Η μυστηριώδης πόλη της Αυστραλίας που οι κάτοικοί της ζουν κάτω από το έδαφος

Το Κούμπερ Πέντι (Coober Pedy) βρίσκεται στη Νότια Αυστραλία, περίπου 525 μίλια από την Αδελαΐδα, και αποκαλείται συχνά «πρωτεύουσα του οπάλιου στον κόσμο», λόγω των μεγάλων κοιτασμάτων πολύτιμων λίθων που διαθέτει

Δημήτρης Δρίζος

Η μυστηριώδης πόλη της Αυστραλίας που οι κάτοικοί της ζουν κάτω από το έδαφος
TRAVEL
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Κούμπερ Πέντι στη Νότια Αυστραλία είναι γνωστό για τις υπόγειες κατοικίες του, που προστατεύουν τους κατοίκους από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και 48 βαθμούς Κελσίου το καλοκαίρι.
  • Οι υπόγειες κατοικίες, που φτάνουν σε βάθος έως 26 πόδια, διαθέτουν σύγχρονες ανέσεις και διατηρούν σταθερή θερμοκρασία μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου όλο το χρόνο.
  • Η ζωή στο Κούμπερ Πέντι είναι οικονομικότερη λόγω της μειωμένης ανάγκης για θέρμανση και ψύξη, με το κόστος μιας υπόγειας κατοικίας να είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό των επιφανειακών ακινήτων στην Αδελαΐδα.
  • Η πόλη φιλοξενεί περίπου 2.000 κατοίκους και προσφέρει υπόγειες εγκαταστάσεις όπως εκκλησίες, μπαρ, καζίνο, εστιατόρια και ξενοδοχείο, καθιστώντας την δημοφιλή και τουριστικό προορισμό.
  • Το Κούμπερ Πέντι έχει χρησιμεύσει ως σκηνικό για κινηματογραφικές παραγωγές, όπως οι ταινίες «Mad Max: Πέρα από τη Σφαίρα της Καταιγίδας», «Pitch Black» και «Mortal Kombat».
Snapshot powered by AI

Η Αυστραλία φιλοξενεί μια ασυνήθιστη πόλη, όπου οι κάτοικοι ζουν σε υπόγειες κατοικίες, γνωστές ως «σκαμμένα σπίτια» (dugouts), οι οποίες τους προστατεύουν από τη ζέστη, καθώς το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Το Κούμπερ Πέντι (Coober Pedy) βρίσκεται στη Νότια Αυστραλία, περίπου 525 μίλια από την Αδελαΐδα, και αποκαλείται συχνά «πρωτεύουσα του οπάλιου στον κόσμο», λόγω των μεγάλων κοιτασμάτων πολύτιμων λίθων που διαθέτει.

Η μέση θερμοκρασία στην περιοχή κυμαίνεται μεταξύ 30 και 32 βαθμών Κελσίου, ωστόσο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μπορεί να εκτοξευθεί ακόμη και στους 48 βαθμούς. Παράλληλα, η πόλη συγκαταλέγεται στις περιοχές με τις λιγότερες βροχοπτώσεις στη χώρα, καθώς καταγράφονται κατά μέσο όρο μόλις 38 ημέρες βροχής τον χρόνο.

Το ιδιαίτερα θερμό κλίμα της ερήμου καθιστά απαραίτητη τη χρήση κλιματισμού στα κτίρια που βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Ωστόσο, οι κάτοικοι έχουν βρει έναν ευρηματικό τρόπο να αντιμετωπίζουν τη ζέστη χωρίς τη χρήση κλιματιστικών: κατασκευάζουν κατοικίες μέσα στους λόφους, κάτω από το έδαφος.

Περίπου 2.000 άνθρωποι ζουν στο Κούμπερ Πέντι, το οποίο έχει εξελιχθεί και σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό χάρη στις μοναδικές υπόγειες εγκαταστάσεις του. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται μόνο κατοικίες, αλλά και εκκλησίες, μπαρ και καταστήματα.

Κάτοικοι και επισκέπτες έχουν, μάλιστα, τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα υπόγειο καζίνο, κομμωτήρια και εστιατόρια.

Υπάρχει ακόμη και ξενοδοχείο, το Desert Cave Hotel, το οποίο διαθέτει μπαρ, αίθουσα μπιλιάρδου, εστιατόριο και κατάστημα με αναμνηστικά, όλα κάτω από την επιφάνεια της γης.

Για την κατασκευή των υπόγειων κατοικιών απαιτείται εκσκαφή σε βάθος τουλάχιστον 13 ποδιών, ώστε να αποφεύγεται η κατάρρευση της οροφής. Η βαθύτερη κατοικία φτάνει, μάλιστα, τα 26 πόδια κάτω από το έδαφος.

Τα σπίτια διαθέτουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις που θα περίμενε κανείς από μια συμβατική κατοικία, όπως ηλεκτρικό ρεύμα, τρεχούμενο νερό και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Επειδή βρίσκονται κάτω από το έδαφος και προστατεύονται από τον καυτό ήλιο, διατηρούν φυσικά πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Sun τον Ιούλιο της περασμένης χρονιάς, η γερμανικής καταγωγής Σαμπρίνα Τρόιζι ανέφερε ότι μετακόμισε στο Κούμπερ Πέντι το 2013 μαζί με την οικογένειά της και δεν μετάνιωσε ποτέ για την απόφασή της.

screenshot-2026-11-09-104455.jpg

Όπως αποκάλυψε, η υπόγεια κατοικία της κόστισε περίπου 132.000 λίρες, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από τη μέση τιμή ενός ακινήτου στην Αδελαΐδα, η οποία ανέρχεται στις 382.000 λίρες.

Η Τρόιζι βρήκε επίσης εργασία στο ορυχείο οπάλιου και μουσείο Umoona.

«Για να μπεις στο σπίτι μας, είναι ουσιαστικά σαν να μπαίνεις μέσα σε έναν λόφο», εξήγησε.

«Είναι πολύ φθηνότερο να ζεις κάτω από το έδαφος παρά στην επιφάνεια. Κοστίζει λιγότερο, επειδή δεν χρειάζεται να θερμαίνεις ή να δροσίζεις τα δωμάτια. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι φωτισμό στο εσωτερικό.

Δεν υπάρχει κανένας εξωτερικός θόρυβος. Μόλις κλείσεις την πόρτα, τα πάντα εξαφανίζονται. Επικρατεί απόλυτο σκοτάδι και απόλυτη ησυχία, ιδανικές συνθήκες για ύπνο. Λατρεύω να κοιμάμαι κάτω από το έδαφος».

vbbb.jpg

Καθώς ο καιρός παραμένει ξηρός και ζεστός καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, η ίδια αστειεύτηκε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος να κοιτάξει κανείς έξω από το παράθυρο προτού φύγει από το σπίτι.

«Μπορείς απλώς να αφήσεις την ομπρέλα σου στο σπίτι», είπε χαρακτηριστικά.

Στην επιφάνεια, το Κούμπερ Πέντι διαθέτει επίσης ένα δημοφιλές γήπεδο γκολφ, το οποίο δεν έχει καθόλου γρασίδι. Μάλιστα, οι παίκτες πρέπει να κουβαλούν μαζί τους ένα μικρό κομμάτι χλοοτάπητα, προκειμένου να τοποθετούν πάνω του την μπάλα για το πρώτο χτύπημα.

Σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τις υψηλές θερμοκρασίες, οι περισσότερες παρτίδες γκολφ πραγματοποιούνται τη νύχτα, με τη χρήση ειδικών μπαλών που φωσφορίζουν στο σκοτάδι.

Η περιοχή έχει γίνει, επίσης, αγαπημένος προορισμός κινηματογραφικών παραγωγών, χάρη στα εντυπωσιακά τοπία της. Εκεί έχουν γυριστεί, μεταξύ άλλων, η ταινία «Mad Max: Πέρα από τη Σφαίρα της Καταιγίδας» του 1985, η ταινία επιστημονικής φαντασίας και τρόμου «Pitch Black» του 2000 με πρωταγωνιστή τον Βιν Ντίζελ, καθώς και το «Mortal Kombat».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο πραγματικός κίνδυνος από τις επιθέσεις σε ψυγεία σούπερ μάρκετ και απειλές για βόμβες σε πτήσεις - Μπορεί να αμυνθεί η Ευρώπη;

11:29LIFESTYLE

«Μία γλυκιά Κυριακή» - Η Κάιλι Τζένερ ποζάρει με αποκαλυπτικό αθλητικό σύνολο και αναδεικνύει τη σιλουέτα της

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είναι έντιμο άτομο», λέει για τον CEO της Nvidia μετά το σκάνδαλο κατασκοπείας

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Κηφισίας: Ανατροπή οχήματος στο ύψος του «Υγεία» - Μποτιλιάρισμα στο σημείο

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Παντρεμένος ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη για να παντρευτεί: Τον «έκαψαν» οι προσκλήσεις γάμου στο Facebook

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Κλίμα 2026: «Εκτός ελέγχου» – Ο WMO προειδοποιεί ότι το Ελ Νίνιο αλλάζει τον καιρό παγκοσμίως

11:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες, πρέπει να κάνουμε περισσότερα

11:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ σε συνταξιούχους: Πότε θα δοθεί - Οι δικαιούχοι

11:04LIFESTYLE

Εριέττα Μαυρουδή: «Δεν αισθάνθηκα ποτέ μητρότητα» - Όσα είπε για την κόρη της, Ναταλία Γερμανού

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε καφετέρια στο Ενετικό Λιμάνι - Δύο τραυματίες

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή ΠΑΣΟΚ για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

10:51TRAVEL

Η μυστηριώδης πόλη της Αυστραλίας που οι κάτοικοί της ζουν κάτω από το έδαφος

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Cupra Raval διεκδικεί τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Από καταγγελία που έφτασε στο γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού «ξετυλίχθηκε» το κουβάρι της απάτης «μαμούθ»

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ηπείρου με έμφαση στην αποκέντρωση παρουσιάζει ο Τσίπρας

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Κοκορέτσι: Στη 2η θέση παγκοσμίως το ελληνικό έδεσμα σύμφωνα με το TasteAtlas - Ψηλά και το φρυγαδέλι με τη μαγειρίτσα

10:36WHAT THE FACT

Δυσάρεστη μυρωδιά από το πλυντήριο; Το συνηθισμένο λάθος που μπορεί να προκαλεί το πρόβλημα

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πρώτοι στις δημοσκοπήσεις Λεπέν και Μελανσόν

10:32WHAT THE FACT

Κέρδισε ιδιωτικό νησί σε διαγωνισμό της Haribo το 2005 και 21 χρόνια μετά το πουλά για 220.000 ευρώ

10:29ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Overload»: Το μυστικό ρωσικό δίκτυο που χρησιμοποίησε τις ταραχές στη Γαλλία για να αποδυναμώσει τη κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ώρα Εθνικής Ελλάδος: Οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης» για το Nations League

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Από καταγγελία που έφτασε στο γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού «ξετυλίχθηκε» το κουβάρι της απάτης «μαμούθ»

09:02LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο σπουδαίος ηθοποιός

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: «Χτυπήθηκε» ο εμβληματικός πύργος της Aramco από πυραυλική επίθεση των Χούθι

09:27WHAT THE FACT

Πληρώνετε με κάρτα; Το λάθος του ενός δευτερολέπτου που μπορεί να σας κοστίσει χρήματα

09:52WHAT THE FACT

Η σκοτεινή θυσία της οικογένειας Κένεντι: Υπέβαλαν την αδελφή του JFK σε λοβοτομή για να μην εμποδίσει την προεδρία του

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δεμένη ήταν η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα - Νεκρή τουλάχιστον τρεις ημέρες

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 25άρια τις επόμενες ημέρες - Πού θα ανέβει ραγδαία ο υδράργυρος

08:39ΑΠΟΨΕΙΣ

Κόκκινα δάνεια, servicers και 120 δόσεις: Οι νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, τα δικαιώματα των οφειλετών και οι παγίδες των ρυθμίσεων

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αεροχείμαρρος του Ατλαντικού ενισχύεται και... απειλεί - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

09:30LIFESTYLE

«Να σας αγαπούν γι’ αυτό που είστε και όχι γι’ αυτό που θέλουν να γίνεται» - Έκλεισε 16 χρόνια γάμου με τον Τάσο Μητρόπουλο - Η συγκινητική ανάρτησή της

14:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Ακύρωσε την παρουσία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λόγω προβλήματος υγείας

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Κρακοβία: Πέθανε ο 24χρονος δράστης του μακελειού που σκότωσε εννιά ανθρώπους

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή ΠΑΣΟΚ για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

11:04LIFESTYLE

Εριέττα Μαυρουδή: «Δεν αισθάνθηκα ποτέ μητρότητα» - Όσα είπε για την κόρη της, Ναταλία Γερμανού

11:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ σε συνταξιούχους: Πότε θα δοθεί - Οι δικαιούχοι

10:51TRAVEL

Η μυστηριώδης πόλη της Αυστραλίας που οι κάτοικοί της ζουν κάτω από το έδαφος

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Παντρεμένος ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη για να παντρευτεί: Τον «έκαψαν» οι προσκλήσεις γάμου στο Facebook

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ