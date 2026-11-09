Η μυστηριώδης πόλη της Αυστραλίας που οι κάτοικοί της ζουν κάτω από το έδαφος

Snapshot Το Κούμπερ Πέντι στη Νότια Αυστραλία είναι γνωστό για τις υπόγειες κατοικίες του, που προστατεύουν τους κατοίκους από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και 48 βαθμούς Κελσίου το καλοκαίρι.

Οι υπόγειες κατοικίες, που φτάνουν σε βάθος έως 26 πόδια, διαθέτουν σύγχρονες ανέσεις και διατηρούν σταθερή θερμοκρασία μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου όλο το χρόνο.

Η ζωή στο Κούμπερ Πέντι είναι οικονομικότερη λόγω της μειωμένης ανάγκης για θέρμανση και ψύξη, με το κόστος μιας υπόγειας κατοικίας να είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό των επιφανειακών ακινήτων στην Αδελαΐδα.

Η πόλη φιλοξενεί περίπου 2.000 κατοίκους και προσφέρει υπόγειες εγκαταστάσεις όπως εκκλησίες, μπαρ, καζίνο, εστιατόρια και ξενοδοχείο, καθιστώντας την δημοφιλή και τουριστικό προορισμό.

Το Κούμπερ Πέντι έχει χρησιμεύσει ως σκηνικό για κινηματογραφικές παραγωγές, όπως οι ταινίες «Mad Max: Πέρα από τη Σφαίρα της Καταιγίδας», «Pitch Black» και «Mortal Kombat». Snapshot powered by AI

Η Αυστραλία φιλοξενεί μια ασυνήθιστη πόλη, όπου οι κάτοικοι ζουν σε υπόγειες κατοικίες, γνωστές ως «σκαμμένα σπίτια» (dugouts), οι οποίες τους προστατεύουν από τη ζέστη, καθώς το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Το Κούμπερ Πέντι (Coober Pedy) βρίσκεται στη Νότια Αυστραλία, περίπου 525 μίλια από την Αδελαΐδα, και αποκαλείται συχνά «πρωτεύουσα του οπάλιου στον κόσμο», λόγω των μεγάλων κοιτασμάτων πολύτιμων λίθων που διαθέτει.

Η μέση θερμοκρασία στην περιοχή κυμαίνεται μεταξύ 30 και 32 βαθμών Κελσίου, ωστόσο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μπορεί να εκτοξευθεί ακόμη και στους 48 βαθμούς. Παράλληλα, η πόλη συγκαταλέγεται στις περιοχές με τις λιγότερες βροχοπτώσεις στη χώρα, καθώς καταγράφονται κατά μέσο όρο μόλις 38 ημέρες βροχής τον χρόνο.

Το ιδιαίτερα θερμό κλίμα της ερήμου καθιστά απαραίτητη τη χρήση κλιματισμού στα κτίρια που βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Ωστόσο, οι κάτοικοι έχουν βρει έναν ευρηματικό τρόπο να αντιμετωπίζουν τη ζέστη χωρίς τη χρήση κλιματιστικών: κατασκευάζουν κατοικίες μέσα στους λόφους, κάτω από το έδαφος.

Περίπου 2.000 άνθρωποι ζουν στο Κούμπερ Πέντι, το οποίο έχει εξελιχθεί και σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό χάρη στις μοναδικές υπόγειες εγκαταστάσεις του. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται μόνο κατοικίες, αλλά και εκκλησίες, μπαρ και καταστήματα.

Κάτοικοι και επισκέπτες έχουν, μάλιστα, τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα υπόγειο καζίνο, κομμωτήρια και εστιατόρια.

Υπάρχει ακόμη και ξενοδοχείο, το Desert Cave Hotel, το οποίο διαθέτει μπαρ, αίθουσα μπιλιάρδου, εστιατόριο και κατάστημα με αναμνηστικά, όλα κάτω από την επιφάνεια της γης.

Για την κατασκευή των υπόγειων κατοικιών απαιτείται εκσκαφή σε βάθος τουλάχιστον 13 ποδιών, ώστε να αποφεύγεται η κατάρρευση της οροφής. Η βαθύτερη κατοικία φτάνει, μάλιστα, τα 26 πόδια κάτω από το έδαφος.

Τα σπίτια διαθέτουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις που θα περίμενε κανείς από μια συμβατική κατοικία, όπως ηλεκτρικό ρεύμα, τρεχούμενο νερό και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Επειδή βρίσκονται κάτω από το έδαφος και προστατεύονται από τον καυτό ήλιο, διατηρούν φυσικά πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Sun τον Ιούλιο της περασμένης χρονιάς, η γερμανικής καταγωγής Σαμπρίνα Τρόιζι ανέφερε ότι μετακόμισε στο Κούμπερ Πέντι το 2013 μαζί με την οικογένειά της και δεν μετάνιωσε ποτέ για την απόφασή της.

Όπως αποκάλυψε, η υπόγεια κατοικία της κόστισε περίπου 132.000 λίρες, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από τη μέση τιμή ενός ακινήτου στην Αδελαΐδα, η οποία ανέρχεται στις 382.000 λίρες.

Η Τρόιζι βρήκε επίσης εργασία στο ορυχείο οπάλιου και μουσείο Umoona.

«Για να μπεις στο σπίτι μας, είναι ουσιαστικά σαν να μπαίνεις μέσα σε έναν λόφο», εξήγησε.

«Είναι πολύ φθηνότερο να ζεις κάτω από το έδαφος παρά στην επιφάνεια. Κοστίζει λιγότερο, επειδή δεν χρειάζεται να θερμαίνεις ή να δροσίζεις τα δωμάτια. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι φωτισμό στο εσωτερικό.

Δεν υπάρχει κανένας εξωτερικός θόρυβος. Μόλις κλείσεις την πόρτα, τα πάντα εξαφανίζονται. Επικρατεί απόλυτο σκοτάδι και απόλυτη ησυχία, ιδανικές συνθήκες για ύπνο. Λατρεύω να κοιμάμαι κάτω από το έδαφος».

Καθώς ο καιρός παραμένει ξηρός και ζεστός καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, η ίδια αστειεύτηκε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος να κοιτάξει κανείς έξω από το παράθυρο προτού φύγει από το σπίτι.

«Μπορείς απλώς να αφήσεις την ομπρέλα σου στο σπίτι», είπε χαρακτηριστικά.

Στην επιφάνεια, το Κούμπερ Πέντι διαθέτει επίσης ένα δημοφιλές γήπεδο γκολφ, το οποίο δεν έχει καθόλου γρασίδι. Μάλιστα, οι παίκτες πρέπει να κουβαλούν μαζί τους ένα μικρό κομμάτι χλοοτάπητα, προκειμένου να τοποθετούν πάνω του την μπάλα για το πρώτο χτύπημα.

Σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τις υψηλές θερμοκρασίες, οι περισσότερες παρτίδες γκολφ πραγματοποιούνται τη νύχτα, με τη χρήση ειδικών μπαλών που φωσφορίζουν στο σκοτάδι.

Η περιοχή έχει γίνει, επίσης, αγαπημένος προορισμός κινηματογραφικών παραγωγών, χάρη στα εντυπωσιακά τοπία της. Εκεί έχουν γυριστεί, μεταξύ άλλων, η ταινία «Mad Max: Πέρα από τη Σφαίρα της Καταιγίδας» του 1985, η ταινία επιστημονικής φαντασίας και τρόμου «Pitch Black» του 2000 με πρωταγωνιστή τον Βιν Ντίζελ, καθώς και το «Mortal Kombat».