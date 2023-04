Prix Galien Greece 2023: Μια δεκαετία διακρίσεων στη φαρμακευτική έρευνα και καινοτομία

Η διεθνούς κύρους διοργάνωση συμπλήρωσε 10 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα.

Διακρίσεις σε σπουδαίες προσωπικότητες, εταιρείες και συλλόγους ασθενών καθώς και σε φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στην υγεία και την κοινωνία, απονεμήθηκαν κατά την επετειακή 6η τελετή απονομής των «Νόμπελ» της φαρμακοβιομηχανίας Prix Galien Greece.

Η διεθνούς κύρους διοργάνωση, η οποία φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 5 Απριλίου 2023, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στρέφοντας τα φώτα για μια ακόμη χρονιά στην καθοριστική σημασία της φαρμακευτικής έρευνας και της καινοτομίας για την υγεία, την κοινωνία και το επιχειρείν.

«Πέρασαν ήδη 10 χρόνια από το 2013, που τα βραβεία του Γαληνού ήρθαν στην Ελλάδα. Τα Prix Galien αναγνωρίστηκαν από την επιστημονική μας κοινότητα ως ο θεσμός βράβευσης της έρευνας και της καινοτομίας στο χώρο της υγείας. Στη δεκαετία που μας πέρασε εκατοντάδες φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα συμμετείχαν στο διαγωνιστικό μέρος των εκδηλώσεων, αναδεικνύοντας το κύρος και την επιστημονική οντότητα του θεσμού.

Τα Prix Galien ενίσχυσαν παράλληλα τον κοινωνικό τους ρόλο. Εκατοντάδες σύλλογοι ασθενών συμμετείχαν τόσο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όσο και στο διαγωνιστικό. Τιμήσαμε και προβάλλαμε το κοινωνικό έργο σημαντικών προσωπικοτήτων και ιδρυμάτων και αναδείξαμε το έργο σπουδαίων Ελλήνων εντός και εκτός των συνόρων της χώρας. Βραβεύσαμε σπουδαίους ανθρώπους, επιστήμονες και ηγέτες. Συνεχίζουμε σήμερα, τιμώντας τις φαρμακευτικές εταιρείες για τις σημαντικές επενδύσεις που γίνονται στη χώρα μας, καθώς και τα προγράμματα στήριξης των ασθενών», δήλωσε η Πρόεδρος των Prix Galien Greece, Τζένη Περγιαλιώτου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία ο Πρέσβης των ΗΠΑ George James Tsunis, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Σπυρίδων Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης και η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη. Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία δύο διαπρεπών προσωπικοτήτων του απόδημου Ελληνισμού, των George Scangos, former CEO της VIR Biotechnology Inc. και Stelios Papadopoulos, Chairman της Biogen Inc.

Κατά το χαιρετισμό του, ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε: «Οι βραβεύσεις αυτές συνδέονται ουσιαστικά με όλους τους εμπλεκομένους -εταιρείες, συλλόγους ασθενών και ανθρώπους που συμμετέχουν στην έρευνα και την καινοτομία- οι οποίοι βοηθούν να έχουμε καλύτερα φάρμακα, άρα και καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Πολλές φορές υπάρχει έντονος προβληματισμός σχετικά με το κατά πόσο ενδεχομένως περιοριστικές πολιτικές μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της έρευνας στη χώρα. Θεωρώ ότι σιγά, σιγά προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε αυτό και με επενδυτικά εργαλεία και με αύξηση -μετά από πολλά χρόνια- του προϋπολογισμού του φαρμάκου σε κάπως πιο ρεαλιστικά επίπεδα αλλά και με θεσμικές παρεμβάσεις».

«Οι θεσμοί που δίνουν βραβεία βοηθούν επιμέρους κλάδους και επιμέρους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι. Διότι δημιουργούν μία άμιλλα μεταξύ των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς και συμβάλλουν ώστε η πατρίδα μας να ανέβει μερικά σκαλιά παραπάνω. Υπό αυτό το πρίσμα θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στα Prix Galien τα οποία εδώ και χρόνια είναι σημείο αναφοράς στο χώρο της Υγείας» ανέφερε, από την πλευρά του, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου τιμή ως Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, που βρίσκομαι προσκεκλημένος στα πιο σημαντικά βραβεία για το χώρο του φαρμάκου και είμαι πολύ ευτυχής που μπορούμε να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις για να προωθούμε την καινοτομία και την έρευνα».

Η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, αφού εξήρε το θεσμό των Prix Galien τόνισε: «Η Ελληνική Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ανάπτυξη της έρευνας στην Ελλάδα, θέσπισε το πρόγραμμα για τα μεταπτυχιακά διδακτορικά. Πρόκειται για μία καινοτομία που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στη χώρα, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία τα πτυχία, να γίνουν τα δημόσια πανεπιστήμια πιο εξωστρεφή στην επιχειρηματικότητα, να δημιουργηθεί ένας γόρδιος δεσμός μεταξύ των πανεπιστημίων με την αγορά και να διαμορφώσουμε ακόμα καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης της Επιστήμης».

Στην τελετή απονομής παραβρέθηκαν, επίσης, επιστήμονες κύρους, διαπρεπείς ερευνητές, στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας, εκπρόσωποι των συλλόγων ασθενών και δημοσιογράφοι υγείας.

