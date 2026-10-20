Γιατί πρέπει να βγάζετε τους φακούς επαφής πριν κάνετε ντους - Τι να κάνετε αν βραχούν

Το ντους με φακούς επαφής εκθέτει τα μάτια σας σε έναν κίνδυνο μόλυνσης, ακόμη και όταν το νερό φαίνεται καθαρό. Η πρακτική συμβουλή είναι απλή: αφαιρέστε τους φακούς πριν από το ντους και τοποθετήστε τους ξανά μετά, έχοντας καθαρά και στεγνά χέρια.

Αν το ξεχάσετε, η άμεση αφαίρεση και η κατάλληλη φροντίδα των φακών μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση του κινδύνου.

Γιατί το νερό του ντους αποτελεί πρόβλημα για τους φακούς επαφής;

Το νερό της βρύσης δεν είναι αποστειρωμένο και οι φακοί επαφής μπορούν να καταστήσουν το μάτι πιο ευάλωτο στα μικρόβια που ενδέχεται αυτό να περιέχει.

Το νερό μπορεί να προκαλέσει διόγκωση στους μαλακούς φακούς, αλλοίωση του σχήματός τους και προσκόλλησή τους στο μάτι. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον κερατοειδή (τη διαφανή επιφάνεια στο μπροστινό μέρος του ματιού), καθιστώντας ευκολότερη την μόλυνση από μικροοργανισμούς.

Μια ανησυχία είναι η κερατίτιδα από Acanthamoeba, μια λοίμωξη που προκαλείται από έναν μικροσκοπικό οργανισμό που βρίσκεται στο νερό. Είναι σπάνια, αλλά μπορεί να είναι δύσκολη στη θεραπεία και ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην όραση.

Η συμβουλή για την αφαίρεση των φακών ισχύει ακόμη και για ένα γρήγορο ντους. Η σύντομη έκθεση δεν αποτελεί αξιόπιστο μέτρο ασφαλείας, αν και το γεγονός ότι κάνατε κατά λάθος ντους φορώντας φακούς δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα εμφανίσετε μόλυνση.

Τι πρέπει να κάνετε αν βραχούν οι φακοί επαφής σας;

Αφαιρέστε τους το συντομότερο δυνατό, αφού πρώτα πλύνετε και στεγνώσετε καλά τα χέρια σας.

Το τι ακολουθεί εξαρτάται από τον τύπο των φακών:

Φακοί ημερήσιας αντικατάστασης : Πετάξτε τους. Είναι σχεδιασμένοι για μία μόνο χρήση.

: Πετάξτε τους. Είναι σχεδιασμένοι για μία μόνο χρήση. Φακοί πολλαπλών χρήσεων: Πετάξτε τους ή καθαρίστε και απολυμάνετέ τους κατά τη διάρκεια της νύχτας πριν τους ξαναφορέσετε. Χρησιμοποιήστε το σύστημα φροντίδας που συνιστάται για τους φακούς σας και ακολουθήστε πιστά όλες τις οδηγίες του.

Όσο οι φακοί είναι εκτός ματιών χρησιμοποιήστε τα γυαλιά σας. Μην συντομεύετε τη διαδικασία απολύμανσης, επειδή βιάζεστε να φύγετε από το σπίτι.

Χρησιμοποιήστε φρέσκο διάλυμα απολύμανσης. Μην το προσθέτετε σε παλιό διάλυμα που βρίσκεται ήδη στη θήκη. Το διάλυμα απολύμανσης δεν αποτελεί θεραπεία για ένα ήδη ερεθισμένο ή μολυσμένο μάτι.

Ποια συμπτώματα χρήζουν άμεσης αξιολόγησης από οφθαλμίατρο;

Ένα κόκκινο μάτι σε άτομο που φορά φακούς επαφής απαιτεί άμεση αξιολόγηση, ακόμη και αν η ενόχληση φαίνεται αρχικά ήπια.

Αφαιρέστε τους φακούς και φροντίστε να εξεταστείτε από οφθαλμίατρο την ίδια κιόλας ημέρα. Αναζητήστε άμεσα αξιολόγηση σε κάποια υπηρεσία επειγόντων οφθαλμολογικών περιστατικών ή σε νοσοκομείο, εάν η ερυθρότητα συνοδεύεται από αλλαγή στην όραση ή πόνο κατά την έκθεση στο φως. Ο έντονος οφθαλμικός πόνος απαιτεί επίσης επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Ενημερώστε τον οφθαλμίατρο ότι φοράτε φακούς επαφής και αναφέρετε εάν πρόσφατα κάνατε ντους, κολυμπήσατε ή εκτεθήκατε με άλλον τρόπο σε νερό ενώ τους φορούσατε.

Μην επανατοποθετείτε τους φακούς και μην περιμένετε να ολοκληρωθεί ο κύκλος απολύμανσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, για να δείτε αν θα βελτιωθούν τα συμπτώματα. Ο καθαρισμός ενός φακού δεν μπορεί να θεραπεύσει μια λοίμωξη που έχει ήδη εκδηλωθεί στο μάτι.

Άλλα πρακτικά μέτρα πρόληψης

Εντάξτε την αφαίρεση των φακών στη ρουτίνα του ντους σας, αντί να βασίζεστε στο να το θυμηθείτε τη στιγμή που τρέχει το νερό.

Αν κάνετε ντους το πρωί, βάλτε τους φακούς σας μετά. Αν κάνετε ντους το βράδυ, αφαιρέστε τους εκ των προτέρων και φορέστε τα γυαλιά σας. Έχετε πάντα διαθέσιμα εφεδρικά γυαλιά και φροντίστε να στεγνώνετε εντελώς τα χέρια σας πριν αγγίξετε τους φακούς.

Κρατήστε το νερό μακριά και από τη θήκη φύλαξης: καθαρίστε την με το συνιστώμενο διάλυμα και αφήστε τη να στεγνώσει σύμφωνα με τις οδηγίες.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ασφαλής η χρήση ημερήσιων φακών επαφής (μιας χρήσης) κατά τη διάρκεια του ντους;

Όχι. Μια μελέτη τύπου «ασθενών-μαρτύρων» (case-control study), που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ophthalmology, έδειξε ότι το ντους με φακούς επαφής συνδέεται με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης κερατίτιδας από Acanthamoeba, ακόμη και σε χρήστες ημερήσιων φακών. Το εύρημα αυτό ενισχύει τη σύσταση για αποφυγή επαφής με το νερό, ωστόσο, δεν υπολογίζει την πιθανότητα λοίμωξης από ένα και μόνο ντους.

Μπορεί ο αποστειρωμένος φυσιολογικός ορός να αντικαταστήσει το διάλυμα απολύμανσης;

Όχι. Ο αποστειρωμένος φυσιολογικός ορός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ξέβγαλμα των φακών (εφόσον το προβλέπουν οι οδηγίες φροντίδας τους), αλλά δεν τους απολυμαίνει. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο σύστημα απολύμανσης για τον τύπο των φακών σας, τηρώντας τον προβλεπόμενο χρόνο εμβάπτισης.

Συμπέρασμα

Αφαιρείτε τους φακούς επαφής πριν από το ντους και διατηρείτε τους μακριά από το νερό κατά τη διαδικασία καθαρισμού και φύλαξης. Σε περίπτωση που βραχούν κατά λάθος, αφαιρέστε τους αμέσως και ακολουθήστε τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την απόρριψη ή την απολύμανσή τους. Εάν παρουσιαστεί ερυθρότητα, πόνος ή αλλαγή στην όραση, απαιτείται ιατρική αξιολόγηση και όχι απλώς καλύτερος καθαρισμός των φακών.

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