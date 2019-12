Επίτιμος Διδάκτορας της Ιατρικής του ΑΠΘ ο Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά της Pfizer

Ο Δρ. Μπουρλά αναγορεύεται σήμερα το βράδυ, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην Τελετή Αναγόρευσης θα απευθύνουν χαιρετισμό ο πρύτανης του ΑΠΘ Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητής Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, ο πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Καθηγητής Αστέριος Ι. Καραγιάννη, ενώ τον έπαινο του τιμώμενου προσώπου θα εκφωνήσει ο Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής Δημήτριος Κούβελας. Η ομιλία του Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά θα έχει θέμα «Σκέψεις για το μέλλον της Βιο-φαρμακευτικής έρευνας / Reflections on the future of Biopharmaceutical research».

Ο Δρ. Μπουρλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στην Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου αποφοίτησε το 1986. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή το 1991 στην ίδια Σχολή, στο αντικείμενο της Βιοτεχνολογίας της Αναπαραγωγής, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Παύλου Τσακάλωφ.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην εταιρεία Pfizer στην Ελλάδα το 1993 και 3 χρόνια αργότερα μετακινήθηκε στις Βρυξέλλες ξεκινώντας μια διεθνή καριέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας εργάστηκε και στις πέντε ηπείρους, ενώ έζησε σε 8 διαφορετικές πόλεις, 5 διαφορετικών χωρών. Το 2001 μετέβη στις ΗΠΑ, όπου ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Μάρκετινγκ. Το 2006 επανήλθε στην Ευρώπη και ανέλαβε Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Τμήματος της εταιρείας με έδρα το Παρίσι, ενώ αργότερα ορίστηκε ως υπεύθυνος για την Ασία, την Αφρική και τις χώρες του Ειρηνικού ωκεανού. Το 2010 επέστρεψε στη Νέα Υόρκη ως επικεφαλής του Τμήματος «καθιερωμένων προϊόντων».

Το 2014 ανέλαβε Πρόεδρος του Τμήματος Ογκολογικών προϊόντων και Εμβολίων και δύο χρόνια αργότερα ορίστηκε ως υπεύθυνος των καινοτόμων προϊόντων της Pfizer.

Το 2018 ορίστηκε Chief Operating Officer και εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Κατά τη θητεία του στη θέση αυτή ηγήθηκε των εμπορικών, στρατηγικών και κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, καθώς και αυτών που αφορούν στο τμήμα της εταιρείας για τα προϊόντα με παγκόσμια κάλυψη. Παράλληλα, διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Προτεραιότητας Χαρτοφυλακίου Έρευνας, της αρχαιότερης εκτελεστικής επιτροπής, η οποία κατανέμει πόρους στα ερευνητικά εγχειρήματα της Pfizer, ετησίως. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, εξελέγη ως Chief Executive Officer και ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2019.

Ο Δρ. Μπουρλά είναι μέλος του φιλανθρωπικού ιδρύματος Pfizer Foundation, του Healthcare Leadership Council (HLC), ενός φόρουμ που αναπτύσσει πολιτικές, ιδέες και προγράμματα για να κάνουν την υγεία προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες, καθώς και του International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA), ενός οργανισμού που αναπτύσσει αποτελεσματικές προσεγγίσεις σε θέματα υγείας.

Βραβείο «Καινοτομία» για την Pfizer Hellas

Η Pfizer έχει ανακοινώσει την εγκατάσταση ψηφιακού εργαστηριακού κέντρου (digital hub) στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα αποτελέσει μέρος του παγκόσμιου δικτύου αντίστοιχων κέντρων της εταιρείας. Η υποδομή αυτή εκτιμάται ότι θα είναι επιχειρησιακά έτοιμη στη διάρκεια του 2020 και αναμένεται να δημιουργήσει ως και 200 θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων στην πόλη. Το εργαστήριο θα αποτελεί έδρα υψηλής ψηφιακής τεχνολογίας και εξειδίκευσης, εστιάζοντας σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data/Analytics).

Πρόσφατα, η Pfizer Hellas τιμήθηκε με το Ειδικό Βραβείο «Καινοτομία», στο πλαίσιο των Βραβείων «Ελληνική Αξία» που απένειμε για έβδομη χρονιά ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, σε αναγνώριση των επιδόσεών της στον τομέα της καινοτομίας και της ευρύτερης συνεισφοράς της στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή της χώρας.

Η απονομή των βραβείων έγινε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη (10/12/2019). Το βραβείο εκ μέρους της Pfizer Hellas παρέλαβε ο κ. Αντώνης Φουστέρης, Corporate Affairs Lead της εταιρείας, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές, τόνισε μεταξύ άλλων: «Όλοι εμείς στην Pfizer εργαζόμαστε καθημερινά, με έναν ξεκάθαρο σκοπό: να καινοτομούμε και να αλλάζουμε τις ζωές των ασθενών. Είναι ένας σκοπός που μας εμπνέει και μας καθοδηγεί σε κάθε απόφαση που λαμβάνουμε. Σε μια εποχή όπου ο τομέας της υγείας γίνεται όλο και πιο απαιτητικός, καθώς οι ανάγκες του πληθυσμού για φαρμακευτική περίθαλψη αλλάζουν, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε την επιστημονική έρευνα, την ψηφιακή τεχνολογία και τα δεδομένα, για να βελτιώσουμε την ποιότητα και την αποδοτικότητα των φαρμάκων μας, αλλά και την εμπειρία των ασθενών. Είμαστε μάλιστα υπερήφανοι γιατί ένα σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας θα εξελίσσεται πλέον στην Ελλάδα, με τη λειτουργία του ψηφιακού εργαστηριακού κέντρου της Pfizer εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια επένδυση που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε ένα πολύτιμο δυναμικό Ελλήνων επιστημόνων στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξη της χώρας σε διεθνή κόμβο καινοτομίας».

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr