο πλευρές έχουν προσλάβει δικηγόρους και σκοπεύουν να διευθετήσουν τη διαφορά μέσω πολιτικής δικαιοσύνης, με αντιφατικές τοπογραφικές μελέτες ως αποδεικτικά στοιχεία.

Ο πατέρας Βίχροφ και η σύζυγός του αρνούνται τις κατηγορίες και δηλώνουν ότι επιδιώκουν ειρηνική λύση, ενώ η Μπάροους συνεχίζει να αισθάνεται εκφοβισμένη και παρακολουθούμενη. Snapshot powered by AI

Ρώσος ορθόδοξος ιερέας βρίσκεται σε σφοδρή διαμάχη με τη γειτόνισσά του για μια στενή λωρίδα γης ανάμεσα στα δύο σπίτια τους, σε μια υπόθεση που έχει εξελιχθεί σε αλληλοκατηγορίες για εκφοβισμό, εμπλοκή της αστυνομίας και σύλληψη.

Ο πατέρας Ανατόλι Βίχροφ έχει εμπλακεί σε μια πρωτοφανή αντιπαράθεση με τη φοροτεχνικό Σαμάεμ Μπάροους για το ποιος έχει στην κατοχή του ένα μικρό τμήμα γης ανάμεσα στις δύο κατοικίες τους, στο Γκάιζλι του Δυτικού Γιορκσάιρ.

Η μακροχρόνια διαμάχη οδήγησε στη σύλληψη και την απαγγελία κατηγορίας σε βάρος της Μπάροους για πρόκληση φθοράς σε έναν θάμνο κήπου, ενώ και τα δύο νοικοκυριά έχουν εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας που είναι στραμμένες προς τις ιδιοκτησίες του άλλου.

Μάλιστα, κάμερα της Μπάροους κατέγραψε τον πατέρα Βίχροφ να φαίνεται πως αγιάζει με αγιασμό τον επίμαχο φράχτη στα όρια των δύο ιδιοκτησιών, ενώ βρίσκεται στον διάδρομο του σπιτιού της και φορά τα ιερατικά του άμφια.

Στο επίκεντρο της έντονης αντιπαράθεσης βρίσκεται μια λωρίδα γης πλάτους περίπου ενός μέτρου, την οποία η Μπάροους υποστηρίζει ότι ο ιερέας και η σύζυγός του κατέλαβαν παράνομα κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης του κήπου τους.

Η Μπάροους τοποθέτησε ένα κίτρινο σύρμα ανάμεσα στα δύο σπίτια, προκειμένου να υποδείξει τα όρια που θεωρεί ότι χωρίζουν τις δύο ιδιοκτησίες.

Ωστόσο, ο ιερέας και η σύζυγός του, Έλενα, η οποία εργάζεται ως οδοντίατρος στο βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), αρνούνται κατηγορηματικά ότι έχουν καταπατήσει ξένη ιδιοκτησία. Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι το κίτρινο σύρμα που τοποθέτησε η γειτόνισσά τους βρίσκεται σε λάθος σημείο.

Το ζευγάρι επιμένει ότι μια επαγγελματική τοπογραφική μελέτη αποδεικνύει πως η συντριπτικά μεγαλύτερη έκταση της επίμαχης λωρίδας τούς ανήκει νόμιμα και ότι οι ισχυρισμοί της Μπάροους για την κυριότητα της γης είναι αβάσιμοι.

Και οι δύο πλευρές έχουν καταγγείλει η μία την άλλη στην αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ και έχουν προσλάβει δικηγόρους, σε μια διαμάχη που φαίνεται να έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο καλών σχέσεων μεταξύ των γειτόνων.

Σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, ο πατέρας Βίχροφ φαίνεται να κουνά τον ξύλινο φράχτη ανάμεσα στα σπίτια, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο κρατά ένα πριόνι προς την κατεύθυνση κάμερας. Άλλες καταγραφές φέρονται να δείχνουν τους δύο γείτονες να διαπληκτίζονται για την επίμαχη έκταση.

Η Μπάροους δήλωσε στην Daily Mail: «Πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να μπαίνει στον κήπο μου και να κάνει ό,τι θέλει. Κουνά τον φράχτη. Έρχεται εδώ φορώντας ολόκληρη την ιερατική του ενδυμασία και ρίχνει αγιασμό στον διάδρομο του σπιτιού μου. Επειδή είναι ιερέας, συμπεριφέρεται σαν να βρίσκεται πάνω από εμένα. Όταν πηγαίνει η αστυνομία να του μιλήσει, ξέρετε τι κάνει; Φορά αμέσως το ράσο του. Είμαι μόνη μου εδώ με ένα μικρό παιδί και αισθάνομαι ότι παρενοχλούμαι μέσα στο ίδιο μου το σπίτι».

Από την πλευρά της, η σύζυγος του ιερέα υποστήριξε ότι ο σύζυγός της ευλόγησε τα όρια της ιδιοκτησίας όχι για να εκφοβίσει την Μπάροους, αλλά με την ελπίδα να αποκατασταθεί η ειρήνη.

«Είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και είμαστε περήφανοι για την πίστη μας. Αποτελεί μέρος των πεποιθήσεών μας», δήλωσε.

«Ναι, ήταν αγιασμός. Τι κακό έχει ο αγιασμός; Ο σύζυγός μου ευλογούσε εκείνη την περιοχή για την ειρήνη, για να ηρεμήσουν τα πράγματα και να μπορέσουν όλοι να ζήσουν ειρηνικά».

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε το 2022, όταν το ζευγάρι Βίχροφ αγόρασε τη μονοκατοικία του, η οποία χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960, έναντι 470.000 λιρών.

Η Μπάροους, η οποία είχε αγοράσει τη δική της τριών υπνοδωματίων κατοικία, τύπου ημιμονοκατοικίας, τον Μάρτιο του 2020 έναντι 260.000 λιρών, υποστηρίζει ότι το ζευγάρι επεκτάθηκε παράνομα στη γη της κατά τη διάρκεια εκτεταμένων εργασιών διαμόρφωσης του κήπου του.

Όπως καταγγέλλει, οι εργάτες που εκτελούσαν τις εργασίες έσκαψαν μια λωρίδα εδάφους δίπλα στον διάδρομο και το γκαράζ της, αφήνοντάς τα χωρίς επαρκή θεμελίωση στήριξης, προτού κατασκευάσουν ένα νέο αίθριο πάνω σε έκταση που, όπως επιμένει, της ανήκει.

Η ίδια υποστηρίζει ότι διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας του 1974, οι οποίοι αποδεικνύουν πως η συγκεκριμένη γη είναι δική της.

Ωστόσο, οι Βίχροφ επιμένουν ότι τα έγγραφα του Κτηματολογίου απεικονίζουν απλώς ενδεικτικά τα όρια και υποστηρίζουν ότι μια επαγγελματική τοπογραφική μελέτη, για την οποία κατέβαλαν χιλιάδες λίρες, αποδεικνύει πως η επίμαχη λωρίδα τούς ανήκει.

Η σύλληψη και η υπόθεση που κατέληξε στο δικαστήριο

Η ένταση κορυφώθηκε τον Μάρτιο του 2026, όταν η Μπάροους συνελήφθη με την υποψία επίθεσης και παρενόχλησης.

Όπως ανέφερε, οδηγήθηκε σε κελί κράτησης και στη συνέχεια της απαγγέλθηκε κατηγορία για πρόκληση φθοράς σε θάμνο που ανήκε στον Βίχροφ.

Σύμφωνα με έγγραφα της υπόθεσης, όταν ενημερώθηκε επίσημα για την κατηγορία στο αστυνομικό τμήμα του Έλαντ Ρόουντ, απάντησε: «Προκάλεσα φθορά σε έναν θάμνο; Μα βρίσκεται στη δική μου γη».

Η υπόθεση έφτασε την περασμένη εβδομάδα στο Ειρηνοδικείο του Λιντς, ωστόσο η διαδικασία διακόπηκε την τελευταία στιγμή, λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

Η Μπάροους, η οποία παρέμενε υπό περιοριστικούς όρους εγγύησης επί επτά μήνες, υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν θα έπρεπε εξαρχής να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

«Είναι απίστευτο ότι η αστυνομία και η Εισαγγελική Υπηρεσία (CPS) σπατάλησαν τόσα χρήματα για να με οδηγήσουν στο δικαστήριο.

Κανείς δεν κάθισε να εξετάσει την υπόθεση και να αναρωτηθεί: “Γιατί διώκουμε κάποιον επειδή κλάδεψε έναν θάμνο;”.

Δεν μπήκα καν στην αίθουσα του δικαστηρίου. Αποφάσισαν ότι η υπόθεση ήταν εντελώς παράλογη και ότι δεν εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον.

Ωστόσο, όλο αυτό έχει ξεπεράσει προ πολλού μια διαφωνία για έναν θάμνο. Το ζήτημα είναι η γη μου και το δικαίωμά μου να ζω στο ίδιο μου το σπίτι χωρίς να αισθάνομαι ότι κάποιος με εκφοβίζει.

Αισθάνομαι ότι κανείς δεν με ακούει, επειδή εκείνος είναι ιερέας. Θεωρούν αυτομάτως ότι εγώ είμαι αυτή που έχει άδικο».

Παρά την κατάρρευση της ποινικής υπόθεσης, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών πρόκειται να εξομαλυνθούν.

Η Μπάροους υποστηρίζει ότι ζει πλέον υπό «διαρκή παρακολούθηση», καθώς κάμερες ασφαλείας είναι στραμμένες προς τον κήπο της και την τραπεζαρία του σπιτιού της.

«Πρέπει να ζω με τις κουρτίνες κλειστές. Εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο έχουν κάμερες στραμμένες προς το σπίτι μου.

Υπάρχει μία κάμερα που βλέπει στον πλαϊνό κήπο μου, όπου παίζει ο γιος μου, και άλλη μία που μπορεί να βλέπει μέσα στο σπίτι όταν είναι ανοιχτή η πόρτα της κουζίνας.

Δεν τρώμε πλέον ούτε στο τραπέζι μας, εκτός αν έχουμε κλειστές τις κουρτίνες, εξαιτίας της κάμερας.

Είμαι μόνη μου εδώ με ένα μικρό παιδί και αισθάνομαι ότι παρενοχλούμαι μέσα στο ίδιο μου το σπίτι».

Σε καταγγελία της προς την αστυνομία, η Μπάροους, η οποία έχει λάβει αναρρωτική άδεια από τον γιατρό της λόγω «άγχους που σχετίζεται με τη διαμάχη με τους γείτονες», περιέγραψε τις επιπτώσεις που έχει υποστεί η ψυχική της υγεία.

«Αυτή η κατάσταση έχει επηρεάσει βαθιά και καταστροφικά την ψυχική μου υγεία. Η συνεχής παρακολούθηση, σε συνδυασμό με τη γενικότερη συμπεριφορά των ενοίκων της διπλανής κατοικίας, μου έχει προκαλέσει ακραία συναισθηματική φόρτιση, άγχος και ένα επίπεδο κατάθλιψης που δεν είχα βιώσει ποτέ στο παρελθόν.

Έχω απομονωθεί, έχω απομακρυνθεί συναισθηματικά από το παιδί μου και νιώθω αποκομμένη από τον κόσμο γύρω μου. Δεν μπορώ να κοιμηθώ σωστά, υποφέρω από επίμονη αϋπνία και βιώνω υπερβολικό στρες».

Από την πλευρά της, η σύζυγος του ιερέα υποστηρίζει ότι η γειτόνισσά τους έχει εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών, οι οποίες καλύπτουν και τη δική τους ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένου του πίσω κήπου, προκαλώντας προβλήματα και στα παιδιά της οικογένειας.

Η ίδια επέμεινε ότι η οικογένειά της έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να βρει μια ειρηνική λύση μέσω των δικηγόρων και διαθέτει έγγραφα που στηρίζουν τη θέση της.

«Το γεγονός ότι είμαστε ξένοι δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει κάτι λάθος.

Από την αρχή προσπαθούμε να ακολουθούμε τους κανόνες και τον νόμο, αλλά φαίνεται πως, όσο κι αν προσπαθούμε, αυτό δεν αρκεί πάντα.

Δεν έχουμε κάνει τίποτα λάθος και έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για να το αποδείξουμε.

Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Προσπαθήσαμε να τηρήσουμε τον νόμο και θα συνεχίσουμε να δείχνουμε υπομονή, να παραμένουμε ειρηνικοί και να ενεργούμε νόμιμα μέχρι τέλους».

Η Μπάροους έχει υποβάλει επίσημες καταγγελίες στην αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ μετά τη σύλληψή της.

Όπως δήλωσε, ελπίζει να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, προκειμένου ένας δικαστής να αποφανθεί οριστικά σε ποιον ανήκει η επίμαχη έκταση.

Η ίδια πρόσθεσε: «Έχουν πληρώσει για δύο εκθέσεις τοπογράφων. Την πρώτη δεν την έχω δει ποτέ.

Καμία από τις δύο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτικό έγγραφο, αλλά απλώς επαγγελματική εκτίμηση. Υποψιάζομαι ότι πλήρωσαν για δεύτερη μελέτη επειδή η πρώτη δεν έλεγε αυτά που ήθελαν.

Δημοσιοποιούν μόνο την έκθεση που τους ευνοεί περισσότερο.

Δεν έχω καταφέρει να αναθέσω τη δική μου τοπογραφική μελέτη, επειδή η πρόσβαση στη συγκεκριμένη έκταση είναι αποκλεισμένη και δεν μπορώ να πλησιάσω».

Η Μπάροους κατέληξε: «Αυτό δεν αφορούσε ποτέ επίθεση ή παρενόχληση. Αφορά την κλοπή της γης μου και το γεγονός ότι γνωρίζουν πως δεν έχω τα χρήματα για να τους οδηγήσω στα δικαστήρια».

Ο πατέρας Βίχροφ, ο οποίος κατάγεται από την Εσθονία και λειτουργεί σε ρωσικές ορθόδοξες κοινότητες στο Λιντς, το Μπράντφορντ, το Χαλ και το Γιορκ, δήλωσε ότι «δεν έχει τίποτα να κρύψει».

Το ζευγάρι ανέφερε αργότερα σε κοινή δήλωση: «Δεν επιθυμούμε να συζητήσουμε ή να δώσουμε στη δημοσιότητα την έκθεση για τα όρια της ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με αυτή την υπόθεση.

Η Σαμάεμ είναι ελεύθερη να κάνει και να πει ό,τι θεωρεί σωστό. Είναι δική της απόφαση και θα τη σεβαστούμε».