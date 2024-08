Κως: Ο ιδανικός προορισμός του ευ ζην

Στο νέο βίντεο Kos | A sanctuary of body and soul in the Aegean στo νησί του Ιπποκράτη που ενσωματώνει στην πράξη την έννοια του ευ ζην, ο ταξιδιώτης ξεναγείται σε όλα εκείνα τα στοιχεία που συμβάλλουν στην ευζωία: από την περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου, την οινογευσία σε αμπελώνες του νησιού, που διατηρούν ζωντανή την οινοποιητική παράδοσή του, την επίσκεψη σε καλλιέργεια αλόης, μέχρι τις χαλαρωτικές βόλτες στο εξωτικό περιβάλλον της Κω και τις θεραπευτικές βουτιές στα κρυστάλλινα νερά της.

Ο Ασκληπιός και τα Ασκληπιεία της αρχαίας Ελλάδας, μεταφέρουν την ιστορία του αρχαιολογικού χώρου, τη φιλοσοφία της ευζωίας στην αρχαιότητα και τη σπουδαιότητα της διδασκαλίας του Ιπποκράτη τη σημερινή εποχή.

