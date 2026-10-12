Πορτοκαλί ή μωβ γλυκοπατάτες; Πώς το χρώμα επηρεάζει τη διατροφική τους αξία

Οι πορτοκαλί και οι μωβ γλυκοπατάτες έχουν διαφορετικά διατροφικά πλεονεκτήματα, τα οποία αντικατοπτρίζονται στις χρωστικές ουσίες, που δίνουν χρώμα στη σάρκα τους. Οι πορτοκαλί ποικιλίες είναι γενικά πιο πλούσιες σε β-καροτένιο, ενώ οι μωβ περιέχουν περισσότερες ανθοκυανίνες.

Η κατανόηση αυτής της διαφοράς μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τι θα φάτε, χωρίς να αντιμετωπίζετε κάποιο από τα δύο χρώματα ως «υπερτροφή» που υπερέχει της άλλης.

Τι υποδηλώνει η πορτοκαλί σάρκα;

Οι γλυκοπατάτες με πορτοκαλί σάρκα αποτελούν εξαιρετική πηγή β-καροτενίου, το οποίο ο οργανισμός μπορεί να μετατρέψει σε βιταμίνη Α. Η βιταμίνη αυτή υποστηρίζει τη φυσιολογική όραση, την λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και την ανάπτυξη και εξέλιξη του οργανισμού.

Το β-καροτένιο ανήκει σε μια ομάδα φυτικών χρωστικών, που ονομάζονται καροτενοειδή. Είναι υπεύθυνο για το μεγαλύτερο μέρος του πορτοκαλί χρώματος, καθιστώντας τις πορτοκαλί γλυκοπατάτες έναν χρήσιμο τρόπο πρόσληψης αυτού του θρεπτικού συστατικού μέσω της διατροφής.

Τι διαφέρει στη μωβ σάρκα;

Οι γλυκοπατάτες με μωβ σάρκα είναι πιο πλούσιες σε ανθοκυανίνες, φυτικές χρωστικές με αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Το χρώμα τους υποδηλώνει έναν διαφορετικό συνδυασμό ενώσεων και όχι απλώς μια πιο συμπυκνωμένη εκδοχή της πορτοκαλί γλυκοπατάτας.

Η αντιοξειδωτική τους δράση αναφέρεται στην ικανότητα εξουδετέρωσης ορισμένων δραστικών μορίων.

Οι ποσότητες αυτών των ενώσεων ποικίλλουν επίσης ανάλογα με την ποικιλία και τον τρόπο προετοιμασίας. Η κατηγοριοποίηση με βάση το χρώμα δεν μπορεί να αποκαλύψει την ακριβή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά κάθε γλυκοπατάτας που πωλείται στα καταστήματα.

Καθιστά αυτό τις μωβ γλυκοπατάτες πιο υγιεινές;

Δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής: ένα ισχυρότερο αποτέλεσμα σε μια δοκιμή αντιοξειδωτικής δράσης δεν συνεπάγεται απαραίτητα μεγαλύτερο όφελος για την υγεία.

Για παράδειγμα, μια εργαστηριακή σύγκριση του 2023 σε μαγειρεμένες γλυκοπατάτες έδειξε υψηλότερη αντιοξειδωτική δράση στην μωβ ποικιλία σε σχέση με τις πορτοκαλί και λευκές ποικιλίες που εξετάστηκαν. Ο τρόπος μαγειρέματος επηρέασε επίσης τα αποτελέσματα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα τροφίμων και όχι ανθρώπους. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τη διαφορά στη σύσταση, αλλά ΔΕΝ αποδεικνύουν ότι η επιλογή μωβ αντί για πορτοκαλί γλυκοπατάτας προλαμβάνει τον διαβήτη, τον καρκίνο ή τις καρδιακές παθήσεις.

Οι πορτοκαλί γλυκοπατάτες παραμένουν πολύτιμη πηγή β-καροτενίου. Η εναλλαγή μεταξύ των δύο ειδών προσφέρει ποικιλία, χωρίς να απαιτείται διατροφική κατάταξη.

Τι κοινό έχουν τα δύο χρώματα;

Και τα δύο είναι αμυλούχα τρόφιμα που μπορούν να προσφέρουν φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα σε ένα γεύμα. Οι γλυκοπατάτες μπορούν να προσφέρουν βιταμίνη C και κάλιο, πέρα από τις ενώσεις που σχετίζονται με το χρώμα τους.

Το μωβ χρώμα δεν καθιστά τη γλυκοπατάτα ελεύθερη υδατανθράκων. Το πορτοκαλί χρώμα δεν την καθιστά ακατάλληλη, επειδή απλώς έχει γλυκιά γεύση. Το μέγεθος της μερίδας και τα υπόλοιπα στοιχεία του γεύματος εξακολουθούν να έχουν σημασία.

Αντιμετωπίστε οποιαδήποτε ποικιλία ως την πηγή αμύλου του γεύματος. Για παράδειγμα, σερβίρετέ τη με φασόλια και λαχανικά ή με ψάρι και σαλάτα.

Πώς να τις μαγειρέψετε

Επιλέξτε έναν τρόπο μαγειρέματος που προτιμάτε και δώστε προσοχή στα υλικά που προσθέτετε. Το βράσιμο, το ψήσιμο στον φούρνο και το μαγείρεμα στον φούρνο μικροκυμάτων αποτελούν πρακτικές επιλογές.

Μια ανασκόπηση σχετικά με τη σύσταση και την επεξεργασία της γλυκοπατάτας περιγράφει πώς το μαγείρεμα μεταβάλλει τις φυτικές ενώσεις, με επιδράσεις που εξαρτώνται από την ποικιλία, την μέθοδο και τις συνθήκες μαγειρέματος. Δεν υπάρχει μία και μοναδική τεχνική, που να διατηρεί άριστα όλα τα θρεπτικά συστατικά. Για τα καθημερινά γεύματα:

Χρησιμοποιήστε βότανα, μπαχαρικά και μέτριες ποσότητες ελαιόλαδου για γεύση.

Αποφύγετε την τακτική προσθήκη ζάχαρης, σιροπιού ή μεγάλης ποσότητας βουτύρου.

Σερβίρετε τα μαγειρεμένα κομμάτια σε σούπες, σαλάτες ή ως συνοδευτικό μιας πηγής πρωτεΐνης.

Μια απλά μαγειρεμένη πορτοκαλί γλυκοπατάτα μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη επιλογή, ακόμη και όταν δεν είναι διαθέσιμες οι μωβ ποικιλίες.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να καταναλωθεί η φλούδα;

Ναι. Τρίψτε την καλά πριν από το μαγείρεμα. Η φλούδα είναι βρώσιμη, επομένως το ξεφλούδισμα αποτελεί θέμα προτίμησης και όχι προϋπόθεση.

Πώς πρέπει να αποθηκεύονται οι ωμές γλυκοπατάτες;

Φυλάξτε τις σε δροσερό, ξηρό και σκοτεινό μέρος. Επιλέξτε σφιχτές πατάτες, χωρίς μαλακά σημεία ή ρωγμές. Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από τις συνθήκες, γι' αυτό ελέγχετε τις πατάτες αντί να βασίζεστε μόνο στην ημερομηνία αγοράς.

Συμπέρασμα

Επιλέξτε την πορτοκαλί ποικιλία για τη συνεισφορά της σε β-καροτένιο και την μωβ για τις ανθοκυανίνες της ή απολαύστε και τις δύο μαζί. Το μαγείρεμα, οι μερίδες και η διατροφική ποικιλία αποτελούν πιο χρήσιμο οδηγό από το χρώμα και μόνο.

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