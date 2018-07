ΣΦΕΕ: Νέος διευθυντής Market Access ο Χρίστος Γεωργακόπουλος

Ο κ. Γεωργακόπουλος προέρχεται από την εταιρεία Leo Pharma, όπου κατείχε τη θέση του Global Medical Director Thrombosis στη Δανία και προηγουμένως τη θέση του Regional Medical και Market Access Director, επιβλέποντας 79 χώρες. Στον ΣΦΕΕ, εντάσσεται σε μια δυναμική ομάδα, η οποία προάγει τις θέσεις του φαρμακευτικού κλάδου με γνώμονα το όφελος των ασθενών.

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον ακαδημαϊκό και φαρμακευτικό κλάδο, κατείχε τη θέση επίκουρου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Portsmouth, καθώς και διευθυντικές θέσεις σε διεθνείς εταιρείες (Leo Pharma, Schering-Plough, Actelion, Abbott Laboratories), με ευθύνη στη διαμόρφωση ρυθμιστικών θεμάτων, τη συνεργασία με φορείς, τη συμμετοχή στον σχεδιασμό πολιτικών στον χώρο της Υγείας, το σχεδιασμό κλινικών ερευνών, αλλά και το σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικών και πολιτικών τιμολόγησης, αποζημίωσης και Market Access.

Είναι κάτοχος PhD in Biochemistry , University of Portsmouth και BSc in Biomedical Sciences, επίσης University of Portsmouth. Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΦΕΕ, Μιχάλης Χειμώνας, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον Χρίστο στην οικογένεια του ΣΦΕΕ, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική περίοδο για τον κλάδο, όπου η προσπάθεια για ένα καλύτερο και βιώσιμο σύστημα Υγείας με ποιοτικές υπηρεσίες για τους ασθενείς, αλλά και για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών στις νέες θεραπείες που έχουν ανάγκη είναι καθημερινή. Ευχόμαστε στον Χρίστο καλή επιτυχία».