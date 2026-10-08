Είναι επικίνδυνο να φάτε ένα αυγό που επιπλέει; Τι δείχνει και τι όχι το τεστ του νερού

Τεστ πλευστότητας αυγού: Σημαίνει ποτέ ότι το αυγό είναι ακατάλληλο για κατανάλωση;

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Είναι επικίνδυνο να φάτε ένα αυγό που επιπλέει; Τι δείχνει και τι όχι το τεστ του νερού
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Ένα αυγό που επιπλέει στο νερό είναι συνήθως παλαιότερο, αλλά η πλευστότητα δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι επικίνδυνο να καταναλωθεί. Αντίστοιχα, ένα αυγό που βυθίζεται μπορεί να περιέχει επιβλαβή βακτήρια.

Το γνωστό σπιτικό τεστ παρέχει μια ένδειξη για την ηλικία του αυγού. Η απόφαση για την κατανάλωσή του απαιτεί προσοχή και ως προς τον τρόπο αποθήκευσης, την κατάστασή του και το μαγείρεμα.

Γιατί τα παλιότερα αυγά επιπλέουν;

Ένα αυγό επιπλέει όταν ο θύλακας αέρα στο εσωτερικό του τσοφλιού του γίνει αρκετά μεγάλος ώστε να του προσδώσει άνωση.

Αυτός ο θύλακας μεγαλώνει καθώς το αυγό παλιώνει. Όταν αποκτήσει επαρκές μέγεθος, το αυγό μπορεί να ανέβει στην επιφάνεια του νερού.

Το αποτέλεσμα δεν σας δείχνει ακριβώς πόσων ημερών είναι το αυγό. Το σημαντικότερο είναι ότι το νερό δεν μπορεί να αποκαλύψει την παρουσία βακτηρίων. Ένα αυγό που επιπλέει μπορεί να είναι κατάλληλο για κατανάλωση, αλλά το τεστ του νερού από μόνο του δεν αρκεί για να ληφθεί αυτή η απόφαση.

Είναι πάντα ασφαλές ένα αυγό που βυθίζεται;

Όχι. Ακόμη και τα φρέσκα αυγά με καθαρά τσόφλια χωρίς ρωγμές μπορεί να περιέχουν σαλμονέλα, η οποία μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση.

Η φρεσκάδα και η βακτηριακή επιμόλυνση είναι διαφορετικά ζητήματα. Ένα αυγό μπορεί να φαίνεται φυσιολογικό ενώ φέρει βακτήρια, επομένως η βύθισή του δεν αποτελεί εγγύηση ασφάλειας.

Η ίδια διάκριση ισχύει και για την μυρωδιά. Μια δυσάρεστη οσμή αποτελεί λόγο απόρριψης του αυγού, αλλά η απουσία της δεν διασφαλίζει ότι το αυγό είναι απαλλαγμένο από σαλμονέλα. Η μυρωδιά και η εμφάνιση μπορούν να αποκαλύψουν αν το αυγό έχει χαλάσει, αλλά δεν μπορούν να αποκλείσουν με βεβαιότητα την παρουσία επιβλαβών βακτηρίων.

Τι πρέπει να ελέγξετε πριν χρησιμοποιήσετε ένα αυγό

Ελέγξτε τη συσκευασία, το τσόφλι και το ιστορικό αποθήκευσης αντί να βασίζεστε σε… ένα μπολ με νερό. Χρήσιμοι έλεγχοι είναι οι εξής:

  • Διαβάστε την ημερομηνία και τις οδηγίες αποθήκευσης στη χάρτινη συσκευασία.
  • Αποφύγετε αυγά με ραγισμένα ή κατεστραμμένα τσόφλια.
  • Απορρίψτε το αυγό εάν, αφού το σπάσετε, διαπιστώσετε δυσάρεστη οσμή ή ασυνήθιστη εμφάνιση.

Μην χρησιμοποιείτε το τεστ πλευστότητας, για να παραβλέψετε τυχόν ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης του αυγού.

Σπάζοντας το αυγό σε ένα ξεχωριστό μπολ πριν το προσθέσετε στα υπόλοιπα υλικά, μπορείτε να εντοπίσετε τυχόν αλλοίωση χωρίς να επηρεάσετε το σύνολο της συνταγής. Ακόμη και αν ένα αυγό φαίνεται φυσιολογικό, απαιτεί κατάλληλο χειρισμό και μαγείρεμα.

Πώς πρέπει να αποθηκεύονται τα αυγά στο σπίτι;

Διατηρείτε τα αυγά σε δροσερό μέρος, κατά προτίμηση στο ψυγείο, και αποφεύγετε τις επαναλαμβανόμενες μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) συνιστά τη διατήρηση των φρέσκων αυγών σε δροσερό μέρος ή στο ψυγείο και την μη πλύση τους πριν από την αποθήκευση. Ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. Η διατήρηση των αυγών στην αρχική τους συσκευασία διασφαλίζει επίσης ότι παραμένουν ορατές οι πληροφορίες για την ημερομηνία λήξης.

Το πλύσιμο μπορεί να καταστρέψει το προστατευτικό στρώμα του κελύφους και να ευνοήσει την επιμόλυνση. Αντ' αυτού, πλένετε τα χέρια σας μετά τον χειρισμό των αυγών και καθαρίζετε τα σκεύη και τις επιφάνειες εργασίας που έχουν έρθει σε επαφή με ωμό αυγό. Κρατάτε τα ωμά αυγά μακριά από τρόφιμα που πρόκειται να καταναλωθούν άμεσα και χωρίς να μαγειρευτούν περαιτέρω.

τεστ φρεσκαδας αυγου στο νερο

Τι καθιστά ασφαλέστερο το μαγείρεμα των αυγών;

Μαγειρεύετε τα αυγά μέχρι να σταθεροποιηθούν τόσο το ασπράδι όσο και ο κρόκος, και μαγειρεύετε καλά τα πιάτα που περιέχουν αυγά.

Για συνταγές που περιλαμβάνουν ωμό ή μερικώς μαγειρεμένο αυγό, όπως η σπιτική μαγιονέζα, χρησιμοποιείτε παστεριωμένα αυγά ή παστεριωμένα προϊόντα αυγού που προορίζονται γι’ αυτόν τον σκοπό.

Το καλό μαγείρεμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα μικρά παιδιά, τους ηλικιωμένους, τις εγκύους και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής τροφιμογενούς νόσου.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο καιρό μπορούν να διατηρηθούν στο ψυγείο τα βρασμένα αυγά;

Τοποθετήστε τα στο ψυγείο εντός 2 ωρών από το μαγείρεμα και καταναλώστε τα εντός μίας εβδομάδας. Ο ΕΦΕΤ συνιστά επίσης τη διατήρηση των βρασμένων αυγών χωριστά από τα ωμά.

Μπορούμε να καταψύξουμε ωμά αυγά για να αποφύγουμε τη σπατάλη;

Ναι, αλλά αφαιρέστε πρώτα το τσόφλι. Χτυπήστε τα ολόκληρα αυγά πριν τα καταψύξετε σε καθαρό, αεροστεγές δοχείο· τα ασπράδια μπορούν επίσης να καταψυχθούν ξεχωριστά. Καταψύχετε τα αυγά όσο είναι ακόμη κατάλληλα για χρήση.

Συμπέρασμα

Θεωρήστε το τεστ πλευστότητας ως μια ένδειξη για την ηλικία του αυγού. Για ασφαλέστερα γεύματα, βασιστείτε στην κατάλληλη αποθήκευση, στα άθικτα τσόφλια, στην υγιεινή προετοιμασία και στο καλό μαγείρεμα.

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